Гороскоп Таро на неделю 19-25 сентября: Львам – важное решение, Девам – ссора, Водолеям – удача

Кому из знаков нужно выйти из зоны комфорта, а кто будет наслаждаться своими успехами.
Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков нужно правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на важном, кто должен избегать конфликтов с близкими людьми, а для кого наступит счастливый период.
О том, кто из знаков станет счастливчиком второго месяца осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.
Гороскоп Таро на неделю – Овен
Карта недели: Четверка Пентаклей
На этой неделе Овнам стоит больше внимания уделить вопросам планирования финансов. Возможно, вы экономите каждую копейку, чтобы обеспечить уверенность в завтрашнем дне или, наоборот ни в чем себе не отказываете. Вам нужно подумать, что движет этим мышлением. Не стоит позволять чувствам, которые связанные с финансами эффективно управлять своими деньгами. Не стоит загонять себя в слишком жесткие рамки, в жизни всегда должно быть место удовольствиям
Гороскоп Таро на неделю – Телец
Карта недели: Восьмерка Жезлов
Ваши инициатива и активная жизненная позиция на этой неделе принесут максимальные результаты. Обязанностей и забот может прибавится, однако Тельцам нужно правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на самом важном. Не позволяйте пустякам отвлекать вас от дела. Вы полны жизненной энергии используя ее в своих интересах вы достигнете большого прогресса за что бы ни взялись.
Гороскоп Таро на неделю – Близнецы
Карта недели: Король Жезлов
Близнецам на этой неделе выпадет возможность проявить свои сильные стороны и лидерские качества. Вы берете на себя ответственность и твердо отстаиваете свою точку зрения. Ваш авторитет возрастает как и уважение среди коллег. Ключом к успеху является четкое понимание того, чего вы хотите достичь, и постановка реалистичных целей, которые помогут вам достичь этого.
Гороскоп Таро на неделю – Рак
Карта недели: Паж Кубков
Ракам на этой неделе нужео выпустить на волю своего внутреннего ребенка. Серьезный подход к жизни это хорошо, однако позвольте себе вернуться в те времена беззаботности и легкости. Возможно, под этой броней вы пытаетесь скрыть свои истинные чувства и переживания. Однако не стоит отказывать себе в удовольствии. Не позволяйте прошлому диктовать ваше будущее.
Гороскоп Таро на неделю – Лев
Карта недели: Повешенный
Львов на этой неделе могут ожидать серьезные перемены. Не исключено, что дело, в которое вы вложили много времени и сил начнет приносить первые результаты, которые вас порадуют. Вам необходимо принять важное решение, которое может определить ваше будущее. Нужно выйти из зоны комфорта, избавиться от установок прошлого и негативных убеждений и сделать первый шаг на пути к позитивным изменениям.
Гороскоп Таро на неделю – Дева
Карта недели: Пятерка Мечей
Эта карта в раскладе может свидетельствовать о назревающем в вашей жизни конфликте. В этом споре вы можете почувствовать желание во что бы то ни стало выйти победителем, однако стоит задуматься о цене такого поступка. Доказывая свою правоту, вы можете обидеть близкого человека или испортить важные для вас отношения. Эта победа в конце концов может привести вас к горькому поражению.
Гороскоп Таро на неделю – Весы
Карта недели: Паж Мечей
На этой неделе Весам стоит быть внимательными к мелочам, в них могут скрываться важные подсказки судьбы. Новые начинания увенчаются успехом, энергии и энтузиазма хватит, чтобы воплотить задуманное. Независимо от того, какое направление в жизни вы выберете, всегда будут препятствия, которые вам придется преодолеть, но не позволяйте этому сдерживать вас.
Гороскоп Таро на неделю – Скорпион
Карта недели: Восьмерка Мечей
Скорпионы на этой неделе могут почувствовать себя в ловушке. На этой неделе вас призывают задаться вопросом, действительно ли вы застряли или просто находитесь в тюрьме, созданной вами самими. Неуверенность, страх и сомнение часто являются чувствами, которые держат нас в ситуациях намного дольше, чем нам нужно. Изучите это дело более внимательно. Возможно, вы обнаружите, что все это время вас сдерживали наложенные на вас ограничения.
Гороскоп Таро на неделю – Стрелец
Карта недели: Глупец
Эта неделя может быть посвящена новым начинаниям для вас. Дурак олицетворяет собой начало пути и объятие неизвестного. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении, это сигнал от Вселенной, чтобы наконец сделать это! Да, исследовать неизведанную территорию может быть страшно. Всегда намного легче придерживаться того, что знаешь. Однако ваша зона безопасности — это не то место, где происходит наибольший рост.
Гороскоп Таро на неделю – Козерог
Карта недели: Девятка Жезлов
Ваши решительность и целеустремленность на этой неделе помогут достичь желаемой цели. Самоотверженность, которую вы вложили в дело, принесет свои плоды. Хотя путь может быть долгим и временами утомительным, сейчас не время сдаваться. Стойкость — ваше самое большое преимущество прямо сейчас, продолжайте двигаться вперед, независимо от того, что жизнь может преподнести вам.
Гороскоп Таро на неделю – Водолей
Карта недели: Солнце
На этой неделе над вами действительно светит солнце! Эта карта представляет изобилие, оптимизм, успех и теплоту счастливого времени в вашей жизни. Возможно, вы переживаете бурный период в своей жизни, чувствуя, что конца этому не видно. Что ж, темнее всего перед рассветом, а рассвет уже настал! Через эти препятствия вы многое узнали о себе и обрели уверенность, зная, что вы можете выдержать любой шторм. Наслаждайтесь этим периодом позитива, потому что вы его заслужили.
Гороскоп Таро на неделю – Рыбы
Карта недели: Король Мечей
Ваш ум — ваш самый большой актив на этой неделе! Вы можете столкнуться с важным решением или исследовать неизведанную территорию в определенной области своей жизни. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы определите правильный путь только тогда, когда действительно доберетесь до сути дела, а это может произойти только тогда, когда вы проявляете беспристрастность.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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