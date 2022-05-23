Гороскоп Таро на неделю 23-29 мая: Ракам – успех в делах, Скорпионам – жажда мести, Стрельцам – долги

Гороскоп Таро на неделю / pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков предстоит исправлять ошибки прошлого, а кому улыбнется денежная удача.

О том, чем побалует знаки первый месяц лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Иерофант

Карта Иерофанта намекает, что Овнам на этой неделе необходимо пересмотреть свои отношения с окружающими. Возможно, пришло время двигаться дальше, оставив позади тех, кто как-то может помешать вашему развитию. Это будет нелегкий шаг, однако именно так можно привнести в свою жизнь приятные изменения. Эта неделя принесет вам осознание того, как вы оказались в этом положении, и как на вас ложится выход сложившейся ситуации.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Луна

Тельцы на этой неделе склонны поддаваться иллюзиям и летать в облаках. Будьте осторожны, такая наивность может сделать вас мишенью для людей, чьи помыслы далеки от хороших. Вам будет сложно рационально оценить сложившуюся ситуацию. Не исключено, что принятые вами решения могут показать, что вы не способны принимать все слишком серьезно. Урок заключается в том, чтобы вовремя осознать свои ошибки и исправить их, чтобы они больше не повторялись.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Колесо Фортуны

Эта карта всегда несет в себе счастливое предзнаменование. Она означает успех и изобилие. На этой неделе вы сможете реализовать все планы и цели, добиться желаемого. Вас ждет признание ваших трудов и достойное вознаграждение. Амбиции будут удовлетворены. Вы сможете завоевать уважение коллег и сотрудников. В отношениях с близкими людьми полное взаимопонимание. Одинокие представители знака могут встретить свою судьбу.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Девятка Пентаклей

Ракам, чтобы добиться успехов на этой неделе не стоит сидеть сложа руки. Вы сможете достичь максимальных результатов в профессиональной деятельности, однако рассчитывать на легкие деньги не стоит. Вы все заработаете своим кропотливым трудом. Успех не станет для вас неожиданностью, потому что он всегда был вашей целью. Вы планировали это, и это осуществилось; на этой неделе вы делаете все правильно, чтобы получить плоды своего тяжелого труда и умелых усилий.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Звезда

На этой неделе Львам предстоит отстаивать свои интересы. Умение настоять на своем поможет достичь желаемого. Эмоциональный фон будет нестабильным, неуверенность и тревога могут охватывать вас, а невинные комментарии и замечания окружающих могут вызывать обиды. Не исключены конфликты с окружающими и близкими людьми. Если у вас нет настроения, никто другой не имеет права радоваться.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Четверка Пентаклей

На этой неделе Девы больше обычного склонны рассчитывать на помощь окружающих. В идеале – кто-то придет и сделает всю работу за вас. Однако, такого не произойдет и вы должны собраться с силами максимально включиться в работу. Ваше настроение нельзя назвать радужным , вы часто раздражаетесь и нередко выходите из себя. Чтобы избежать конфликтов и разногласий больше проводите времени наедине. Общение с людьми – не ваш конек на этой неделе.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Двойка Мечей

ЫВ фокусе внимания Весов на этой неделе – отношения с дорогими людьми. Уделите больше внимания любимым людям, совместное времяпровождение поможет укрепить ваш союз. Пришло время поговорить по душам и обсудить наболевшие проблемы. Вы должны понять, что не все должно идти по вашему сценарию. Однако вы добьетесь успеха, потому что готовы усвоить урок компромисса; это хорошая неделя для вас, и вы будете наслаждаться любовной жизнью. Умение договориться принесет вам счастье.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Дьявол

Не самая простая неделя для Скорпионов. Самые трудные времена позади, однако вы можете почувствовать желание мести тому, кто причинил вам боль. Вы знаете что такое поведение может обернуться неприятностями, но все равно вынашиваете планы как насолить вашим недоброжелателям. Чтобы отвлечься от негатива, займитесь любимым делом. Оно поможет восстановить душевное равновесие.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Тройка Жезлов

Трудные времена для Стрельцов наконец отступят и вы сможете вдохнуть полной грудью и насладиться моментом приятных перемен. Благоприятная неделя для того, чтобы наладить отношения с родственниками и простить старые обиды. Возможно, вам удастся рассчитаться с долгами и вы почувствуете себя свободными от обязательств. Новые начинания будут успешными, звезды на вашей стороне.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Туз Пентаклей

Благоприятная карта в раскладе, которая свидетельствует о том, что козероги смогут укрепить свое финансовое положение и приумножить капиталы. Внимание к мелочам и аккуратность помогут избежать ошибок и поймать удачный момент для воплощения задуманного. Вы не упускаете подсказки судьбы и используете каждую возможность увеличить свое благосостояние. Упорный труд принесет свои щедрые плоды.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Семерка Мечей

На этой неделе Водолеям следует больше полагаться на здравый смысл, чем на подсказки интуиции. Нужно реально оценивать свою ситуацию и возможности, не взваливая на свои плечи непосильные обязанности. Вы твердо отстаиваете свои убеждения и мечты и такое рвение заслуживает уважения. Ваша преданность своим идеалам позволяет воплощать то, в чем окружающие сильно сомневались.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Башня

Дела на этой неделе могут двигаться медленнее, чем вам бы того хотелось. Возможны задержки в делах и неприятные обстоятельства, которые заставят изменить планы. Ваши недавние поступки могут оказывать существенное влияние на события этой недели. Вам предстоит исправлять ошибки прошлого, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

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