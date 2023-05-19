Гороскоп Таро на неделю 22-28 мая: Рыбам – испытания, Девам - радость

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп Таро на неделю 22-28 мая / коллаж: Главред, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 22-28 мая карты Таро предрекают разное. Кому-то результаты труда, а кому-то испытания на стойкость.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Императрица

Получение карты Императрица сигнализирует о том, что эта неделя посвящена получению подарков, которые окружают вас повсюду. Легко увлечься бешеным ритмом повседневной жизни, но теперь вас призывают остановиться, замедлиться и соединиться со своими чувствами.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Рыцарь пентаклей

Вы в последнее время витали в облаках? Рыцарь Пентаклей призывает вас вернуться на Землю и приложить усилия к своим идеям на этой неделе. Возможно, вы страдали от случая, когда "все говорят и ничего не делают". В качестве альтернативы вы можете отложить свои повседневные обязанности в пользу более интересных предложений. В какой бы ситуации вы ни находились, вас призывают составить план действий или придерживаться распорядка, поскольку прогресса лучше всего добиться с помощью дисциплины.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Рыцарь мечей

Возможно, вас ничто не остановит на этой неделе... но хорошо ли это? Рыцарь Мечей — это карта, предостерегающая от стремления к тому, чего вы хотите, любой ценой. Да, хорошо иметь упрямые амбиции, но только тогда, когда вы сначала обдумаете все проблемы и последствия. Прежде чем сделать свой ход, изучите все переменные. Что вы получите? Что вы можете потерять? Будете ли вы пренебрегать окружающими ради достижения своих целей? Понимание тонкой грани между решимостью и одержимостью может уберечь вас от потенциальных головных болей в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Девятка пентаклей

На этой неделе 9 Пентаклей приглашает вас насладиться плодами своего труда. Вы вкладывали свою кровь, пот и слезы в свои цели, и теперь вы видите заслуженный успех в результате ваших усилий. Настало время воспользоваться материальным комфортом, который вы создали для себя. Возьмите себя в путешествие.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Тройка кубков

Тройка Кубков — это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в "режиме вечеринки" с самыми близкими вам людьми. Организуйте вечеринку в городе с друзьями. Устройте семейный ужин. Соберите несколько коллег.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Туз кубков

На этой неделе вас ждет волна хорошего настроения! Туз Кубков сигнализирует о времени, переполненном положительной эмоциональной энергией. Счастье, творчество и сострадание – все это вы можете испытать. Это также означает возможность укрепить ваши существующие отношения и, возможно, встретить нового друга или любовника!

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Мир

Ваше послание на эту неделю — о создании большего баланса в вашей жизни. Таро дает вам множество возможностей для размышлений над этой темой, но карта Мир, вполне возможно, является окончательным выражением этой потребности. Эта карта побуждает вас взглянуть на каждую сферу вашего существования — эмоциональную, физическую, ментальную и духовную. Вам не хватало гармонии в одной из этих областей? Если это так, вам советуют не только выяснить, как достичь этого баланса, но и как его поддерживать.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Королева жезлов

Королева Жезлов указывает на то, что на этой неделе внутри вас переполняется очаровательная и восторженная энергия, и другие не смогут не заметить этого. На самом деле, вы можете оказаться в центре внимания! Это идеальное время, чтобы проявить себя, пообщаться с другими и интегрироваться в группу единомышленников. Не сдерживайтесь — ваш энтузиазм может оказаться заразительным.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Четверка кубков

Четверка Кубков сигнализирует о том, что вы чувствуете себя неудовлетворенным и жаждете каких-то перемен в своей жизни. Возможно, вы смотрите вокруг и видите, что есть у других, тоскуя по тому, что не является частью вашей собственной жизни. Возможно также, что вы чувствуете себя немотивированным в нынешних обстоятельствах. На этой неделе постарайтесь устранить первопричину этих чувств. Действительно ли трава на другой стороне зеленее, или вам просто нужно тратить время на полив собственной травы?

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Отшельник

Пришло время отдохнуть от будней! Отшельник указывает на то, что на этой неделе вам может понадобиться уйти и поразмышлять. Возможно, вы были погружены во множество новых впечатлений или в последнее время проводили много времени за общением. Теперь необходимо отправиться на прогулку в лес, принять долгую ванну, записаться на выходные или сделать что-то еще, что поможет вам отключиться от внешнего мира и восстановить связь со своим внутренним миром.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Двойка пентаклей

На этой неделе вы узнаете, что жизнь — это балансирование! Двойка Пентаклей представляет собой достижение гармонии с противоборствующими силами. Вас недавно звали в разные стороны? То, что вы хотите, и то, что вам нужно, противоречат друг другу? Работа отнимала время у вашей личной жизни или наоборот? Эта карта хочет, чтобы вы сделали шаг назад и выяснили свои приоритеты.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Сила

Карта Силы сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя сила духа, необходимая для того, чтобы изящно справиться с трудной жизненной ситуацией. Легко потеряться в таких эмоциях, как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над этим и сохранять спокойствие в это время невзгод. Не действуйте в соответствии со своими базовыми инстинктами.

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