Гороскоп таро на неделю 27 февраля-5 марта: Овнам – веселье, Рыбам – импульсивность

Астрологический прогноз по картам таро подскажет каждому представителю зодиакального круга, как поступить.

Гороскоп таро на неделю / pexels.com

Следующая неделя пройдет под влиянием карты Десятка жезлов. Она символизирует тяжелое бремя, которое взваливают на себя представители зодиакального круга. Гороскоп таро на неделю 27 февраля-1 марта 2023 для всех знаков Зодиака подтверждает, что в погоне за целью были взяты слишком объемные обязанности. Сейчас важно уменьшить нагрузку. Это можно сделать, попросив о помощи или отложить достижение цели.

Гороскоп таро на неделю - Овен

Карта: Туз кубков.

На следующей неделе вас ожидает веселье и праздники. Туз кубков олицетворяет наступление времени, наполненного положительными эмоциями. Гороскоп таро на неделю Овнам советует взять все возможное от этого периода – счастье, творчество и сострадание. Также на следующей неделе есть возможность укрепить отношения, а также есть возможность встретить нового партнера и завязать отношения.

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Гороскоп таро на неделю - Телец

Карта: Король жезлов.

Карта символизирует появление новых возможностей, а также наличие сил и мужества преодолеть все препятствия. Все неприятности, апатия и подавленность в связи с большим объемом работы должны кануть в лету. Гороскоп таро на неделю Тельцам советует стоять на своем и достигать цели, почувствовать в себе силы.

Гороскоп таро на неделю - Близнецы

Карта: Десятка мечей.

Данная карта признает, что у вас наступили болезненные времена. Перенесенные ранее обман или предательство, рухнувшие надежды должны отойти на второй план. Гороскоп таро на неделю Близнецам советует сосредоточиться на новом – новые отношения или новое дело. Они заменят ушедшее и вытеснят его из памяти.

Гороскоп таро на неделю - Рак

Карта: Иерофант.

На следующей неделе представители этого знака займутся новым делом. Данная карта символизирует системы верований, традиции и институты. Если у вас было ощущение растерянности, неопределенности, то стоит изменить жизнь и начать новый этап. Гороскоп таро на неделю Ракам советует принять предложение и найти единомышленников, чтобы сделать шаг в новый жизненный этап.

Гороскоп таро на неделю - Лев

Карта: 4 камней.

Данная карта символизирует необходимость сосредоточиться на своем отношении к деньгам. Гороскоп таро на неделю 27 февраля-5 марта 2023 Львам советует найти золотую середину между тратами и жесткой экономией каждой копейки. Стоит покопаться в себе и найти, что движет этими желаниями. Эмоции и чувства, связанные с финансами, не должны влиять на действия и управление бюджетом.

Гороскоп таро на неделю - Дева

Карта: Паж мечей.

Если у вас были идеи и планы, к реализации которых вы не приступили, то карта говорит о наступлении подходящего момента. Гороскоп таро на неделю Девам рекомендует брать инициативу в свои руки и быстро воплощать в жизнь все задуманное. Для этого есть все – силы, энтузиазм, который еще нужно сохранить до момента достижения цели. На пути будут препятствия, которые нужно преодолеть.

Гороскоп таро на неделю - Весы

Карта: Король мечей.

На следующей неделе ум и способность принимать взвешенные решения будут на вес золота. Гороскоп таро на неделю Весам советует принять решение и начать действовать. Вам придется начать исследование новой неизведанной территории своей жизни. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы определите правильный путь только тогда, когда действительно доберетесь до сути дела.

Гороскоп таро на неделю - Скорпион

Карта: 8 пентаклей.

На следующей неделе представителям этого знака придется задействовать свои творческие таланты и активно развивать их. Гороскоп таро на неделю Скорпионам обещает признание талантов, но при условии, что они будут оттачиваться и тщательно прорабатываться. Публичность дает возможность и уверенность окружающим поверить в свои силы. Такая командная работа позволяет достичь результатов, которыми можно гордиться.

Гороскоп таро на неделю - Стрелец

Карта: 9 кубков.

Такая карта символизирует выравнивание жизненной ситуации после резких поворотов, которые произошли еще совсем недавно. Гороскоп таро на неделю Стрельцам обещает, что все будет идти так, как это нужно. Также карта говорит о том, что представители огненного знака удовлетворены работой и событиями в личной жизни. Эмоций очень много, и они дают заряд бодрости. Главное аккумулировать его и не растратить попусту.

Гороскоп таро на неделю - Козерог

Карта: 2 кубков.

Данная карта символизирует партнерство, которое выйдет на первый план для представителей этого земного знака. Гороскоп таро на неделю козерогам советует сберечь, как романтические союзы, так и деловые связи. Отношения находятся в начальной стадии и у них есть шанс перерасти во что-то большее. Также такие отношения скажутся на дальнейших событиях. Потратьте время на развитие этих отношений сейчас, а также радуйтесь тому факту, что ваши объединенные усилия и взаимное восхищение уведут вас обоих далеко.

Гороскоп таро на неделю - Водолей

Карта: Суд.

Она символизирует, что Водолеи подошли к решению проблемы, которая долгое время оставалась нерешенной. Также карта говорит о том, что вы давно не можете выбрать наилучший путь решения. Гороскоп таро на неделю Водолеям советует воспользоваться голосом сердца и подсказками разума. Для этого нужно будет задействовать накопленный опыт и знания, вспомнить об уроках, преподнесенных жизнью.

Гороскоп таро на неделю - Рыбы

Карта: 2 жезлов.

Карта призывает планировать будущее и находиться в настоящем времени, так как открываются новые возможности и горизонты. Гороскоп таро на неделю Рыбам советует оставить эмоции и не действовать импульсивно, чтобы не навредить. На этой неделе вас призывают взвесить все ваши варианты, тщательно взвесив плюсы и минусы каждого пути. Но это не значит, что вы должны бояться выходить за пределы своей зоны комфорта!

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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