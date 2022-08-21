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Гороскоп Таро на неделю 22-28 августа: Близнецам – странные предчувствия, Стрельцам – деньги, Водолеям – счастье

21 августа 2022, 01:05

Для кого опрометчивые поступки обернутся неприятностями, а кого ожидает успех в новых начинаниях.

Гороскоп Таро на следующую неделю
Гороскоп Таро на неделю / ua.depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков стоит заняться обустройством дома, кто может отправляться в путешествие, а кому придется пересмотреть свои взгляды и привычные убеждения.

О том, кто из знаков в начале осени станет любимчиком фортуны, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Семерка Пентаклей

Эта карта в раскладе свидетельствует о том, что те усилия, которые вы вложили в то или иное дело, начнут приносить свои плоды. Семерка Пентаклей – карта возврата и не только материального, но и духовного - энергии и времени. Вы должны разобраться со своими чувствами, чтобы понять куда вкладывать полученные "инвестиции" в те проекты и людей, которые вам знакомы или попробовать что-то новое.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Паж Посохов

Тельцам на этой неделе захочется приключений и авантюр. Однако хорошенько подумайте, прежде чем ввязываться в сомнительные мероприятия, ведь результаты могут быть самыми непредсказуемыми. Смена обстановки пойдет вам на пользу, отправляйтесь в небольшое путешествие в компании друзей. Вы будете полны энергии и жизненных сил, однако важно правильно их применят, чтобы не наломать дров.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Луна

На этой неделе Близнецам будет сложно разобраться в своих чувствах и желаниях. Опрометчивые поступки могут обернуться неприятностями, поэтому не стоит спешить с важными решениями. Интуиция обостряется, подсказки внутреннего голоса укажут правильное направление. Доверяйте своим предчувствиям, даже если не можете объяснить, откуда они взялись.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Императрица

Карта Императрицы олицетворяет женскую энергию. Она намекает, что Ракам пора наладить контакт со своим женским началом, поставить на первое место свои чувства, эмоции и желания. К вам будут больше обычного обращаться за помощью. Вашу мудрость и жизненный опыт сложно переоценить, вы даете советы в самых разных ситуациях. Карта в раскладе может означать грядущее изобилие.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Тройка Пентаклей

На этой неделе Львы могут достичь больших успехов в профессиональной деятельности. Вы сможете продемонстрировать свои сильные стороны и завоевать уважение начальства и коллег. Ваши усилия и работу ценят, и это поднимает самооценку. Упорный труд поможет приблизиться к достижению задуманного и покорить желанные высоты.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Шестерка Мечей

Благоприятный период для поездок и путешествий. Шестерка Мечей может означать и перемены к лучшему в вашем внутреннем состоянии – своеобразное метафорическое движение. Эти перемены будут происходить медленно, так что стоит запастись терпением. За это время вы сможете определиться в каком направлении вы бы хотели продолжать путь. Смена обстановки пойдет вам на пользу.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Туз Посохов

Весов в этом периоде ждет успех в новых начинаниях. Особенно это касается профессиональной деятельности. Благоприятное время для поиска работы и трудоустройства. Ваш оптимизм и уверенность в собственных силах помогут добиться желаемого. Благоприятный период для перемен, сделайте первый шаг, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Суд

На этой неделе Скорпионам не следует спешить с решениями и выводами. Не стоит категорично относится к людям, возможно, есть смысл дать им еще один шанс, чтобы себя проявить или реабилитироваться. Это карта, которая может свидетельствовать о духовном пробуждении. Вы под другим углом посмотрите на привычные вещи, и это станет толчком к изменениям. Это период вдохновения и разрыва шаблонов.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Туз Пентаклей

Одна из самых позитивных карт расклада, которая свидетельствует о том, что трудные времена отступили. Вы полны сил и жизненной энергии и готовы работать не покладая рук, чтобы добиться поставленных целей. Ваше финансовое положение улучшится и возрастет уровень комфорта. Не исключены неожиданные денежные поступления или ценные подарки. В профессиональной и личной сфере стоит ожидать перемен к лучшему.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Туз Мечей

Эта карта свидетельствует о том, что Козероги стоят на пороге серьезных жизненных изменений. Иногда начало перемен может быть концом чего-то предыдущего – работы, отношений, сотрудничества. Однако какими бы волнительными и тревожными не были перемены, они всегда несут положительные изменения, открывая дорогу новым возможностям.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Десятка Кубков

Карта счастливого предзнаменования. Вы сможете достичь успеха в профессиональной деятельности, однако фокус вашего внимания будет сосредоточен на личной жизни. Появится шанс укрепить отношения с родными и близкими, помириться с дорогими сердцу людьми и забыть старые обиды. Эта карта означает счастье в более глобальном, всеобъемлющем понимании.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Королева Пентаклей

Фокус внимания Рыб на этой неделе перенесется к вопросам обустройства жилища. Комфорт и уют для каждого домочадца станет вашей целью. В профессиональной деятельности стоит правильно рассчитывать свои возможности. Не стоит взваливать на плечи груз непосильных обязательств. Люди могут обращаться к вам за советом, вы сможете помочь, если захотите.

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