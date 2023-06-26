Гороскоп Таро на неделю 26 июня – 2 июля: Тельцу – потеря, Льву - вызов

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп Таро на неделю 26 июня - 2 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 26 июня – 2 июля карты Таро предрекают разное. Кому-то облегчение, а кому-то потребность не останавливаться несмотря ни на что.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Четверка кубков

Четверка Кубков сигнализирует о том, что вы чувствуете себя неудовлетворенным и жаждете каких-то перемен в своей жизни. Возможно, вы смотрите вокруг и видите, что есть у других, тоскуя по тому, что не является частью вашей собственной жизни. Возможно также, что вы чувствуете себя немотивированным в нынешних обстоятельствах. Хотя стремиться к чему-то приятно, легко попасть в нездоровый круговорот желаний. На этой неделе постарайтесь устранить первопричину этих чувств. Действительно ли трава на другой стороне зеленее, или вам просто нужно тратить время на полив собственной травы.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Девятка мечей

Девятка Мечей указывает на то, что прямо сейчас вы страдаете от какой-то потери или разочарования. Это могло быть что-то, что вы предвидели, или это могло быть что-то внезапное и неожиданное. Несмотря на это, этот стресс давит на вас, возможно, заставляя вас чувствовать, что вы никогда не оправитесь от этой ситуации. Потратьте время, необходимое для того, чтобы скорбить и исцеляться, помня о том, что, хотя то, через что вы проходите, чрезвычайно сложно, вы можете двигаться дальше и расти благодаря этому опыту.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Десятка монет

10 пентаклей представляет безопасность, а также успех и достижения. Что ж, хорошие новости пришли! На этой неделе вы, наконец, увидите, как в одной или нескольких из этих областей у вас все сложится, и вы будете вознаграждены чувством удовлетворения за то, что не сбились с пути, какими бы трудными ни были дела.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Звезда

Вы сможете вздохнуть немного легче, потому что на этой неделе придет облегчение! Звезда сигнализирует об отсрочке после периода больших перемен или трудностей. Хотя вам было нелегко пережить эту суматоху, вы смогли выдержать все испытания, которые жизнь бросила вам на пути. Какие уроки вы извлекли? Что вы смогли отпустить из того, что сдерживало вас? Как вы будете двигаться вперед по-другому? Настало время избавиться от старого себя, чтобы вы могли стать тем человеком, которым должны были быть.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Колесница

Колесница — это карта, которая поощряет силу воли, действия и самоконтроль. На этой неделе вас просят проявить свою силу и смело взять поводья, продвигая себя к поставленной цели. Сейчас не время пассивно ждать, пока с вами случится что-то хорошее. Эта карта знает, что практически всё требует тяжелой работы и дисциплины. Надев эмоциональную и ментальную броню, вы позволяете себе устремиться в будущее, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, возникающими на пути.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Девятка кубков

Получение 9 кубков может сигнализировать о том, что это неделя, когда ваши звезды, наконец, начнут выравниваться. Когда эта карта появляется в раскладе, это сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть. Эта доза удачной энергии может означать, что вы чувствуете себя совершенно довольным своей работой, вашими отношениями, вашей дружбой — ваша эмоциональная чаша может действительно переполниться! Потратьте время, чтобы остановиться и оценить изобилие благословений, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Двойка монет

На этой неделе вы узнаете, что жизнь — это балансирование! Двойка Пентаклей представляет собой достижение гармонии с противоборствующими силами. Вас недавно звали в разные стороны? То, что вы хотите, и то, что вам нужно, противоречат друг другу? Работа отнимала время у вашей личной жизни или наоборот? Эта карта хочет, чтобы вы сделали шаг назад и выяснили свои приоритеты.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Тройка монет

Тройка пентаклей хочет подтвердить, что вы на правильном пути! Вы работаете над чем-то новым прямо сейчас? Эта карта побуждает вас двигаться дальше. Независимо от того, насколько грандиозна эта идея, у вас есть навыки и возможности, чтобы воплотить ее в жизнь. На этой неделе самое время сделать домашнюю работу и подготовиться, создав комплексный план, если у вас его еще нет. И не бойтесь обращаться за помощью к другим — работа в команде может продвинуть вас дальше, чем вы ожидали

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Семерка жезлов

Семерка Жезлов призывает вас стоять на своем на этой неделе. Получение этой карты указывает на то, что вы сейчас испытываете какое-то сопротивление или препятствие в своей жизни. Ваш первоначальный инстинкт может заключаться в том, чтобы отступить, поддавшись любому вызову, стоящему на вашем пути. Однако важно отстаивать то, во что вы верите. Неудачи неизбежны, но сдаваться нельзя

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Повешенный

Получение Повешенного может означать, что на этой неделе произойдет серьезное изменение перспективы. С другой стороны, это может означать, что необходима какая-то жертва. Процесс, который Повешенный хочет, чтобы вы прошли в ближайшие дни, может показаться неудобным, но он может привести вас к столь необходимому освобождению от негативных прошлых паттернов, которые больше не служат вам.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Десятка жезлов

Вы чувствовали, что взвалили на свои плечи бремя мира? 10 жезлов признает чрезвычайно тяжелое бремя, которое вы несли. Возможно, вы слишком много взяли на себя, пытаясь достичь своих целей, и теперь очень важно, чтобы вы попросили о помощи или сократили то, что взяли на себя. Это может быть трудной пилюлей, потому что в игре есть проблемы с гордостью и нежеланием делегировать полномочия. Однако вы достигли точки, когда ваша способность достичь своей цели поставлена ​​под угрозу.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Туз кубков

На этой неделе вас ждет волна хорошего настроения! Туз кубков сигнализирует о времени, переполненном положительной эмоциональной энергией. Счастье, творчество и сострадание – все это вы можете взять. Это также означает возможность укрепить ваши существующие отношения и, возможно, встретить нового друга или любовника.

Смотрите видео астролога Влада Росса про самые честные знаки зодиака:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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