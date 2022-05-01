Гороскоп Таро на неделю 2-8 мая: Близнецам – деньги, Весам – осуществление желаний, Рыбам – подсказки судьбы

Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из представителей зодиакального круга стоит правильно расставить приоритеты, кому не избежать расставания с людьми или вещами, которые мешают двигаться вперед, а кто сможет встретить важного человека, который изменит жизнь.

О том, как сложится неделя для знаков зодиака, читайте в материале: Гороскоп на неделю 2-8 мая: Тельцам – важное событие, Львам – удача в деньгах, Водолеям – важная встреча.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Суд

В таком раскладе может быть намек на то, что вы торопитесь с принятием решений. На этой неделе необдуманные решения могут привест к серьезным последствиям. Стоит обдумывать каждый шаг и, возможно, дать второй шанс другим исправить свои ошибки. Вы сможете сделать правильные выводы и избавиться от плохих привычек и того, сто не давало идти вперед. Карта суда символизирует движению Активность и инициатива на этой неделе станут вашими ключами успеха.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Двойка Пентаклей

Тельцам на этой неделе предстоит балансировать между двумя значимыми жизненными сферами. Возможности, которые будут возникать в значимых сферах, будут равными и выбор одной из них сильно не повлияет на ситуацию. Эта карта хорошего предзнаменования, которая может также указывать на необходимость расстановки приоритетов. Не стоит взваливать на свои плечи слишком многое, лучше сосредоточиться на самых важных делах.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Король Пентаклей

На этой неделе Близнецам улыбнется удача в денежных вопросах. Не исключены солидные денежные поступления или сделки, которые принесут увеличение дохода. Эта карта в раскладе может призывать не тратить время попусту, а направить свою энергию на решение важных задач. Возможно появление в жизни надежного мужчины, на которого можно положиться.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Солнце

Эта карта сулить благоприятное развитие событий. Ваша жизненная энергия на высоте, вы с энтузиазмом беретесь за сложные задачи и достигаете профессиональных успехов. Не исключены денежные поступления. Однако, если деньги на данном этапе для вас не в приоритете, карта может означать приятные встречи, новые знакомства и начало отношений. Поездки принесут массу новых впечатлений и позитивных эмоций.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Туз Мечей

Львов на этой неделе могут ожидать перемены. И не все они будут приятными. Некоторые изменения могут вызывать тревогу. Не исключено расставание с людьми или делами, однако вскоре вы поймете, что этот шаг открывает дорогу к лучшему и помогает достигать поставленных целей. Главное вооружится храбростью, и сделать первый шаг в направлении своей мечты.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Паж Кубков

Девы на этой неделе должны выпустить наружу своего внутреннего ребенка. Возможно, вы относитесь к себе слишком серьезно, однако иногда нужно позволять себе расслабляться и выпускать детское начало, которое есть в каждом из нас. Карта Пажа Кубков может свидетельствовать о том, что вы получите важное сообщение от молодого человека. Благоприятный период для отдыха в дружеской компании.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Девятка Кубков

Эта карта одна из самых счастливых в раскладе и может означать, что вскоре ваше сокровенное желание сбудется. Появление Девятки Кубков делает вас везунчиком. Ваши проблемы разрешатся в положительную сторону, а беды в ближайшее время отступят. Начинается белая полоса.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Рыцарь Посохов

На этой неделе Скорпионы могут рассчитывать на успехи в профессиональной деятельности. Ваш упорный труд приносит результаты, и ваша уверенность в собственных силах растет, позволяя достигать поставленных целей. Ваши идеи заинтересуют начальство, есть вероятность, что вы сможете заручиться поддержкой влиятельных людей. Повезет также путешественниками и тем, кто собирается в дорогу.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Туз Посохов

Новые начинания, связанные с работой принесут Стрельцам успех. После периода трудностей, наступают позитивные изменения во всех жизненных сферах. Ваши целеустремленность и оптимистичный взгляд помогут достичь желаемого. Хороший период для изменений и новых начинаний. Звезды на вашей стороне.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Туз Кубков

Эта карта позитивного предзнаменования, которая сулит приятные перемены в личной жизни. Не исключено судьбоносное знакомство с человеком, который будет разделять ваши интересы и убеждения. Он станет вашей второй половинкой. Вы сможете найти верных друзей и интересных собеседников. Этот период будет наполнен позитивными моментами, вы будете получать удовольствие от жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Десятка Посохов

Тяжелое бремя, которое Водолеи могут взвалить себе на плечи, на этой неделе проявится в полной мере. Вам необходимо проанализировать ситуацию и найти пути решения проблемы, делегировав часть обязанностей окружающим. Стоит сбавить обороты и взять небольшую паузу. Полноценный отдых поможет восстановить силы и вернуть энергию.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Маг

Карта Мага в раскладе может свидетельствовать о том, что вы нерационально используете свою энергию, в некоторых случаях просто растрачивая ее попусту. Она несет в себе положительное предзнаменование. Необычные совпадения могут оказаться подсказками судьбы, как изменить жизнь к лучшему. Стоит быть внимательными к мелочам. У вас есть необходимые знания и сила, чтобы решить все проблемы.

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