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Гороскоп Таро на неделю 17-23 апреля: Овну – испытания, Львам - ностальгия

Елизавета Бельмас
14 апреля 2023, 12:06 обновлено 14 апреля, 12:29
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Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.
Гороскоп Таро на неделю 17-23 апреля
Гороскоп Таро на неделю 17-23 апреля / коллаж фото ua.depositphotos.com

Для всех знаков зодиака на неделю 17-23 апреля карты Таро предрекают разное. Кому-то крайне необходимо двигаться дальше, а кому-то остановиться и думать.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Семерка жезлов

Семерка Жезлов призывает вас стоять на своем на этой неделе. Получение этой карты указывает на то, что вы сейчас испытываете какое-то сопротивление или препятствие в своей жизни. Ваш первоначальный инстинкт может заключаться в том, чтобы отступить, поддавшись любому вызову, стоящему на вашем пути. Однако важно отстаивать то, во что вы верите. Неудачи неизбежны, но сдаваться нельзя. Наденьте свою эмоциональную броню и используйте свое мужество и внутреннюю силу, чтобы справиться с этим препятствием, чтобы в конечном итоге вы могли его преодолеть.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Звезда

Вы можете вздохнуть немного легче, потому что на этой неделе пришло облегчение! Звезда сигнализирует об отсрочке после периода больших перемен или трудностей. Хотя вам было нелегко пережить эту суматоху, вы смогли выдержать любые испытания, которые жизнь бросила вам на пути. Какие уроки вы извлекли? Что вы смогли отпустить из того, что сдерживало вас? Как вы будете двигаться вперед по-другому? Настало время избавиться от старого себя, чтобы вы могли стать тем человеком, которым должны были быть.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Колесо фортуны

Колесо Фортуны на этой неделе напоминает вам, что жизнь полна взлетов и падений. Если вы переживаете трудный период в своей жизни, эта карта может сигнализировать об окончании этого трудного периода. Если вы переживали период процветания, вскоре все может вернуться на круги своя. Не оплакивайте это изменение — это естественная часть роста и естественная часть жизни. Каждый опыт, который у вас есть, служит цели в вашем понимании себя и своих ситуаций. Пусть эта карта послужит напоминанием о том, что нужно принимать приливы и отливы жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Туз кубков

На этой неделе вас ждет волна хорошего настроения! Туз Кубков сигнализирует о времени, переполненном положительной эмоциональной энергией. Счастье, творчество и сострадание – все это вы можете ощутить. Это также означает возможность укрепить ваши существующие отношения и, возможно, встретить нового друга или любовника! Если в последнее время вы чувствовали себя замкнутым, пришло время открыть свое сердце, чтобы приветствовать любовь и мир, которых вы заслуживаете. Это ваш шанс испить из чаши глубокого духовного наполнения, так что пейте!

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Шестерка кубков

Шестерка Кубков говорит о том, что прошлое влияет на настоящее. На этой неделе вас призывают проверить, связаны ли вы каким-то образом со своим прошлым. Хотя нам иногда нужно смотреть в зеркало заднего вида, чтобы принять текущие или будущие решения, мы можем легко застрять в прошлом, если не будем осторожны. Не позволяйте ностальгии или искаженным воспоминаниям помешать вам двигаться вперед и ценить то, что происходит здесь и сейчас. Позвольте своему прошлому быть источником улучшения, а не источником застоя.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Дьявол

Грань между удовольствием и болью тонка как бритва! Дьявол представляет ваши привычки, искушения и пороки — все то, что активирует вашу теневую сторону и уводит вас от истинного "я". Вас призвали выяснить, не создает ли краткосрочное удовлетворение долгосрочную проблему. На этой неделе обдумайте свои действия. Вы действительно все контролируете? Являются ли эти модели поведения здоровыми? Какие выгоды кроме временного удовлетворения? Если вы зашли слишком далеко, сейчас самое время отступить, прежде чем вы слишком далеко отклонитесь от курса.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Смерть

Не пугайтесь этой карты! Карта Смерти — одна из наиболее часто неправильно истолковываемых карт Таро. Это не физическая смерть — скорее, это трансформация себя и освобождение от вещей, которые больше не служат нам. За что вы держитесь, что вам нужно отпустить? Завершение этой главы вашей жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему в будущем. На этой неделе обратите внимание на возможности уйти от того, что мешает вам достичь будущего, которого вы заслуживаете.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Рыцарь кубков

Рыцарь Кубков — это карта видения и продвижения. На этой неделе есть вероятность, что вы получите какое-то приглашение или предложение, которого вы, возможно, не ожидали. Эта карта хочет, чтобы вы были открыты для этой новой возможности и воспользовались ею, но она также хочет, чтобы вы проявляли осторожность по мере продвижения вперед. Рыцарь предостерегает от чрезмерного увлечения фантазиями. Оцените эту ситуацию, прежде чем продолжить, чтобы убедиться, что все будет так, как вы думаете, и что вы получите от этого пользу.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Королева жезлов

Королева Жезлов указывает на то, что на этой неделе внутри вас переполняется очаровательная и восторженная энергия, и другие не смогут не заметить этого. На самом деле, вы можете оказаться в центре внимания! Это идеальное время, чтобы проявить себя, пообщаться с другими и интегрироваться в группу единомышленников. Не сдерживайтесь — ваш энтузиазм может оказаться заразительным.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Семерка мечей

На этой неделе можно бежать, но нельзя прятаться! Карта 7 мечей признает, что вы, возможно, пытаетесь избежать ситуации, с которой вам лучше столкнуться лицом к лицу. Вы откладывали тяжелый разговор с другом? Еще не готовы поговорить со своим партнером о том, куда движутся ваши отношения? Вы позволяете нарастать профессиональному напряжению вместо того, чтобы справляться с ним? Помните, что уклонение от этой проблемы не улучшит ситуацию. На самом деле, это может даже сделать его хуже. Пришло время заняться этим вопросом.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Тройка кубков

Пусть текут хорошие времена! Тройка Кубков — это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в "режиме вечеринки" с самыми близкими вам людьми. Организуйте вечеринку в городе с друзьями. Устройте семейный ужин. Соберите несколько коллег. Дело не столько в том, что вы делаете, сколько в товариществе, которое вы будете чувствовать с окружающими. Жизнь состоит не только из обязанностей и обязательств, так что расслабьтесь и получайте удовольствие прямо сейчас!

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Девятка пентаклей

На этой неделе 9 пентаклей приглашает вас насладиться плодами своего труда. Вы вкладывали свою кровь, пот и слезы в свои цели, и теперь вы видите заслуженный успех в результате ваших усилий. Настало время воспользоваться материальным комфортом, который вы создали для себя. Возьмите себя в путешествие. Купите ту дорогую бутылку вина, на которую вы давно смотрели. Наслаждайтесь!

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