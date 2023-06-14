Гороскоп Таро на неделю 19-25 июня: Близнецам – отдых, Козерогу - наслаждение

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп Таро на неделю 19-25 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 19-25 июня карты Таро предрекают разное. Кому-то прощание с прошлым, кому-то обретение баланса.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Иерофант

На этой неделе вы можете заняться новым делом! Иерофант — это карта, которая представляет системы верований, традиции и институты. Возможно, вы чувствовали себя потерянным, бесцельным и нуждающимся в руководстве. Если вы давно хотели присоединиться к новой группе, сейчас самое время! Находясь в окружении людей с похожим мышлением, вы могли бы предложить вам тип сообщества, которого вам не хватало. Эти союзники могут в конечном итоге стать мощным источником поддержки, когда вы исследуете человека, которым вы становитесь.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Мир

Ваше послание на эту неделю — о создании большего баланса в вашей жизни. Таро дает вам множество возможностей для размышлений над этой темой, но карта Мир, вполне возможно, является окончательным выражением этой потребности. Эта карта побуждает вас взглянуть на каждую сферу вашего существования — эмоциональную, физическую, ментальную и духовную. Вам не хватало гармонии в одной из этих областей? Если это так, вам советуют не только выяснить, как достичь этого баланса, но и как его поддерживать.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Отшельник

Пришло время отдохнуть от будней! Отшельник указывает на то, что на этой неделе вам может понадобиться уйти и поразмышлять. Возможно, вы были погружены во множество новых впечатлений или в последнее время проводили много времени за общением. Теперь необходимо отправиться на прогулку в лес, принять долгую ванну, записаться на выходные или сделать что-то еще, что поможет вам отключиться от внешнего мира и восстановить связь со своим внутренним миром. Перезарядка ваших духовных батарей поможет вам возродиться с обновленной перспективой.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Королева кубков

Королева Кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и заботливый дух. На этой неделе вас призывают каким-то образом выразить эту энергию. Возможно, друг обратится к вам с проблемами в отношениях, или может случиться так, что коллега придет к вам за поддержкой в ​​решении проблемы, с которой он столкнулся. Когда это происходит, слушайте от всего сердца, пока они говорят, но оставайтесь эмоционально отделенными от проблемы. Хотя может показаться заманчивым погрузиться с головой в ситуацию с ними, поймите, что только они сами могут выбраться из затруднительного положения.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Шестерка кубков

Шестерка Кубков рассказывает о прошлом, влияющем на настоящее. На этой неделе вас призывают проверить, связаны ли вы каким-то образом со своим прошлым. Хотя нам иногда нужно смотреть в зеркало заднего вида, чтобы принять текущие или будущие решения, мы можем легко застрять в прошлом, если не будем осторожны. Не позволяйте ностальгии или искаженным воспоминаниям помешать вам двигаться вперед и ценить то, что происходит здесь и сейчас. Позвольте своему прошлому быть источником улучшения, а не источником застоя.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Смерть

Не пугайтесь этой карты! Это не физическая смерть — скорее, это трансформация себя и освобождение от вещей, которые больше не служат нам. За что вы держитесь, что вам нужно отпустить? Завершение этой главы вашей жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему в будущем. На этой неделе обратите внимание на возможности уйти от того, что мешает вам достичь будущего, которого вы заслуживаете.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Королева мечей

Приготовьтесь восседать высоко на троне на этой неделе! Королева Мечей невероятно проницательна, олицетворяя интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают ей отключаться от шума эмоций и постороннего мнения. Вы можете столкнуться с решением сейчас или в ближайшем будущем, и эта карта служит напоминанием о том, что нужно положиться на свою логику и изучить все факты, прежде чем действовать. У вас есть богатый опыт и мудрость, на которые вы можете опереться, поэтому обязательно используйте их.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Королева жезлов

Королева Жезлов указывает на то, что на этой неделе внутри вас переполняется очаровательная и восторженная энергия, и другие не смогут не заметить этого. На самом деле, вы можете оказаться в центре внимания! Это идеальное время, чтобы проявить себя, пообщаться с другими и интегрироваться в группу единомышленников. Не сдерживайтесь — ваш энтузиазм может оказаться заразительным.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Королева монет

На этой неделе кому-то понадобится немного больше внимания! Королева Пентаклей — настоящий кормилец: она заботится о том, чтобы все были накормлены, в доме был порядок, и достаточно времени и внимания для близких. Когда она появляется, это сигнал о том, что кому-то может понадобиться больше поддержки, чем обычно. Если вы чувствуете себя не в своей тарелке, не бойтесь обратиться за помощью. Ресурсы есть, и можно попросить то, что вам нужно.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Девять монет

На этой неделе карта приглашает вас насладиться плодами своего труда. Вы вкладывали свою кровь, пот и слезы в свои цели, и теперь вы видите заслуженный успех в результате ваших усилий. Настало время воспользоваться материальным комфортом, который вы создали для себя.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Пятерка жезлов

На этой неделе может показаться, что вы вовлечены в конфликт! Карта указывает на то, что вы пытаетесь достичь какой-то цели, но сталкиваетесь с препятствиями, которые мешают вашему прогрессу. Возможно, вы чувствуете, что ваша точка зрения подвергается сомнению, или вам трудно работать с конкретным человеком. В любом случае, на этой неделе вам предстоит по-настоящему прислушиваться к мнению других. Возможно, вы обнаружите, что то, что изначально казалось критикой, на самом деле было конструктивным отзывом, который поможет вам в долгосрочной перспективе.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Восьмерка мечей

Восьмерка Мечей указывает на то, что вы чувствуете себя в ловушке прямо сейчас, полагая, что нет выхода из ваших нынешних обстоятельств. На этой неделе вас призывают задаться вопросом, действительно ли вы застряли... или вы просто находитесь в тюрьме, созданной вами самими. Неуверенность, страх и сомнение часто являются чувствами, которые держат нас в ситуациях намного дольше, чем нам нужно. Изучите это дело более внимательно. Возможно, вы обнаружите, что наложенные на вас ограничения сдерживали вас все это время.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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