Гороскоп Таро на неделю 24-30 апреля: Львам – путаница, Овнам - творчество

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп Таро на неделю 24-30 апреля / коллаж фото instagram yosef_ebshtein/ua.depositphotos.com

Для всех знаков зодиака на неделю 24-30 апреля карты Таро предрекают разное. Кому-то тревоги и страхи, кому-то долгожданное процветание.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Восьмерка пентаклей

На этой неделе восьмерка пентаклей побуждает вас использовать свои творческие таланты с пользой и усердно работать над ними. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше других замечают то, что вы делаете, и тем больше вы вдохновляетесь. Выставляя себя напоказ, вы даете другим возможность признать свои уникальные способности, и это может послужить мотивацией, необходимой для продолжения создания вещей, которыми вы действительно гордитесь.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Колесница

Колесница — это карта, которая поощряет силу воли, действия и самоконтроль. На этой неделе вас просят проявить свою силу и смело взять поводья, продвигая себя к поставленной цели. Сейчас не время пассивно ждать, пока с вами случится что-то хорошее. Эта карта знает, что все, что стоит иметь, требует тяжелой работы и дисциплины. Надев эмоциональную и ментальную броню, вы позволяете себе устремиться в будущее, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, возникающими на пути.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Девятка мечей

Девятка мечей указывает на то, что прямо сейчас вы страдаете от какой-то потери или разочарования. Это могло быть что-то, что вы предвидели, или это могло быть что-то внезапное и неожиданное. Несмотря на это, этот стресс давит на вас, возможно, заставляя вас чувствовать, что вы никогда не оправитесь от этой ситуации. Потратьте время, необходимое для того, чтобы скорбить и исцеляться, помня о том, что, хотя то, через что вы проходите, чрезвычайно сложно, вы можете двигаться дальше и расти благодаря этому опыту.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Справедливость

Совпадают ли ваши убеждения с вашими действиями? Делали ли вы выбор, отражающий ваше высшее "я"? Это вопрос, который карта Справедливости хочет, чтобы вы задали себе на этой неделе. Это особенно важно, если вы стоите перед важным решением прямо сейчас. То, что вы делаете, может иметь долгосрочное влияние — как положительное, так и отрицательное — как на вас, так и на окружающих вас людей. Соединитесь со своей интуицией и позвольте ей быть компасом, который ведет вас по правильному пути, чтобы вы могли избежать непредвиденных последствий в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Двойка мечей

Двойка Мечей указывает на то, что в это время вы можете испытывать приступ нерешительности. На самом деле, вы можете быть настолько не уверены в том, как поступить, что активно откладываете решение этого вопроса. На этой неделе вам напоминают, что как бы вы ни старались избегать этой ситуации, она не исчезнет сама собой. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на последствиях принятия неправильного решения, подумайте, что может произойти, если вы вообще не примете решение. Бездействие часто может привести к более серьезным проблемам в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Король пентаклей

Успех в ваших руках! Король пентаклей указывает на то, что у вас есть все необходимое для создания финансового изобилия в вашей жизни, и теперь вам просто нужно двигаться вперед с любыми идеями, которые вы, возможно, обдумывали. Вы думали о том, чтобы начать новый бизнес или инвестиции? Это может быть сигналом, которого вы ждали, чтобы пойти на это, но не бросайтесь вперед. Если вы придумаете, вы получите максимально плодотворный результат.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Умеренность

Умеренность — это карта баланса. Получение этой карты означает необходимость сохранять более плавный настрой, проявляя терпение, насколько это возможно. Возможно, вы сопротивлялись переменам в своей жизни или позволяли стрессовой ситуации взять над вами верх. Если это так, измените свой подход на этой неделе. Позвольте вещам соскальзывать с вашей спины вместо того, чтобы встречать их сопротивление. Найдя свой внутренний баланс, вы настраиваете себя на то, чтобы снова найти свой внешний баланс

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Волшебник

Волшебник признает, что весь мир у вас под рукой, потому что у вас есть все необходимое, чтобы получить то, что вы хотите. На этой неделе вас призывают привести этот мощный источник внутренней магии в соответствие с вашими целями — действительно все может случиться! Ищете новую работу? Пытаетесь завязать романтические отношения? Пытаетесь улучшить свой денежный поток? Не бойтесь идти на это, потому что прямо сейчас вы являетесь машиной проявления!

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Восьмерка мечей

Восьмерка Мечей указывает на то, что вы чувствуете себя в ловушке прямо сейчас, полагая, что нет выхода из ваших нынешних обстоятельств. На этой неделе вас призывают задаться вопросом, действительно ли вы застряли... или вы просто находитесь в тюрьме, созданной вами самими. Неуверенность, страх и сомнение часто являются чувствами, которые держат нас в ситуациях намного дольше, чем нам нужно. Изучите это дело более внимательно. Возможно, вы обнаружите, что наложенные на вас ограничения сдерживали вас все это время.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Король мечей

Ваш ум — ваш самый большой актив на этой неделе! Вы можете столкнуться с важным решением или исследовать неизведанную территорию в определенной области своей жизни. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы определите правильный путь только тогда, когда действительно доберетесь до сути дела, а это может произойти только тогда, когда вы проявляете беспристрастность. Дайте себе возможность увидеть это через гораздо более четкую линзу, и вы увидите, как появится путь.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Десятка жезлов

Было ли у вас ощущение, что вы взвалили на свои плечи всю тяжесть мира? 10 жезлов признает чрезвычайно тяжелое бремя, которое вы несли. Возможно, вы слишком много взяли на себя, пытаясь достичь своих целей, и теперь очень важно, чтобы вы попросили о помощи или сократили то, что взяли на себя. Это может быть трудной пилюлей, потому что в игре есть проблемы с гордостью и нежеланием делегировать полномочия. Однако вы достигли точки, когда ваша способность достичь своей цели поставлена ​​под угрозу. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться жизнью, поэтому попросите помощи на этой неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Иерофант

На этой неделе вы можете заняться новым делом! Иерофант — это карта, которая представляет системы верований, традиции и институты. Возможно, вы чувствовали себя потерянным, бесцельным и нуждающимся в руководстве. Если вы давно хотели присоединиться к новой группе, сейчас самое время! Эти союзники могут в конечном итоге стать мощным источником поддержки, когда вы исследуете человека, которым вы становитесь.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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