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Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января: Овнам – сложный выбор, Козерогам – праздник

16 декабря 2022, 01:00
Астрологический прогноз по картам таро уточнит, на что намекают звезды.
Гороскоп таро на неделю
Гороскоп таро на неделю / pixabay.com

Событиями грядущей недели будет управлять карта "Пятерка мечей" из колоды "Космического сна". Карта символизирует нарастающее напряжение, которое может вылиться в очень неприятные разговоры, конфликты. Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января символизирует неизбежность конфронтации. В ходе конфликта может появиться желание выиграть его любой ценой, но эта цена может оказаться слишком высокой. Также высока вероятность одержать победу в бою, но проиграть битву.

Гороскоп таро на неделю – Овен

Карта: 7 кубков.

Представителям этого знака придется признать, что они пытались успеть за множеством целей и не смогли довести ни одно из дел до конца. В результате пострадали одна или сразу несколько сфер деятельности. Гороскоп таро на неделю Овнам рекомендует сделать выбор среди множества задач. Пришло время определиться с приоритетами.

Гороскоп таро на неделю – Телец

Карта: 6 кубков.

Данная карта говорит о прошлом, о ваших действиях в прошлом, которые влияют на настоящее. Гороскоп таро на неделю Тельцам советует проверить свою связь с прошлым и предупреждает о возможности "застревания" в прошлых событиях. Нельзя давать волю ностальгии и воспоминаниям повлиять на настоящее и будущее.

Гороскоп таро на неделю – Близнецы

Карта: Паж мечей.

Представителям этого знака можно будет смело начинать реализовывать все задуманное. Карта указывает на появление знака от Вселенной, которого вы так ждали. Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января 2022-2023 года советует Близнецам обдумать все за и против работы в новом проекте или на новом месте. Энтузиазм в начале пути дает хороший толчок, но будет ли столько же энергии потом. Также нельзя позволять препятствиям сдерживать вас и ваши начинания.

Гороскоп таро на неделю – Рак

Карта: Туз пентаклей.

Представителям этого знака могут открыться множество возможностей для реализации задуманных планов. Если дела идут не так хорошо, как хотелось бы, идеи не приносят должного дохода, бизнес не развивается, то сейчас все может измениться. Гороскоп таро на неделю Ракам советует внимательно слушать и следить за происходящим. Информация может прийти неожиданно.

Гороскоп таро на неделю – Лев

Карта: 5 кубков.

Карта показывает, что представители этого знака вошли в полосу разочарований и сожалений. Боль, которую вы испытываете реальна, ее нельзя приуменьшать. Гороскоп таро на неделю Львам советует не зацикливаться на этих эмоциях и постараться выйти из них. Сосредотачиваясь на ошибках и негативе нельзя увидеть положительных сторон, сделать правильный шаг в будущее и принять правильное решение.

Гороскоп таро на неделю – Дева

Карта: Башня.

Представителей этого знака ждут изменения и неожиданные перемены. Эти события непредвиденны и первой реакцией может быть отказ от происходящего. Однако не стоит останавливаться. Гороскоп таро на неделю Девам советует мужественно пройти через испытания и зафиксировать прогресс. События подтолкнут вас увидеть трещины, которые уже есть в фундаменте. Принятие этого переходного периода и того, чему он может научить вас, приведет к большему личному вознаграждению в будущем.

Гороскоп таро на неделю – Весы

Карта: Король мечей.

На следующей неделе представителям этого знака понадобиться их ум. Весам нужно будет принимать важное решение, исследовать новую для них сферу. Гороскоп таро на неделю Весам предлагает использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Правильное решение вы сможете принять, когда доберетесь до сути. Это в свою очередь возможно, если вы сможете отбросить эмоции.

Гороскоп таро на неделю – Скорпион

Карта: 8 факелов.

Данная карта символизирует импульс движения вперед, энергию. Она также сигнализирует о времени, когда нужно выполнить определенное действие. На следующей неделе может показаться, что дел не в проворот, и появится ощущение растерянности. Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января Скорпионам советует отбросить все лишнее и уделить внимание только главному. Благодаря этому вы получите выгоду уже в ближайшее время.

Гороскоп таро на неделю – Стрелец

Карта: 6 пентаклей.

На следующей неделе представители этого знака почувствуют необходимость сделать для других все и еще больше. 6 пентаклей символизирует щедрость, дарение и получение даров. Гороскоп таро на неделю Стрельцам советует помогать, если кто-то просит об этом. Также высока вероятность, что вы одолжите деньги кому-то. Также высока вероятность щедрости духа – помощи, поддержки, советов.

Гороскоп таро на неделю – Козерог

Карта: 3 кубков.

Представителям этого знака на этой неделе придется развлекаться и собираться с друзьями. Карта символизирует праздник, дружбу. Гороскоп таро на неделю козерогам советует устроить вечеринку и получить удовольствие от жизни. Также можно устроить семейный ужин, когда рядом будут самые близкие люди. В такие моменты лучше всего ощущается товарищество, теплота отношений.

Гороскоп таро на неделю – Водолей

Карта: 5 жезлов.

На следующей неделе вас могут вовлечь в конфликт. Карта символизирует попытку достижения цели, на пути к которой появляются препятствия. Также вы можете чувствовать, что ваша точка зрения подвергается сомнению, возникают трудности в общении с коллегой. Гороскоп таро на неделю Водолеям советует прислушаться к мнению окружающих. Критика может оказаться конструктивным советом, который нужно использовать в работе.

Гороскоп таро на неделю – Рыбы

Карта: Солнце.

На следующей неделе вам действительно будет светить Солнце во всем. Карта символизирует изобилие, оптимизм, успех и счастье, которые будут царить в вашей жизни. Если представители этого знака переживают сложный период в жизни, то карта символизирует его окончание. Гороскоп таро на неделю Рыбам советует запастись терпением и использовать полученный опыт.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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