Гороскоп Таро на неделю 26 сентября – 2 октября: Львам – воплощение мечты, Скорпионам – важный урок, Рыбам – успех

Гороскоп Таро на неделю / ua.depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков стоит держаться подальше от сплетен, кто сможет гордится своими достижениями, а кому стоит проявить более практичный подход во всех важных сферах.

О том, кто из знаков станет настоящими везунчиками средины осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Суд

На этой неделе Овнам стоит правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на важном. Вы сможете проанализировать ваши достижения и ошибки, получить ценный опыт и понять, в каком направлении двигаться, чтобы достичь наилучших результатов. Вы сможете продемонстрировать свои сильные стороны и проявить таланты. Когда вы лучше узнаете себя, вы сможете осознать свои возможности.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Пятерка Пентаклей

Эта карта призывает Тельцов расставаться с прошлым. Пришло время попрощаться с тем, что мешает вашему движению вперед и замедляет прогресс. Трудности и неприятности, которые могли преследовать вас в прошлом отступают, в жизни наступает белая полоса, которая открывает массу возможностей. Главное – смотреть вперед и не упустить подходящего момента, который может изменить жизнь.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Рыцарь Пентаклей

На этой неделе Близнецы должны спуститься с небес на землю и проявить более практичный подход к вещам. В профессиональной и личной жизни, в финансовой сфере все нужно распланировать до мельчайших деталей. Это поможет избежать ошибок и укрепить положение. Ваши целеустремленность и решительность становятся ключами к успеху и карьерному росту.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Сила

Раки на этой неделе будут не в восторге от того, что им придется покинуть зону комфорта, однако с другой стороны привычная рутина может вызывать скуку и снижать продуктивность. Все что вам нужно это поставить себе цель и двигаться к ней, не опуская рук. В конце неделе, упорно поработав, вы сможете гордиться своими достижениями.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Семерка Кубков

На этой неделе Львы должны откинуть свою лень и желание ничего не делать и активно включиться в работу. Проявив смекалку и фантазию, можно достичь больших успехов. Появится возможность воплотить в жизнь давнюю мечту. Записывайте все свои идеи, к некоторым из них можно вернуться позже.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Смерть

Карта смерти в раскладе не такая уж и страшная, как может показаться на первый взгляд. Она может сигнализировать о трансформациях, которые будут происходить внутри или вокруг вас. Возможно, пришло время сменить работу, а может быть распрощаться с людьми. Любой конец, это начало нового пути. И эти изменения принесут в вашу жизнь энергию положительных перемен.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Рыцарь Кубков

На этой неделе карта Рыцаря Кубков призывает Весов сбавить обороты в бешеной гонке достижений и посвятить больше времени полноценному отдыху и общению с близкими. Благоприятный период для отпуска. Однако если отдыха не предвидится, то постарайтесь максимально отдаляться от работы по вечерам. Посещайте новые места и делайте, что желает душа, наслаждайтесь жизнью на полную катушку.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Паж Пентаклей

Карта Пажа Пентаклей призывает Скорпионов задуматься над событиями и ситуациями, которые происходят в жизни. Проанализировав все, вы сможете получить полезный опыт или вынести ценный урок. Благоприятный период для изучения нового, вы быстро усваиваете полезную информацию и применяете ее в жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Повешенный

Эта карта появляется в раскладе, когда вы можете чувствовать, что оказались в тупике. Возможно, вы столкнулись с трудностями в решении вопроса. Вам кажется, что сдвинуться с мертвой точки будет сложно. Звезды советуют просто не зацикливаться на проблеме, и переключиться на другое занятие. Смена деятельности поможет снять нервное напряжение и блоки. Если вы сможете отвлечься, новые идеи придут к вам в голову.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Двойка Жезлов

Возможно, вы недавно начали какое-то новое дело, это может быть как работа, так и отношения и все шло как по накатанной. Однако в последнее время вас может чаще посещать мысль действительно ли оно вам нужно. Карта призывает вас подумать, соответствует ли отдача, затраченным вами времени и усилиям. Не исключено, что на горизонте маячат интересные предложения. Рассмотрите их и примите верное решение.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Пятерка Мечей

На этой неделе обстановка вокруг Водолеев будет крайне напряженная. Вам всеми силами нужно избегать конфликтных ситуаций как в профессиональной, так и в личной сфере. Не позволяйте втягивать себя в сплетни и интриги, это может ударить по вашей репутации. В отношениях с партнерами вам стоит докопаться до сути проблемы, не переходя на повышенные тона.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Маг

На этой неделе Рыбы могут достичь больших успехов в профессиональной сфере. Особенно повезет людям творческих профессий, они смогут максимально раскрыть свои таланты и возможности. Вы сможете достичь признания, главное сделать первый шаг на пути к желаемому.

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