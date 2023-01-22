Гороскоп Таро на неделю 23-29 января: Рыбам – тревоги, Козерогам - мед

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

Гороскоп таро на неделю 23-29 января 2023 / pixabay.com

Для всех знаков зодиака на неделю 23-29 января карты Таро предрекают неожиданные повороты судьбы, важные решения и эмоциональные качели.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Рыцарь пентаклей

Овнам пришло время спуститься с небес на землю и вернуться к работе. Вполне возможно придется отложить домашние и бытовые вопросы в сторону, чтобы как можно скорее решить рабочие задачи по новым проектам. Лучше всего в дисциплине поможет правильный режим дня.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Паж мечей

Если Вы ждали знака от вселенной для начинания ново деятельности, то он придет на этой неделе. Вы будете чувствовать себя наполнено для того, чтобы приступить к новому проекту и его реализации. Старайтесь не потерять это время, сейчас трудности будут решаться как никогда легко.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Волшебник

У Близнецов есть все возможности получить то, что давно так хотелось. За что бы не взялись Близнецы на этой неделе – получаться будет абсолютно всё. Так что стоит пытаться искать новую работу, ходить на свидания и заводить новые знакомства.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Королева Кубков

В грядущей неделе у Раков будет сильная энергия сострадания и милосердия. Скорее всего, будут случаться ситуации, в которых будет необходимо проявить именно эти качества. Старайтесь не отказывать никому в помощи и поддержке, старайтесь быть рядом с людьми, которые вам близки.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Тройка жезлов

Вселенная подарит Львам возможность увидеть больше и расширить свой кругозор. Необходимо не отталкивать возможности попробовать заняться чем-то новым, познакомиться с новыми людьми или провести время так, как вы это никогда не делали.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Смерть

Пугаться значения этой карты не стоит. Она не указывает на физическую смерть, гораздо чаще на перерождение человека как личности. На грядущей неделе стоит пересмотреть все свои зависимости и избавиться от тех, которые наносят вашей жизни вред.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Тройка пентаклей

Тройка пентаклей указывает на то, что человек находится на правильном пути и всё делает правильно. Однако расслабляться не стоит, пускай эта новость вас мотивирует сделать для своей жизни еще больше. Планируйте новые задачи!

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Восьмерка кубков

Скорпионов ожидают неприятные события, возможно – расставания и боль. Однако отношения необходимо закончить для того, чтобы через время жизнь обрела новые краски и развитие. Старайтесь не концентрироваться на прошлом, а думать о будущем и принять реальность такой, какой она есть.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Пятерка мечей

Данная карта предупреждает о назревающем конфликте в жизни. Скорее всего Стрельцам захочется выиграть в этом поединке любой ценой, однако для начала лучше задуматься будет ли оно того стоить. Вполне возможно, что во время споров Стрельцы сделают то, о чем пожалеют в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Девятка пентаклей

Для Козерогов грядущая неделя – настоящий мед. Пришло время наслаждаться своими достижениями и делать это уверенно, вы можете себе позволить. С удовольствием пользуйтесь всем, к чему так долго шли и над чем так усердно трудились. Также стоит приобрести себе то, о чем вы давно мечтали.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Тройка мечей

У Водолеев сейчас тяжелый этап в жизни, однако пришло время начать контролировать свои эмоции и выходить на новый уровень жизни, не пытаясь доказать всем вокруг свою силу. Попытка облегчить страдания своему организму увенчается успехом и принесет новую радость.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Рыцарь жезлов

Рыбам стоит ожидать тревог и беспокойства. Излишняя тревожность приведет к неурядицам. Постарайтесь подумать о том, к чему могут привести ваши решения в будущем и принимайте их именно с оглядкой на будущее. К тем, кто смог победить тревогу – покой и радость придет гораздо быстрее.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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