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Гороскоп Таро на неделю 17-23 октября: Овнам - разочарование в любви, Львам - неожиданные перемены

14 октября 2022, 14:00

Рыб одолеет лень, Девам предстоит битва за место под солнцем, а Стрельцов ждет неделя мучительных переживаний, говорит гороскоп по картам Таро.

Гороскоп таро
Гороскоп Таро на неделю 17-23 октября для всех знаков зодиака / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю 17-23 октября 2022 расскажет, какие знаки зодиака ждут разочарования и огорчения, кто разорвет романтические отношения, а кому стоит готовиться к неожиданным переменам.

Для кого из представителей зодиакального круга средина осени станет временем невероятных возможностей, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: 2 Кубков, перевернутая.

На этой неделе вы можете слишком спешить, когда дело доходит до любви и дружбы. Дело в том, что вы возлагали слишком большие надежды, но события, которых вы ждете, вряд ли произойдут.

В любви Овнов может ждать разочарование: либо ваш избранник окажется непорядочным человеком, либо вы просто прекратите отношения.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: 9 пентаклей

Дело, которое Тельцы начнут на этой неделе, обречено на провал. Но поймете вы это не сразу. Вместо этого будете пытаться снова и снова, пока не откажетесь от идеи.

Прислушайтесь к инстинктам, они говорят вам отступить, хорошенько присмотреться, а затем начать с начала, но с другим проектом.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: 10 мечей

Если вы играете в игры, вы должны быть готовы к проигрышу. Причем неважно - то ли это азартные игры, то ли просто игры разума. Вы будете страдать от последствий своих действий на этой неделе.

Если вы сделали кому-то больно, то знайте: это человек все помнит и обвиняет вас. На этой неделе он снова может вернуться в вашу жизнь.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Рыцарь жезлов

Ракам не сидится на месте, хочется сменить обстановку. Причем это может быть как смена работы, так и переезд в другое место.

Подобные настроения недолго продлятся. Ваши эмоции улягутся, но вам все же стоит взять себе отпуск, так как вы нуждаетесь в отдыхе.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: 2 жезлов, перевернутая

На этой неделе вы будете застигнуты врасплох, так как в ваш мир придет что-то, чего вы никак не ждали. Это не хорошо и не плохо, но это то, что потребует вашего внимания, и вы не сможете избежать участия в этой ситуации.

Просто поменяйте отношение к тому, что происходит. Эти события - сюрприз, но лишь от вас зависит, ужасный он или чудесный.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: 5 жезлов

На этой неделе вам предстоит битва, в которой вы так не хотели участвовать. Вы чувствуете, что ваша жизнь приносила вам благословение за благословением, но теперь произойдет что-то, что будет бесконечно вас огорчать.

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта недели: 8 пентаклей

Вы заняты своими мыслями и поступаете так, как считаете нужным. Работа приносит удовольствие, вам нравится участвовать в каком-то безумном проекте.

На этой неделе вы полностью заняты чем-то творческим, что сделает вас счастливыми. В целом, все будет получаться как нельзя лучше.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: 3 кубков, перевернутая

У Скорпионов будет желание что-то срочно завершить. Вы не готовы ждать, и ваше терпение закончилось.

Все мысли представителей знака сосредоточены на работе. Вы добьетесь успеха в этом вопросе, неделя завершится с чувством выполненного долга и удовлетворения.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: 3 мечей

Стрельцов ждет неделя мучительных переживаний. Похоже, вы попались на какую-то иллюзию и верили в нее, пока отрицать реальность не стало невозможным.

Возможно, вам потребовалось больше времени, чем другому человеку, чтобы понять намек, но как только вы его поняли, вы знаете, что делать. В данном случае речь идет об отказе от идеала, который пришел в вашу жизнь вместе с определенным человеком.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: 5 мечей

На этой неделе вы - как летчик-истребитель. Вы сделаете все, что нужно, чтобы выполнить миссию.

Вы чувствуете, что если не возьмете дела в свои руки, они никогда не будут выполнены. Поскольку вы также очень разочарованы людьми вокруг вас, вы пойдете по головам, чтобы добиться цели. Вы стремитесь к успеху, а не заботитесь о комфорте других.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: 2 пентаклей, перевернутая

На этой неделе вы отправитесь на работу, которую вам не очень нравится делать. От вас требуется выполнять определенные задачи, но от этого нет ни радости, ни прибыли. Это просто обычная рутина, которая может наскучить. Возможно это не то, о чем вы мечтали, но из любой ситуации можно извлечь пользу.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Рыцарь пентаклей, перевернутый

Вы должны преодолеть свою лень, потому что, похоже, она действительно берет над вами верх. С одной стороны, хорошо бы взять отпуск и отдохнуть, но вам все же определенно нужно начать какую-то активность.

Вы будете тратить слишком много времени на этой неделе на бесполезные дела, говорит гороскоп Таро.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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