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Гороскоп таро на неделю 21-27 ноября 2022: Овнам придется начать новое дело, а Козерогам – страдать

18 ноября 2022, 01:00

Астропрогноз таро на неделю расскажет, кто будет нерешительным, а кому придется делать тяжелый выбор.

Гороскоп Таро, карты Таро
Гороскоп Таро на неделю 21-27 ноября 2022 / Фото ua.depositphotos.com

На следующей неделе большинство знаков Зодиака смогут добиться положительных результатов в работе и даже хорошо отдохнуть. Новый гороскоп таро на неделю 21-27 ноября 2022 для всех знаков Зодиака раскрыл и уточнил все планы звезд на грядущую неделю.

Новая неделя пройдет под чутким руководством 9 пентаклей. Эта карта говорит о том, что на этой недели можно будет получить результат от ранее проведенной работы.

Предлагаем изучить "Гороскоп на неделю 21-27 ноября 2022: неопределенность для Овнов и брак для Тельцов".

Гороскоп таро на неделю – Овен

Карта: Иерофант.

На этой неделе можно смело начинать новое дело. Время, когда представители этого знака чувствовали себя потерянными и нуждающимися в руководстве прошел. Гороскоп таро на неделю Овнам советует перейти на новый уровень присоединиться к новому сообществу единомышленников. Это поможет в преодолении трудностей.

Гороскоп таро на неделю – Телец

Карта: Двойка мечей.

Представители этого знака могут испытывать нерешительность, которая приведет к отказу от принятия важных решений. Гороскоп таро на неделю 21-27 ноября 2022 Тельцам советует не откладывать решение проблемы. Она никуда не денется, а будет лишь усугубляться. Важно обдумывать не последствия неправильных решений, а последствия отказа от решения ситуации. Ваше бездействие приведет к худшим последствиям, чем любое неправильное решение.

Гороскоп таро на неделю – Близнецы

Карта: Королева мечей.

Неделя пройдет для Близнецов в сосредоточенности на своих делах и мыслях. Они смогут отключиться от посторонних шумов, мнений, эмоций. Также представителям этого знака придется принимать решения. Гороскоп таро на неделю 21-27 ноября 2022 Близнецам рекомендует положиться на свою логику, на свою интуицию и проанализировать ситуацию и только после этого действовать.

Гороскоп таро на неделю – Рак

Карта: Смерть.

Представителям этого знака придется пройти через испытания трансформации себя и своих мыслей. Также гороскоп таро на неделю Ракам рекомендует избавиться от всего ненужного в доме, подумать, за что вы держитесь, и что нужно отпустить. Завершение очередной главы жизни – это начало движения к следующей главе, к изменениям.

Гороскоп таро на неделю 21-27 ноября – Лев

Карта: Рыцарь жезлов.

Представителям этого знака предстоит пройти через испытания эмоциональными качелями. Импульсивность, сомнения будут досаждать. Гороскоп таро на неделю Львам советует взглянуть на ситуацию, в которой они оказались и обдумать последствия неправильных решений или необдуманных действий. Если вы готовы сделать выбор пути, нужно хорошо обдумать каждый шаг. Именно поэтому решение нужно принимать в спокойном состоянии.

Гороскоп таро на неделю – Дева

Карта: Влюбленные.

На следующей неделе представителям этого знака придется принимать важные решения. Девам придется сомневатся и колебаться, карта Влюбленных требует прояснить ценности и убеждения перед принятием решения. Гороскоп таро на неделю Девам рекомендует остерегаться таких чувств, как страх, вина. Они помешают сделать правильный выбор. Стоит помнить, что у каждого действия есть противодействие, а решения никогда не даются легко.

Гороскоп таро на неделю – Весы

Карта: Справедливость.

Представителям этого знака придется дать ответы на два важных вопроса: Совпадают ли ваши убеждения с вашими действиями в мире? Делали ли вы выбор, отражающий ваше высшее "я"? Ответы помогут принять правильное решение. Гороскоп таро на неделю Весам обещает получение скорых результатов в случае принятия сейчас правильного решения. Нужно помнить, что ваше решение повлияет на жизнь вашу и ваших близких. Также нужно прислушиваться к интуиции.

Гороскоп таро на неделю – Скорпион

Карта: Луна.

Скорпионам доведется бороться с собственными страхами, чтобы они не взяли верх. Гороскоп таро на неделю обещает Скорпионам борьбу с призраками прошлого и воспоминаниями. Все это быстро забудется, но проблему придется решить, чтобы исцелить себя. Процесс выздоровления будет болезненным, но еще большую боль приносила проблема.

Гороскоп таро на неделю – Стрелец

Карта: 8 пентаклей

Стрельцам можно смело использовать творческую часть своей натуры. Это будет благоприятное время для развития талантов и работы над их шлифовкой. Чем больше вы будете работать над творческой составляющей, тем больше окружающие будут это замечать, а у вас будет расти самооценка. Гороскоп таро на неделю обещает Стрельцам много вдохновения на новые свершения.

Гороскоп таро на неделю – Козерог

Карта: 9 мечей.

Эта карта указывает на страдания из-за потери или разочарования, через которые проходят представители этого знака. Причиной этих негативных чувств могло быть событие, которое вы предвидели или что-то неожиданное. Гороскоп таро на неделю 21-27 ноября 2022 Козерогов предупреждает о том, что стресс останется в их жизни. Стоит потратить время на скорбь и исцеление, чтобы найти силы двигаться дальше.

Гороскоп таро на неделю – Водолей

Карта: 3 жезлов.

Перед представителями этого знака открываются поистине безграничные возможности. Гороскоп таро на неделю 21-27 ноября 2022 Водолеям обещает новые возможности для расширения кругозора. Нужно будет выйти за рамки привычного и задуматься о будущем. Однако не стоит размениваться на мелочи. Нужно будет использовать весь потенциал и возможности, чтобы достичь максимальных результатов.

Гороскоп таро на неделю – Рыбы

Карта: 10 жезлов.

Представители этого знака давно находятся под впечатлением о того, что взяли на себя слишком много. Эта карта требует признать, что бремя слишком тяжелое. Гороскоп таро на неделю советует переоценить высоту поставленных требований и снизить планку. Это будет благоприятное время для просьбы о помощи. На вашем пути встретится человек, который поможет и разделит все тяготы. Это будет трудным испытанием для гордых Рыб.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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