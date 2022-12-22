Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января: Овнам – финиш, Львам – магия, Рыбам – перекресток

Прогноз таро для всех знаков Зодиака уточнит, что хотели сказать звезды.

Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января / ua.depositphotos.com

Последняя неделя уходящего года пройдет под чутким руководством карты Туз жезлов. Эта карта символизирует знак от Вселенной, который можно получить на этой неделе. Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января расскажет о новом потенциале, который принесет с собой новое дело. На этой неделе нужно будет воспользоваться возможностью и заняться новым проектом. Этому будет способствовать все. Гороскоп таро советует заняться этим проектом и использовать все возможности.

Гороскоп таро на неделю – Овен

Карта: 9 жезлов.

На следующей неделе представители огненной стихии окажутся на финишной прямой. Карта символизирует настойчивость и самоотверженность, которые использовались для достижения цели. Зерна идей и желаний попали на плодородную почву и дали богатые всходы. Гороскоп таро на неделю Овнам советует не опускать рук и идти к намеченной цели. Идти нужно несмотря на то, что путь может быть сложным и долгий, финиш уже близко.

Гороскоп таро на неделю – Телец

Карта: 4 кубков.

Эта карта символизирует, что представители земного знака чем-то неудовлетворены и желают перемен в лучшую сторону. Гороскоп таро на неделю Тельцам советует не оглядываться по сторонам и не тосковать по тому, что не является частью вашей жизни. Также карта говорит о том, что Тельцы не чувствуют мотивации в существующих условиях. Также карта может означать, что вы попали в нездоровый круговорот событий из-за чрезмерного стремления. Нужно заняться собой и устранить первопричину чувств.

Гороскоп таро на неделю – Близнецы

Карта: Королева мечей.

Представителям этого знака предстоит взойти на трон, но не буквально. Карта олицетворяет интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают Королеве мечей не слышать шума эмоций и мнения посторонних. Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января Близнецам обещает принятие решений в ближайшем будущем. Эти решения будут приниматься только на основании собственной логики, опыта и знаний. У вас для этого есть все необходимое.

Гороскоп таро на неделю – Рак

Карта: Королева кубков.

Королева кубков символизирует эмоциональную зрелость, сострадание и заботливость. Представителям этого знака нужно будет выразить свою энергию. Если вам поступит просьба о помощи, то лучше принять ее. Гороскоп таро на неделю Ракам советует поддержать и дать то, о чем вас просят. При этом стоит оставаться эмоционально отстраненным от проблем. Не нужно погружаться в них с головой и брать на себя.

Гороскоп таро на неделю – Лев

Карта: Волшебник.

Она символизирует раскрытие талантов, потенциала. Волшебник говорит о том, что сейчас период времени, когда у вас есть все необходимое для достижения целей. Гороскоп таро на неделю 26 декабря 2022-1 января 2023 года призывает Львов привести этот мощный источник внутренней магии в соответствие с вашими целями. В этот период может получиться все – получение новой должности, новой работы, судьбоносное знакомство, изменить финансовое состояние. Идите к намеченной цели.

Гороскоп таро на неделю – Дева

Карта: 10 мечей.

Эта карта подтверждает, что сейчас в жизни представителей этого знака есть сложности. В связи с этим внутреннее состояние Дев пошатнулось. Гороскоп таро на неделю Девам советует сосредоточиться на новом периоде жизни. Именно сосредоточенность на новых событиях поможет выйти из неприятностей и депрессии. Если Девы достигли дна, то теперь нет пути, кроме, как вверх. Препятствия могут быть замаскированными возможностями.

Гороскоп таро на неделю – Весы

Карта: 3 пентаклей.

Эта карта подтверждает, что представители этого знака на правильном пути. Если вы работаете над чем-то новым сейчас или планируете начинать новый проект, то эту работу нужно продолжать. Гороскоп таро на неделю Весам советует двигаться дальше несмотря на объемность проекта. У вас для этого есть все – навыки, опыт, знания. Также важно составить подробный план. При необходимости нужно обращаться за помощью к близким и друзьям.

Гороскоп таро на неделю – Скорпион

Карта: 7 пентаклей.

Карта означает, что за короткий промежуток времени вы ничего стоящего не получите. Если вы усиленно работаете над изменениями какой-то сферы жизни или сложным проектом и не получали результатов, то они не за горами. Гороскоп таро на неделю Скорпионам советует помнить, что это сложная задача и было приложено слишком много усилий, чтобы все бросить.

Гороскоп таро на неделю – Стрелец

Карта: 7 жезлов.

Эта карта предлагает представителям этого знака крепко стоять на своем несмотря на сопротивление и трудности, которые вас сейчас сопровождают. Гороскоп таро на неделю Стрельцам рекомендует стоять на своем и не поддавать вызовам, и желанию отступить. Однако важно отстаивать то, во что вы верите. Неудачи неизбежны, но сдаваться нельзя. Наденьте свою эмоциональную броню и используйте свое мужество, чтобы добиться поставленных целей.

Гороскоп таро на неделю – Козерог

Карта: Звезда.

Данная карта символизирует облегчение, которого так ждали представители этого знака. Гороскоп таро на неделю Козерогам обещает период отсрочки после больших перемен и трудностей. Вам было тяжело в круговороте событий найти себя, но вы это сделали и прошли трудные времена. Также гороскоп советует оглянуться вокруг себя и понять, что вы уже отпустили из произошедшего, какие уроки извлекли и как вы будете идти дальше. Пришло время избавиться от старого и перейти к новой жизни.

Гороскоп таро на неделю – Водолей

Карта: Рыцарь мечей.

Карта предостерегает от чрезмерного стремления к цели, от чрезмерной безудержности. Гороскоп таро на неделю Водолеям советует обдумать все последствия и проблемы, которые могут возникнуть после достижения цели. Перед тем, как сделать свой ход, изучите переменные – что вы получите, что можете потерять. Также важно помнить о грани между одержимостью и решимостью.

Гороскоп таро на неделю – Рыбы

Карта: Суд.

Карта символизирует раздорожье или перекресток, на котором придется принять решение. Это решение будет иметь долгосрочные последствия. Гороскоп таро на неделю Рыбам советует принять решение, так как на этом раздорожье вы стоите очень долго. Нельзя забывать о своей интуиции, которая может помочь в этой работе, воспользуйтесь уроками прошлого. Эта неделя для того, чтобы принять важное решение.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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