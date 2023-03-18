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Гороскоп Таро на неделю 20-26 марта: Близнецам – решение проблем, Ракам – безудержные вечеринки

18 марта 2023, 14:38
Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.
Гороскоп Таро 20-26 марта 2023
Гороскоп Таро на неделю 20-26 марта 2023 / коллаж фото ua.depositphotos.com

Для всех знаков зодиака на неделю 20-26 марта карты Таро предрекают разное. Кому-то предстоят прыжки в неизвестность, кому-то радость и день с близкими.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Шестерка мечей

Это может быть неделя, когда вы, наконец, отпустите то, что слишком долго висело над вами. Шестерка мечей служит напоминанием о том, что, хотя это может быть трудно, иногда у нас нет другого выбора, кроме как выйти из сложной ситуации. За что вы держались, что мешало вам создать для себя светлое будущее? Настало время отпустить это раз и навсегда. Это будет непростая задача, но, в конечном счете, это правильный поступок.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Туз жезлов

Если вы ждали знака от вселенной о чем-то, то вот он! Туз Жезлов представляет собой новое начало и весь потенциал, связанный с этим новым мероприятием. На этой неделе вас поощряют идти по новому пути или проекту, к которому вы страстно относились, но еще не начали действовать. Используйте это время, чтобы сделать первые шаги к достижению этой цели. Нет необходимости делать огромные скачки вперед — даже маленький шаг вперед — это все равно шаг к вашему успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Звезда

Вы можете вздохнуть немного легче, потому что на этой неделе придет облегчение! Звезда сигнализирует об отсрочке после периода больших перемен или трудностей. Хотя вам было нелегко пережить эту суматоху, вы смогли выдержать все испытания, которые жизнь бросила вам на пути. Какие уроки вы извлекли? Что вы смогли отпустить из того, что сдерживало вас? Как вы будете двигаться вперед по-другому? Настало время избавиться от старого себя, чтобы вы могли стать тем человеком, которым должны были быть.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Тройка кубков

Тройка Кубков — это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в "режиме вечеринки" с самыми близкими вам людьми. Организуйте вечеринку в городе с друзьями. Устройте семейный ужин. Соберите несколько коллег и начните счастливый час. Дело не столько в том, что вы делаете, сколько в товариществе, которое вы будете чувствовать с окружающими. Жизнь состоит не только из обязанностей и обязательств, так что расслабьтесь и получайте удовольствие прямо сейчас!

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Суд

Вы можете оказаться на пороге решения, которое будет иметь долгосрочные последствия! Вы уже некоторое время стоите на этом перекрестке, не зная, по какому пути идти. Карта Правосудия знает, что лучший выбор исходит из идеального сочетания разума и сердца. Это потребует от вас обратиться к своему прошлому за реальными уроками, которые вы усвоили, но вы также должны соединиться со своим внутренним "я" и прислушаться к тому, что ваша интуиция пытается вам сказать. Это неделя, чтобы принять решение, и у вас уже есть все необходимое для этого.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Семерка мечей

На этой неделе можно бежать, но нельзя прятаться. Семека мечей признает, что вы, возможно, пытаетесь избежать ситуации, с которой вам лучше столкнуться лицом к лицу. Вы откладывали тяжелый разговор с другом? Еще не готовы поговорить со своим партнером о том, куда движутся ваши отношения? Вы позволяете нарастать профессиональному напряжению вместо того, чтобы справляться с ним? Помните, что уклонение от этой проблемы не улучшит ситуацию. На самом деле, это может даже сделать его хуже. Пришло время заняться этим вопросом.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Королева пентаклей

На этой неделе кому-то понадобится немного дополнительного внимания. Королева пентаклей — настоящий кормилец: она заботится о том, чтобы все были накормлены, в доме был порядок, и вы уделяли достаточно времени и внимания своим близким. Когда она появляется на чтении, это сигнал о том, что кому-то может понадобиться больше поддержки, чем обычно. Кто-то из ваших знакомых борется и вы могли бы стать для него плечом. Если вы чувствуете себя не в своей тарелке, не бойтесь обратиться за помощью тоже. Ресурсы есть, и можно попросить то, что вам нужно.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Семерка кубков

Вам не казалось, что вы жонглируете слишком многими вещами одновременно? На этой неделе 7 кубков признают, что у вас есть много конкурирующих приоритетов, и хотя благородно отдавать свою энергию стольким разным вещам, оказалось невозможным уделить должное внимание ни одной из них. В результате пострадали одна или несколько из этих областей. Выбор может быть нашим другом, но он также может быть нашим врагом. Сейчас самое время выяснить, на что лучше всего тратить свое время и энергию.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Двойка пентаклей

На этой неделе вы узнаете, что жизнь — это балансирование! Двойка пентаклей представляет собой достижение гармонии с противоборствующими силами. Вас недавно звали в разные стороны? То, что вы хотите, и то, что вам нужно, противоречит друг другу? Работа отнимала время у вашей личной жизни или наоборот? Эта карта хочет, чтобы вы сделали шаг назад и выяснили свои приоритеты. Зная, на что вы хотите тратить свое время и энергию, вы можете найти решение, которое настроит вас на долгосрочный успех во всех сферах вашей жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Дурак

Эта неделя может стать для вас началом новых начинаний! Дурак олицетворяет собой начало пути и объятие неизвестного. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении, это сигнал от Вселенной, чтобы наконец сделать это! Да, исследовать неизведанную территорию может быть страшно. Всегда намного легче придерживаться того, что знаешь. Однако ваша зона безопасности — это то место, где происходит наибольший рост и удовлетворение. Выбросьте дорожную карту и совершите прыжок веры. Вы можете оказаться в лучшем месте, чем ожидали.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Паж жезлов

Паж Жезлов хочет, чтобы на этой неделе вы приняли свою более свободолюбивую сторону! Иногда нам легко застрять в своей рутине или продолжать делать то, что нам наиболее удобно. Тем не менее, в жизни осталось так много интересного! Что вы хотели сделать, но думали, что не можете? Ни одна мечта сейчас не является слишком большой или маленькой. Когда вы объедините свою страсть с энтузиазмом, небо действительно станет для вас границы.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Королева мечей

Приготовьтесь высоко восседать на троне на этой неделе! Королева мечей невероятно проницательна, олицетворяя интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают ей отключаться от шума эмоций и постороннего мнения. Вы можете столкнуться с решением сейчас или в ближайшем будущем, и эта карта служит напоминанием о том, что нужно положиться на свою логику и изучить все факты, прежде чем действовать. У вас есть богатый опыт и мудрость, на которые вы можете опереться, поэтому обязательно используйте их.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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