Гороскоп таро на неделю 2-8 января: Рыбам – баланс, Овнам – возвращение в прошлое

Астрологический прогноз по картам таро расскажет, какие события ждут нас на следующей неделе.

Гороскоп таро на неделю 2-8 января 2023 / ua.depositphotos.com

Грядущая неделя пройдет под влиянием карты Смерть. Не стоит пугаться названия, так как она символизирует не буквальную смерть, а лишь перерождение, трансформация себя и окружающего мира. Также она может символизировать освобождение от вещей, которые отслужили и должны уйти в прошлое. На следующей неделе нужно отпустить все, за что вы держитесь, чтобы продолжить путь дальше и достигнуть чего-то большего.

Гороскоп таро на неделю – Овен

Карта: Двойка жезлов.

Данная карта указывает на необходимость на вернуться в настоящее, чтобы спланировать свое будущее. Перед представителями этого знака открывается множество возможностей, но сейчас не время бросаться в омут с головой. Сейчас не время действовать на эмоциях. Гороскоп таро на неделю 2-8 января 2023 Овнам советует взвесить все плюсы и минусы каждого пути. Но это не значит, что вы должны бояться выходить за пределы своей зоны комфорта. Новая область будет успешной, если вы отправитесь туда с реалистичными ожиданиями результата.

Гороскоп таро на неделю – Телец

Карта: Король пентаклей.

Карта говорит о том, что успеха зависит от вас и ваших решений. Финансовое изобилие придет обязательно. Гороскоп таро на неделю Тельцам советует двигаться к заветной цели. Это будет благоприятный период для продвижения идей, которые ранее появлялись у Тельцов. Если вас посещали мысли о создании собственного бизнеса или вложения средств, то это самый оптимальный период. Также для достижения цели понадобиться план. Только четкие и последовательные шаги приведут к успеху.

Гороскоп таро на неделю – Близнецы

Карта: 7 мечей.

Карта показывает, что представители этого знака пытаются убежать от какой-то важной и значимой для них ситуации, с которой просто нужно встретиться лицом к лицу. Такой ситуацией может быть разговор с любимым человеком об отношениях или другие темы. Также карта может символизировать профессиональное напряжение и усталость, с которыми вы ничего не делаете. Гороскоп таро на неделю Близнецам советует разрешить проблему. Дальнейшее оттягивание только ухудшит ситуацию.

Гороскоп таро на неделю – Рак

Карта: Король кубков.

Неделя обещает быть интересной, так как карта указывает на успешное применение силы и эмоциональной стойкости. Король кубков – символ прорицательности, эмоциональной уравновешенности, контроль всего вокруг. Карта символизирует, что Ракам придется использовать их природную эмоциональную зрелость. Сейчас вы проходите через испытания, которые подкинула вам жизнь. Гороскоп таро на неделю 2-8 января 2023 Ракам советует не пытаться подавить любые эмоции, которые у вас есть, а позволить им взять верх. Эта карта призывает вас использовать свое сердце и разум, чтобы справиться с этим личным испытанием.

Гороскоп таро на неделю – Лев

Карта: Королева жезлов.

Карта символизирует положительные эмоции, очаровательную и восторженную энергию, которые возобладают над всем остальным. Мимо таких перемен не смогут пройти даже окружающие. Гороскоп таро на неделю Львам обещает ситуацию, в которой они будут центром внимания. Это идеальное время, чтобы проявить себя, пообщаться с другими и интегрироваться в группу единомышленников. Не сдерживайтесь — ваш энтузиазм может оказаться заразительным.

Гороскоп таро на неделю – Дева

Карта: 9 кубков.

Девятка кубков символизирует изменение ситуации, когда планеты в вашем знаке Зодиака выравниваются. Она символизирует о том, что все идет так как нужно. Данная ситуация свидетельствует об удовлетворенности положением дел на работе, в отношениях, вашей дружбой — ваша эмоциональная чаша может действительно переполниться! Гороскоп таро на неделю Девам советует потратить время, чтобы остановиться и оценить изобилие благословений, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

Гороскоп таро на неделю – Весы

Карта: Башня.

Карта является символом радикальных перемен, которые произойдут внезапно. Первой реакцией будет отказ от трансформации. Гороскоп таро на неделю Весам советует спросить себя, откуда сопротивление. Изменения необходимы для дальнейшего роста и развития, поэтому нужно их принять и пройти, как бы ни было тяжело в данный момент.

Гороскоп таро на неделю – Скорпион

Карта: Колесница.

Данная карта символизирует силу воли, действия и самоконтроль. На следующей неделе нужно будет взять в руки управление ситуацией и проявить свою силу. Гороскоп таро на неделю Скорпионам советует не ждать положительных изменений со стороны, а делать их самостоятельно, продвигать себя к успеху. Колесница знает, что любой результат и успех требует тяжелой работы и дисциплины. Надев эмоциональную и ментальную броню, вы позволяете себе устремиться в будущее, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, возникающими на пути.

Гороскоп таро на неделю – Стрелец

Карта: 2 кубков.

Карта символизирует партнерство, которое для представителей этого знака стоит на первом месте. Под партнерством подразумевается, как романтические отношения, так и деловые договоренности в сфере бизнеса. Это партнерство находится на начальной стадии, а гороскоп таро на неделю 2-8 января Стрельцам рекомендует воспользоваться моментом и развивать отношения. Только в этом случае вы получите надежного бизнес-партнера или близкого человека.

Гороскоп таро на неделю – Козерог

Карта: Колесо Фортуны.

Карта символизирует изменения ситуации. Если у вас были проблемы и сложный жизненный период, то это означает, что он завершается и сменится более благоприятной обстановкой. Если же в вашей жизни был период процветания, то ситуация может измениться в худшую сторону. Гороскоп таро на неделю Козерогам советует не оплакивать утерянное, так как это еще одна ступень к развитию. Опыт, который уже у вас есть служит для понимания себя и своих возможностей.

Гороскоп таро на неделю – Водолей

Карта: 5 жезлов.

На следующей неделе может создастся впечатление, что Водолеи вовлечены в конфликт. Также карта символизирует попытку достижения какой-то цели и столкновение с препятствиями. Гороскоп таро на неделю Водолеям советует оглянуться внимательно, чтобы понять нет ли вокруг недоброжелателей, сеющих сомнения в ваших возможностях. Также карта говорит о том, что на этой неделе нужно слушать окружающих и использовать себе во благо всю полученную информацию.

Гороскоп таро на неделю – Рыбы

Карта: Умеренность.

Если выпала данная карта, нужно стремится к умеренности и балансу во всем, замедлив все жизненные процессы. Также она символизирует сохраненине более плавного настроя, проявление терпения и приспособляемости, насколько это возможно. Если вы недавно отвергали какие-либо изменения в своей жизни или же давали волю стрессу, пришло время изменить подход к решению важных вопросов. Гороскоп таро на неделю Рыбам рекомендует не носить за своей спиной непосильный груз негатива, позволив ему соскальзывать, а не накапливаться там.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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