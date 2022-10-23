Гороскоп Таро на неделю 24-30 октября: Ракам – судьбоносная встреча, Скорпионам – тревога, Стрельцам – успех

Гороскоп Таро на неделю / ua.depositphotos.com

Гороскоп Таро на неделю расскажет о том, кому из знаков стоит прислушиваться к подсказкам внутреннего голоса, кому помнить о правиле бумеранга, а кто должен воспользоваться моментом, чтобы изменить жизнь к лучшему.

О том, какие подарки судьбы приготовил представителям зодиакального круга последний месяц осени, читайте в материале: Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Паж Пентаклей

Для Овнов эта неделя обещает быть насыщенной и полной интересных событий. Жизненная энергия на пике и это позволит решить важные вопросы и проблемы, которые давно не давали покоя. Паж Пентаклей – карта новых начинаний. Вы сможете раскрыть свой творческий потенциал и воплотить в жизнь смелые идеи. Четкий план поможет преодолеть трудности на пути к достижению желаемого. В этом периоде вам стоит переходить от размышлениям к активным действиям.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Дурак

Эта карта в раскладе может свидетельствовать о начале нового пути. Не исключено, что вы решитесь изменить сферу деятельности. Неизвестность может пугать и вызывать тревогу, однако стоит помнить, что личностный и профессиональный рост начинается за пределами зоны комфорта. Сделав первый шаг, вы можете открыть дорогу к изменениям, оказавшись в лучшем месте, чем могли ожидать.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Семерка Пентаклей

На этой неделе Близнецы могут почувствовать упадок сил и жизненной энергии. Однако еще рано опускать руки. Процесс осуществления задуманного может затянуться и вам нужно запастись терпением. Результаты проделанной работы не заставят себя ждать. Ваши кропотливые труды принесут свои плоды и вы будете праздновать свою победу. Отбросьте завышенные ожидания и оценивайте ситуацию реально и все вложенные усилия окупятся.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Туз Кубков

Удачная неделя для Раков. Вы полны жизненных сил и с энтузиазмом беретесь за выполнение сложных задач. Транслируя положительную энергию в мир, вы получаете сторицей. Появится шанс наладить и укрепить отношения с близкими людьми. Оставив обиды и разногласия в прошлом, вы сможете увидеть новые перспективы. Свободные представители знака могут встретить свою вторую половинку.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Девятка Пентаклей

На этой неделе 9 Пентаклей приглашает вас насладиться плодами своего труда. Вы вкладывали свою кровь, пот и слезы в свои цели, и теперь вы видите заслуженный успех в результате ваших усилий. Настало время воспользоваться материальным комфортом, который вы создали для себя. Побалуйте себя приятными покупками и сделайте то, о чем давно мечтали. Не стоит откладывать жизнь на потом.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Четверка Кубков

На этой неделе Девы могут почувствовать неудовлетворенность своим текущим положением. Загляните внутрь себя и постарайтесь понять ваши истинные чувства и желания. Именно они смогут определить ваше направление движения. Возможно также, что вы чувствуете себя немотивированным в нынешних обстоятельствах. Хотя стремиться к чему-то приятно, легко попасть в нездоровый круговорот желаний. На этой неделе постарайтесь устранить первопричину этих чувств.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Рыцарь Кубков

Неожиданное предложение может застать Весов врасплох. Однако карта Рыцаря Кубков свидетельствует о том, что время перемен в вашей жизни наступило и открывает перед вами радужные перспективы. Действуйте не торопясь и по мере продвижения вперед продумывайте последствия тех или иных действий. Осторожность и рассудительность становятся вашими ключами к успеху. Оцените эту ситуацию, прежде чем продолжить, чтобы убедиться, что все будет так, как вы думаете, и что вы извлечете из этого пользу.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Двойка Мечей

Двойка Мечей указывает на то, что в это время вы можете испытывать приступ нерешительности и тревоги. На самом деле, вы можете быть настолько не уверены в том, как поступить, что активно откладываете решение этого вопроса. На этой неделе вам напоминают, что как бы вы ни старались избегать этой ситуации, она не исчезнет сама собой. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на последствиях принятия неправильного решения, подумайте, что может произойти, если вы вообще не примете решение. Бездействие также может иметь серьезные последствия.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Двойка Жезлов

Двойка Жезлов призывает вас провести время в настоящем, планируя то, что произойдет в вашем будущем. Прямо сейчас перед вами целый мир возможностей, но сейчас не время действовать импульсивно или инстинктивно. На этой неделе вас призывают взвесить все ваши варианты, тщательно взвесив плюсы и минусы каждого пути. Но это не значит, что вы должны бояться выходить за пределы своей зоны комфорта! Неизведанная территория может привести к долгосрочному успеху, если вы войдете в нее с реалистичными ожиданиями и четким планом.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Тройка Пентаклей

Эта карта намекает на то, что путь, по которому вы движетесь в данный момент, приведет вас к успеху. Время новых начинаний и воплощения смелых планов жизнь. Не стоит терять ни минуты, планируйте и покоряйте неизведанные вершины. На этой неделе коллективная работа поможет вам достичь наилучших результатов. Прислушайтесь к советам коллег и людей, которым вы доверяете.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Влюбленные

На этой неделе Водолеям предстоит принять важное решение, которое может изменить жизнь. Карта Влюбленные означает необходимость прояснить свои ценности и убеждения, прежде чем решать, как действовать дальше. Чувствуете ли вы, что вынуждены идти в определенном направлении из-за страхов или чувства вины? Не позволяйте этим вещам становиться мотивирующими факторами. Оставайтесь верными своим убеждениям и прислушивайтесь к подсказкам внутреннего голоса.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Четверка Жезлов

Четверка Жезлов свидетельствует о том, что вы приложили огромные усилия для достижения своих целей. Хотя заманчиво продолжать двигаться вперед, приятно сделать паузу и просто оценить все, чего вы уже достигли. Позвольте другим разделить это празднование вашего успеха. Помните, вы все еще можете стремиться к своим целям, время от времени останавливаясь, чтобы насладиться плодами своего труда.

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