Гороскоп Таро на неделю 25-31 июля: Овнам – враги, Львам – уроки судьбы, Козерогам – денежное везение

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Гороскоп Таро на неделю расскажет, кто из знаков сможет добиться больших успехов, кому придется бороться с ревностью, а кто может запрограммировать себя на неудачи.

О том, кто из представителей зодиакального круга сможет добиться успехов в профессии, а кто обрести счастье в любви, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Паж Жезлов

На этой неделе вы можете недооценить важность возникающих проблем. То, что изначально может показаться "легкой прогулкой", окажется не такой уже легкой задачей. Серьезный подход к выполнению своих обязанностей и внимательность к деталям помогут вам изменить ситуацию к лучшему. В общении с коллегами и близкими людьми стоит быть предельно тактичными. Ваши резкие высказывания и неуместная критика могут отвернуть от вас людей. Если не хотите нажить врагов, будьте деликатными и терпимыми к недостаткам других.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Влюбленные

Весь фокус внимания Тельцов на этой неделе будет сосредоточен на сфере личных отношений. Если они только развиваются, между вами и партнером могут возникнуть недопонимание на почве ревности. Неуверенность в своей второй половинке может стать причиной разногласий. В такой ситуации важно не настаивать на своем во что бы то ни стало, а поговорить по душам и найти компромисс. Это поможет укрепить вашу связь.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Тройка Кубков, перевернутая

Эта карта в раскладе несет положительный смысл даже в перевернутом положении. Тройка кубков указывает на то, что дело, в которое вы вкладывали много времени и сил принесет положительные результаты. К концу недели вы сможете довести до конца все запланированное и порадоваться своим достижениям. Вы сможете раскрыть в себе новые таланты и попробовать силы в необычном увлечении. Это максимально продуктивный период для Близнецов и благоприятное время для новых начинаний.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Четверка Жезлов

На этой неделе Раки наконец-то смогут отойти от бешеного ритма жизни и перевести дух. Вас ждет спокойный период, который нужно использовать для восстановления сил. Посвятите время общению с близкими людьми. Новые знакомства вас также не разочаруют, они могут перерасти в крепкую дружбу. Свободные представители знака смогут встретить человека, который заставит сердце биться чаще.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Маг

На этой неделе Львам предстоит учиться на своих ошибках. Ваш негативный опыт станет своеобразным иммунитетом, который не допустит повторения неприятной ситуации. Этот жизненный урок судьбы вы запомните надолго. Вы сможете разобраться и со своим окружением и понять кто достоит доверия, а с кем лучше не иметь никакого дела. Извлекать максимум из любой ситуации – ваша суперсила.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Король Пентаклей, перевернутая

На этой неделе Девам следует спуститься с небес на землю и реально оценить ситуацию. Жить в мире иллюзий хорошо до поры до времени. Однако наступает время, когда нужно заземлиться и взять на себя ответственность за свое будущее. Эмоциональный фон недеои будет нестабильным, вы чаще можете быть подвержены плохому настроению, однако нужно держать эмоции в узде. Одно неосторожное слово может привести к неприятным последствиям.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Отшельник

Весы на этой неделе могут столкнуться с непониманием окружающих. Люди не будут скупиться на критику, в упор не замечая ваших достижений. Однако вы уверенны в собственных силах и следуете выбранному пути. Вы принимаете то, что одиночество может быть единственным способом сохранить контроль над своей жизнью. Вы твердо отстаиваете свою точку зрения и принимаете решения, руководствуясь собственным разумом, а не подсказками окружающих.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Суд, перевернутая

На этой неделе у вас будет возможность выбрать либо легкий, скучный путь, либо путь, требующий работы и усилий. Первое может свидетельствовать о ваших внутренних страхах, которые тормозят ваше движение вперед. Выбирая оставаться в пределах зоны комфорта, следует понимать, что вы закрываете для себя путь к позитивным изменениям.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Десятка Мечей

Десятка Мечей в раскладе может намекать на то, что негативные мысли – это ваш собственный выбор. Не исключено, что вы окажетесь в неприятной ситуации, которая заставит вас взглянуть на привычные вещи под другим углом. Это означает, что у вас есть выбор, позволить ли страху и тревоге управлять вашей жизнью. Эта карта Младших Арканов говорит вам, что большая часть боли, которую вы чувствуете, является выбором; это не уменьшает ваши страдания, но ставит их в перспективе. Пусть Десятка Мечей станет вашим лучшим другом. Это настоящий тревожный звонок, говорящий вам, что большая часть вашего страха усугубляется вашим разумом. Выберите отпустить этот страх.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Правосудие

На этой неделе справедливость восторжествует в вашу пользу, Козерог. Вы увидите, что события этого периода будут складываться для вас наилучшим образом как в личной, как и в профессиональной сфере. Вас ждет удача в решении денежных вопросов. Ваши достижения вдохновят вас на покорение новых вершин, вы не собираетесь останавливаться на полпути. Одинокие представители знака не должны отказываться от свиданий, на этой неделе звезды сулят незабываемые встречи.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Двойка Жезлов, перевернутая

Водолеев на этой неделе может охватить чувство тревоги и беспокойства. Видимых причин для этого нет, однако это может пошатнуть вашу уверенность в себе. Не стоит позволять негативным мыслям и переживаниям взять над вами верх, таким образом вы можете запрограммировать себя на неприятности. Помните, что все зависит от вас, чтобы интерпретировать действия недели.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Сила

Эта неделя принесет вам силу и мужество. Ваши решения будут приниматься с острым чутьем, а ваши движения будут смелыми и полными уверенности в себе. У вас нет страха, и ничто не может встать у вас на пути, если только вы не позволите, а это не входит в план на эту неделю. Вы герой своей недели; вы защищаете свои потребности и добиваетесь успеха.

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