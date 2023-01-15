Гороскоп таро на неделю 16-22 января 2023: Овнам – изменения, Львам – безграничные возможности

Астрологический прогноз по картам таро расскажет, какой будет следующая неделя для представителей всех знаков Зодиака.

Гороскоп таро на неделю 16-22 января 2023 / pixabay.com

Новая неделя пройдет под влиянием карты Сила, которая символизирует внутреннюю силу духа. Данная карта означает, что представители всех знаков Зодиака смогут преодолеть трудности, поджидающие их на пути к цели. Также Сила может символизировать способность преодолеть неприятные эмоции страха, отчаяния, печали, стыда. Большинству представителей зодиакального круга будет легко подняться над этими эмоциями и сохранить спокойствие. Гороскоп таро на неделю 16-22 января 2023 для всех знаков Зодиака рекомендует включить сострадание и прощение, не идти на поводу у эмоций. Благодаря этому легко будет сохранить контроль над ситуацией.

Гороскоп таро на неделю – Овен

Карта: Колесо Фортуны.

Эта карта напоминает Овнам, что жизнь состоит из взлетов и падений. Гороскоп таро на неделю Овнам советует подготовится к изменениям. Если вы сейчас переживаете неприятности, то жизнь может повернуться другой стороной и ближайшие дни принесут успех. Если же у вас были успешными предыдущие дни, то сейчас могут настать трудные времена. Любые изменения – естественная часть развития и продолжения пути к цели, поэтому не стоит переживать.

Гороскоп таро на неделю – Телец

Карта: Паж мечей.

Данная карта символизирует знак свыше для реализации задуманного. Гороскоп таро на неделю 16-22 января 2023 Тельцам советует начать действовать. У вас для этого есть все необходимое – энтузиазм, энергия. Усилия придется прикладывать, чтобы энергию и энтузиазм поддержать на высоком уровне до успешного завершения дела. Стоит помнить, что на пути появятся препятствия, но они не являются преградами для достижения цели. Они не должны сдерживать порывы к действию. Только следуя за увлечениями и желаниями можно будет поддержать энтузиазм и успешно завершить начатое.

Гороскоп таро на неделю – Близнецы

Карта: Волшебник.

Указанная карта призывает раскрыть потенциал представителям этого знака Зодиака. Волшебник говорит о том, что у Близнецов весь мир в руках и есть все необходимое для получения желаемого. Гороскоп таро на неделю Близнецам предлагает привести этот мощный источник внутренней магии в соответствие с вашими целями. На этой неделе получится все – завязать новые отношения, добиться успеха в работе и увеличить денежный поток.

Гороскоп таро на неделю – Рак

Карта: Королева кубков.

Выпавшая карта символизирует эмоциональную зрелость, сострадание и заботливость. Гороскоп таро на неделю Раков призывает выразить эти эмоции и чувства. Если кому-то из близких и друзей понадобится помощь, то ее обязательно нужно оказать. Это не обязательно должна быть физическая работа, это может быть и просто поддержка в трудную минуту. Ракам нужно выслушать друга или родственника и подбодрить словом. При этом стоит отделить собственные эмоции от ситуации.

Гороскоп таро на неделю – Лев

Карта: 3 жезлов.

Карта символизирует безграничные возможности для представителей этого знака. Гороскоп таро на неделю 16-22 января Львам советует использовать эти возможности и расширить свой кругозор. Тройка жезлов рекомендует выйти за пределы привычного миропонимания и взглянуть на будущее, обдумать его. Сейчас не стоит тратить силы на мелочи. В эти дни потенциал безграничен, поэтому его стоит потратить на крупные цели.

Гороскоп таро на неделю – Дева

Карта: Смерть.

Данная карта не означает буквальную смерть. Она символизирует завершение одного жизненного этапа и переход в другой. Гороскоп таро на неделю Девам советует заняться трансформацией себя. Изучите свою жизнь, чтобы найти якорь, который тянет вас ко дну и от которого нужно избавиться. Другими словами, вам нужно избавиться от всего, что мешает достичь целей.

Гороскоп таро на неделю – Весы

Карта: 3 монет (пентаклей).

Карта подтверждает, что представители этого знака находятся на правильном пути и нужно двигаться дальше. Поэтому если вы сейчас заняты каким-то важным делом, то это прямая подсказка идти дальше и добиться поставленной цели. Гороскоп таро на неделю Весам советует продолжать движение в выбранном направлении и быть уверенными в достаточности ресурсов для реализации задуманного. Также нужно составить план действий, который будет содержать все шаги для достижения результата.

Гороскоп таро на неделю – Скорпион

Карта: 8 кубков.

Представителям водного знака придется принять решение о дальнейшей судьбе отношений или избавиться от неприятностей. Гороскоп таро на неделю 16-22 января Скорпионам говорит, что разрыв будет болезненным и оставит неприятный осадок. Эта ситуация может быть причиной застоя. Стоит принять новую реальность и смириться с происходящими изменениями. Не нужно тратить время на размышления о том, какой бы была ситуация при других условиях.

Гороскоп таро на неделю – Стрелец

Карта: 5 мечей.

Выпавшая карта предполагает сделать мудрый выбор сражений. Пятерка мечей говорит о том, что в жизни Стрельцов назревает конфликт, который выльется в серьезную конфронтацию. В этой ситуации у представителей этого знака появится желание выиграть спор любой ценой. Гороскоп таро на неделю Стрельцам советует отказаться от этой идеи, так как в пылу спора можно наделать глупостей, о которых потом придется пожалеть. Перед тем, как бросаться спорить, подумайте о последствиях.

Гороскоп таро на неделю – Козерог

Карта: 9 монет (пентаклей).

Выпавшая карта является приглашением насладиться плодами усилий и работы. Гороскоп таро на неделю Козерогам советует наградить себя за плодотворную и результативную работу. Представители этого знака вложили пот, кровь и слезы в достижение цели, а сейчас вы можете увидеть результат всего сделанного. Также Девятка пентаклей разрешает воспользоваться материальным комфортом, который вы уже создали. Козероги смогут побаловать себя любимым вином, дорогим массажем или другими развлечениями, о которых давно мечталось.

Гороскоп таро на неделю – Водолей

Карта: 3 мечей.

Данная карта подтверждает, что представители воздушного знака страдают от боли и горя, которые принес в жизнь близкий человек. Возможно Водолея предали, обманули люди, на которых он рассчитывал, или он испытывает душевные страдания. Гороскоп таро на неделю 16-22 января 2023 Водолеям советует проявить настойчивость и контролировать свои эмоции. Так вы сможете преодолеть неприятности и достигнуть поставленной цели. Важно оставаться сильным и не уходить от общения. Если вы остаетесь на связи со своей эмоциональной стороной, вы можете выйти на другую сторону этой ситуации, способную любить еще глубже.

Гороскоп таро на неделю – Рыбы

Карта: Рыцарь жезлов.

Карта указывает на наличие чувства беспокойства, тревожности. Все это может привести к турбулентностям в жизни. Гороскоп таро на неделю Рыбам советует взглянуть на решение, которое вам предстоит принять, и подумать о последствиях поспешных действий. Если представители водного знака были готовы сделать свой выбор пути решения ситуации, то стоит остановиться и еще раз обдумать свои действия.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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