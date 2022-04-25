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Гороскоп Таро на неделю 25 апреля – 1 мая: Львам – деньги, Весам – перемены, Стрельцам – тревоги

25 апреля 2022, 15:34

Кому из знаков стоит расстаться с прошлым, а кому приложить максимум усилий для достижения желаемого.

таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков следует задумываться о последствиях своих решений, кому – придерживаться четкого плана действий, а кому прислушиваться к подсказкам интуиции.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из знаков повезет встретить свою вторую половинку, а кому достичь больших успехов в профессиональной деятельности и укрепить финансовое положение.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Солнце

Эта карта представляет изобилие, оптимизм, успех и теплоту счастливого времени в вашей жизни. Возможно, в череде трудностей и проблем, которые свалились на вас недавно сложно поверить, что черная полоса закончилась и наступает просвет. Пройденные испытания закалили ваш характер и вы приобрели неоценимый опыт. Наслаждайтесь этим периодом позитива, потому что вы его заслужили.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Верховная Жрица

Тельцы на этой неделе должны больше прислушиваться к подсказкам внутреннего голоса. Ваша интуиция поможет найти ответы на важные вопросы и понять с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Эта карта побуждает вас соединиться со своей внутренней мудростью, потому что ответ, который вы ищете, уже находится внутри вас.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Четверка Жезлов

Четверка Жезлов свидетельствует о том, что вы приложили огромные усилия для достижения своих целей. У вас может возникнуть желание не останавливаться на достигнутом, однако карта советует немного сбавить обороты и проанализировать, что помогло вам достичь успеха. Вы можете отпраздновать свои достижения в кругу близких людей. Вы можете стремиться к своим целям, время от времени останавливаясь, чтобы насладиться плодами своего труда.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Рыцарь Пентаклей

Ракам на этой неделе следует приложить максимум усилий для воплощения желаемых целей. Пришло время спуститься с небес на землю и реально оценить ситуацию, переходить от планирования к активным действиям. На этой неделе выпадет шанс заниматься тем, к чему больше всего лежит душа. Вам нужно разработать план действий или придерживаться распорядка, поскольку прогресса лучше всего добиться с помощью дисциплины.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Четверка Пентаклей

На этой неделе Львам следует обратить внимание на финансовую сторону своей жизни. Стоит задуматься о вопросах экономии. Или, наоборот, вы копите каждую копейку, потому что боитесь все потерять? Изучите, что движет этим мышлением. Не позволяйте своим чувствам, связанным с финансами, отвлекать вас от эффективного управления своим богатством и подготовки к долгосрочному успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Двойка Пентаклей

Двойка Пентаклей представляет собой достижение гармонии с противоборствующими силами. То, что вы хотите, и то, что вам нужно, противоречит друг другу? Работа отнимала время у вашей личной жизни или наоборот? Эта карта хочет, чтобы вы сделали шаг назад и выяснили свои приоритеты. Зная, на что вы хотите тратить свое время и энергию, вы можете найти решение, которое настроит вас на долгосрочный успех во всех сферах вашей жизни.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Повешенный

Карта Повешенного в раскладе символизирует начало процесса, который может быть неприятным, но необходимым для дальнейшего благополучия. Сделать первый важный шаг навстречу изменениям, вы сможете по-другому посмотреть на те вещи, которые были для вас ценными и правильно расставить приоритеты. Важно отпустить прошлые негативные убеждения, которые мешали двигаться вперед.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Король Мечей

Ваш ум — ваш самый большой актив на этой неделе! Вы можете столкнуться с важным решением или исследовать неизведанную территорию в определенной области своей жизни. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы определите правильный путь только тогда, когда действительно доберетесь до сути дела, а это может произойти только тогда, когда вы проявляете беспристрастность. Дайте себе возможность увидеть это через гораздо более четкую линзу, и вы увидите, как появится путь.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Двойка Мечей

На этой неделе нерешительности и чувство тревоги и волнения могут охватывать вас больше обычного. Вы можете откладывать дела в долгий ящик из-за неуверенности в том, что они вам по силам. Однако такой подход может навредить, потому что решение вопросов будет оставаться на вас. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на последствиях принятия неправильного решения, подумайте, что может произойти, если вы вообще не примете решение. Бездействие часто может привести к более серьезным проблемам в будущем.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Иерофант

Новые начинания Козерогов в этом периоде будут успешными. Иерофант — это карта, которая представляет системы верований, традиции и институты. Благоприятный период для поиска союзников и единомышленников. Эти люди могут в конечном итоге стать мощным источником поддержки, когда вы исследуете человека, которым вы становитесь.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Восьмерка Пентаклей

Водолеям на этой неделе стоит проявлять свое творческое начало. Используйте свои таланты и активно работайте над ними. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше других замечают то, что вы делаете, и тем больше вы вдохновляетесь. Вашей мотивацией может становиться одобрение других и это поднимет самооценку и уверенность в собственных силах.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов — импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к тревогам в вашей жизни. Не спешите принимать важные решения, перед тем, как сделать выбор необходимо задуматься о последствиях. Эта карта служит напоминанием о том, что хорошо продуманный план способствует долгосрочному успеху.

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