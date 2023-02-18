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Гороскоп Таро на неделю 20-26 февраля: Водолеям – боль, Рыбам – силы на новое

18 февраля 2023, 17:15
Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.
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Гороскоп Таро на неделю 20-26 февраля 2023/ wall.alphacoders.com

Для всех знаков зодиака на неделю 20-26 февраля карты Таро предрекают разное. Кому-то необходимо отложить дела и анализировать жизнь, а другим – бороться с эмоциями.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Рыцарь Пенткалей

Таро указывают на то, что Овнам пора прекращать витать в облаках и стоит вернуться в реальность, чтобы начать действовать и реализовывать планы. Сейчас настало время, когда стоит пожертвовать ежедневными обязанностями, чтобы обратить внимание на что-то более существенное и важное.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Девятка жезлов

Эта неделя станет для Тельцов финишной прямой. Цель будет как никогда близко, потому будет как никогда важно быть настойчивым и активным. Несмотря на усталость – лучше не останавливаться, а отдохнуть тогда, когда результат будет уже в руках.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Луна

Таро советуют Близнецам остерегаться страхов и не поддаваться сомнениям, а действовать. Неделя будет передавать приветы из прошлого, провоцируя старые комплексы, однако стоит быть внимательным и не позволять себе наступать на одни и те же грабли.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Тройка Пентаклей

Карты сообщают Ракам, что вектор их действий правильный и стоит продолжать путь. Несмотря на то, что цель кажется заоблачной – достичь ее реально. Главное – не останавливаться и воплощать все идеи в жизнь без всяких сомнений.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Умеренность

Будущая неделя призывает Львов соблюдать баланс во всем, что они делают. Именно уверенность позволит жизни протекать правильно и без ошибок. Также не стоит сопротивляться переменам или новым событиям. Принятие – главное задание.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Шестерка мечей

На грядущей неделе Дев ждет освобождение от прошлого и камня, который так долго висел на шее. Мечи напоминают о том, что трудности не должны останавливать в борьбе за свое счастье и благополучие.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Семерка жезлов

Наступающая неделя будет проверять весов на стойкость и уверенность в себе, очень важно не сдавать позиций. Совсем скоро можно будет расслабиться, однако только после того, как отстоите себя и свои принципы.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Семерка Пентаклей

Данная карта напоминает Скорпионам о том, что успех не может случиться за один день и нужно продолжать упорно работать. Нельзя отступать от того, чем вы занимаетесь, ваши действия совсем скоро дадут результат, который вас порадует.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Башня

Новая неделя Стрельцов будет наполнена неожиданностями и не всегда приятными. Естественно, захочется сопротивляться, однако лучше этого не делать. Чем быстрее примите изменения – те быстрее всё успокоится и перестанет вас мучать.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Тройка мечей

В сердцах Козерогов, возможно, есть печаль и тоска. Карты Таро советуют брать себя в руки и начинать контролировать эмоции. Только собранность поможет продолжить полноценную жизнь. Также стоит не бояться разделить свою боль с близкими людьми.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Дьявол

Новая неделя будет испытывать Водолея искушениями и вредными привычками. Поддавшись искушению Водолеи могут испытать сильную боль, от которой уберечь может только чистый разум и верно принятые решения.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Восьмерка Кубков

Рыбам пора отделять себя от разочарований и боли и возвращаться в жизнь. Несмотря на то, что ситуации в жизни могут быть тяжелыми – грядущая неделя придаст сил для сохранения своей души и возвращения в обычное состояние радости жизни.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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