Гороскоп Таро на неделю 23-29 января: Рыбам – тревоги, Козерогам - мед

Для всех знаков зодиака на неделю 23-29 января карты Таро предрекают неожиданные повороты судьбы, важные решения и эмоциональные качели.
Гороскоп Таро на неделю – Овен
Карта: Рыцарь пентаклей
Овнам пришло время спуститься с небес на землю и вернуться к работе. Вполне возможно придется отложить домашние и бытовые вопросы в сторону, чтобы как можно скорее решить рабочие задачи по новым проектам. Лучше всего в дисциплине поможет правильный режим дня.
Гороскоп Таро на неделю – Телец
Карта: Паж мечей
Если Вы ждали знака от вселенной для начинания ново деятельности, то он придет на этой неделе. Вы будете чувствовать себя наполнено для того, чтобы приступить к новому проекту и его реализации. Старайтесь не потерять это время, сейчас трудности будут решаться как никогда легко.
Гороскоп Таро на неделю – Близнецы
Карта: Волшебник
У Близнецов есть все возможности получить то, что давно так хотелось. За что бы не взялись Близнецы на этой неделе – получаться будет абсолютно всё. Так что стоит пытаться искать новую работу, ходить на свидания и заводить новые знакомства.
Гороскоп Таро на неделю – Рак
Карта: Королева Кубков
В грядущей неделе у Раков будет сильная энергия сострадания и милосердия. Скорее всего, будут случаться ситуации, в которых будет необходимо проявить именно эти качества. Старайтесь не отказывать никому в помощи и поддержке, старайтесь быть рядом с людьми, которые вам близки.
Гороскоп Таро на неделю – Лев
Карта: Тройка жезлов
Вселенная подарит Львам возможность увидеть больше и расширить свой кругозор. Необходимо не отталкивать возможности попробовать заняться чем-то новым, познакомиться с новыми людьми или провести время так, как вы это никогда не делали.
Гороскоп Таро на неделю – Дева
Карта: Смерть
Пугаться значения этой карты не стоит. Она не указывает на физическую смерть, гораздо чаще на перерождение человека как личности. На грядущей неделе стоит пересмотреть все свои зависимости и избавиться от тех, которые наносят вашей жизни вред.
Гороскоп Таро на неделю – Весы
Карта: Тройка пентаклей
Тройка пентаклей указывает на то, что человек находится на правильном пути и всё делает правильно. Однако расслабляться не стоит, пускай эта новость вас мотивирует сделать для своей жизни еще больше. Планируйте новые задачи!
Гороскоп Таро на неделю – Скорпион
Карта: Восьмерка кубков
Скорпионов ожидают неприятные события, возможно – расставания и боль. Однако отношения необходимо закончить для того, чтобы через время жизнь обрела новые краски и развитие. Старайтесь не концентрироваться на прошлом, а думать о будущем и принять реальность такой, какой она есть.
Гороскоп Таро на неделю – Стрелец
Карта: Пятерка мечей
Данная карта предупреждает о назревающем конфликте в жизни. Скорее всего Стрельцам захочется выиграть в этом поединке любой ценой, однако для начала лучше задуматься будет ли оно того стоить. Вполне возможно, что во время споров Стрельцы сделают то, о чем пожалеют в будущем.
Гороскоп Таро на неделю – Козерог
Карта: Девятка пентаклей
Для Козерогов грядущая неделя – настоящий мед. Пришло время наслаждаться своими достижениями и делать это уверенно, вы можете себе позволить. С удовольствием пользуйтесь всем, к чему так долго шли и над чем так усердно трудились. Также стоит приобрести себе то, о чем вы давно мечтали.
Гороскоп Таро на неделю – Водолей
Карта: Тройка мечей
У Водолеев сейчас тяжелый этап в жизни, однако пришло время начать контролировать свои эмоции и выходить на новый уровень жизни, не пытаясь доказать всем вокруг свою силу. Попытка облегчить страдания своему организму увенчается успехом и принесет новую радость.
Гороскоп Таро на неделю – Рыбы
Карта: Рыцарь жезлов
Рыбам стоит ожидать тревог и беспокойства. Излишняя тревожность приведет к неурядицам. Постарайтесь подумать о том, к чему могут привести ваши решения в будущем и принимайте их именно с оглядкой на будущее. К тем, кто смог победить тревогу – покой и радость придет гораздо быстрее.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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