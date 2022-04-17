Гороскоп Таро на неделю 18-24 апреля: Близнецам – соперники, Скорпионам – успех в деньгах

Гороскоп таро на неделю / depositphotos.com

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков не стоит торопить события, а кому можно рассчитывать на успех в карьере, признание и повышение авторитета.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга улыбнется денежная удача, а кому повезет в личной жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Шестерка Кубков

Эта карта может свидетельствовать о том, что вы все чаще возвращаетесь к событиям прошлого и прокручиваете в голове негативные сценарии. Возможно вас настигнут вспоминания детства. Карта предостерегает, не зацикливаться на этих воспоминаниях слишком долго и не предполагать, что лучшие годы уже позади. Такое мышление может запрограммировать вас неприятности.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Восьмерка Посохов

Эта карта призывает Тельцов набраться терпения и ждать. Не стоит переживать и тревожиться, вы сделали все что могли, и дальше это уже не в ваших силах. Решение будут принимать другие люди. Отпустите ситуацию и не пытайтесь ускорить события, так вы можете навлечь неприятности и все усугубить.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Пятерка Посохов

Близнецам стоит подготовиться к конкуренции. Она может проявляться как и в профессиональной жизни, так и в личной. Вы сможете обставить всех своих соперников и заставить их кусать локти. Для этого необходимо быть уверенными в собственных силах и в том, что вы делаете. Вам придется приложить все усилия, чтобы добиться успеха.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Колесница

Карта Колесницы символизирует большое количество энергии, которая недоступна для всех. Она имеет направление и цель, поэтому может означать, что вы сможете расставить приоритеты, определиться с важным и второстепенным и сможете представить, что включают в себя ваши мечты и желания, и что нужно сделать, чтобы они воплотились в жизнь. Эта карта амбициозности и движения вперед.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Паж Кубков

Львы на этой неделе должны выпустить наружу своего внутреннего ребенка. Возможно, вы относитесь к себе слишком серьезно, однако иногда нужно позволять себе расслабляться и выпускать детское начало, которое есть в каждом из нас. Карта Пажа Кубков может свидетельствовать о том, что вы получите важное сообщение от молодого человека. Это благоприятный период для того, чтобы планировать, мечтать и веселиться.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Паж Мечей

В течение этой недели вы будете чувствовать себя дерзко и мужественно, хотя часть этой бравады может оказаться фальшивой. Это означает, что, чтобы сохранить лицо, вы скажете все, что угодно, лишь бы другие поверили, что вы не виноваты. Вы редко признаетесь в собственных ошибках, но эта неделя может показать, что ваши ошибки были не только полностью вашими, но и неизбежными. Старайтесь учиться на своих ошибках, а не отрицать их. Есть отличные уроки в принятии собственного решения.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Рыцарь Пентаклей

Что принесет вам эта неделя, так это возможность дать отпор. Вы чувствуете, что вас обидели или о вас плохо отзываются, и вы не тот человек, который может просто "отпустить ситуацию". Эта карта показывает вам, что вы ничего не упустите слишком рано и что вы также можете принять довольно неприятное поведение, когда придете за своей расплатой. Если это финансовый вопрос, на этой неделе вы будете бороться либо за деньги, либо за собственность.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Двойка Пентаклей

Скажем так: могло быть и хуже. То, что вы получаете на этой неделе, Скорпионы – это набор вариантов, которые сделают для вас почти невозможным выбор. Оба варианта имеют свои преимущества, и оба пути могут привести вас к финансовому успеху. Трудная часть будет решить, какой путь выбрать. У вас может быть опыт выбора увлеченного курса вместо прибыльного или наоборот. Оба предложения выгодны для вас.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Туз Жезлов

Ваша рабочая жизнь вот-вот войдет в режим полной скорости, и вы готовы ко всему этому. Вы трудолюбивый человек, но вам действительно нужно, чтобы вещи были очень конкретными, если вы собираетесь любить свою работу. Что хорошего в этой карте и в том, как она выпадает на этой неделе, так это то, что вы сможете вложить всю себя в свою работу, зная, что вам хорошо платят за ваши усилия. Это неделя справедливости на рабочем месте. Ваша самооценка будет высокой, а ваш талант принесет плоды.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Король Жезлов

Эта карта в раскладе означает успех и мастерство. Вы тот, к кому обращаются люди, и вам нравится быть этим человеком. Конечно, вы будете тут и там жаловаться на то, как трудно "быть королем", но правда в том, что вам нравится быть у власти, и вы также очень хороши в том, чтобы быть авторитетным. Вы сможете достичь успехов на этой неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Умеренность

В то время как мир вокруг вас, кажется, хаотично взрывается, вы находитесь в центре всего этого и пытаетесь сохранить здоровый баланс. Вы человек дома, который прекращает ссоры между членами семьи, и вы хороший друг, который подставит плечо в нужную минуту. Благодаря своему спокойному характеру вы завоевали доверие многих людей в своей жизни, и в течение этой недели ваш внутренний дзен будет работать. Вы будете полезны другим на этой неделе, Водолеи.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Маг

Это одна из лучших карт Таро, а также одна из самых неправильно истолкованных. То, что вы испытаете на этой неделе, Рыбы — это озарение; вы будете работать на чистой интуиции и инстинктивной реакции — слушайте свое сердце и действуйте в соответствии с тем, что оно говорит вам делать. Эта карта Таро предназначена для того, чтобы установить прямую связь с вашим высшим Я. Вы почувствуете, что что-то не так; убедитесь, что это не идет до конца. Доверяйте своей интуиции на этой неделе, так как она правильная.

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