Гороскоп Таро на неделю 16-22 мая: Девам – денежная удача, Скорпионам – счастливые моменты

Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/, pixaby

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кого из знаков ждет семейное счастье, а кому стоит правильно расставить приоритеты и определиться со своими настоящими желаниями.

О том, что приготовил представителям зодиакального круга первый месяц лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Пятерка Посохов

Эта карта в раскладе часто подразумевает конкуренцию. Соперничество может проявляться, как и в профессиональной, так и в личной сферах. Овны не должны бояться конкуренции. Вы уверенны в собственных силах и припрятали пару козырей в рукаве, чтобы обойти соперников. Если вы приложите все усилия, результаты будут блестящими. Вы сможете реализовать поставленные цели. Овнам, которые задумываются о смене деятельности пришло время сделать первый шаг.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Королева Мечей

В вашей жизни есть женщина, которой на этой неделе нужно уделить больше внимания. Также карта может указывать на то, что решительность и честность на этой неделе помогут вам добиться наилучших результатов и извлечь максимум пользы. Возможно, пришло время сбавить обороты в профессиональной деятельности и правильно расставить приоритеты и определиться со своими истинными желаниями. В любом случае, эта карта подсказывает, что выбранное вами направление движения – правильное.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Влюбленные

Эта карта указывает на отношения с человеком. В большей части речь идет о романтических, но могут подразумеваться и деловые. Карта может сигнализировать о конфликте мужского и женского начала. Не исключено, что вас охватят противоречивые чувства. В таких ситуациях звезды советуют прислушиваться к своему сердцу.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Иерофант

Карта духовности, которая призывает принять важное решение и сделать правильные выводы. Вы сможете взглянуть на привычные вещи под другим углом, и вам откроется их суть. При решении наболевших проблем стоит осознать, что ответы лежат внутри вас. Руководствуйтесь подсказками внутреннего голоса и выбирайте то, что наиболее комфортнее для вас. Не исключено, что вам придется твердо отстаивать свои убеждения. Четкий план на этой неделе сыграет важную роль в вашем личном успехе.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Паж Посохов

На этой неделе в вашей жизни появится молодой амбициозный человек, который может увлечь вас своими идеями. Опасаться не стоит, эти люди в большинстве несут положительную энергетику. Только это может отвлекать вас от текущих обязанностей. Карта может свидетельствовать о том, что ваши усилия и старания начали приносить плоды. Также Паж Посохов – карта указывающая на потребность в новых впечатлениях и вещах. Если есть такая возможность, побалуйте себя приятными покупками или отправляйтесь в путешествие.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Туз Пентаклей

На этой неделе Девам стоит приготовиться к приятным изменениям в любых жизненных сферах. Особенно повезет представителям знака стихии земли в денежных вопросах. Вы сможете укрепить свое финансовое положение. Новые начинания увенчаются успехом, вы почувствуете прилив жизненных сил и энергии, которая поможет справиться с любыми затруднениями.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Колесо Фортуны

Весов на этой неделе ждут важные перемены. Несмотря на то, что они могут изменить жизнь к лучшему, для некоторых могут стать морально сложными. Эта карта напоминает, что затруднения временны и все в жизни циклично и "черная полоса" рано иди поздно заканчивается. Не стоит пытаться контролировать все вокруг, признайте, что большая часть вашей жизни находится вне зоны вашего контроля. Сбавьте обороты и откройте свою жизнь для позитивных изменений.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Девятка Пентаклей

Эта Карта считается одной из самых позитивных в раскладе и может свидетельствовать о том, что финансовая ситуация в вашей жизни изменится к лучшему. Вас ждет успех в делах и счастливые моменты. На этой неделе нужно не забывать делится своим счастьем с окружающими, и помогать тем, кто попал в затруднительную ситуацию. Идеальное время, чтобы обратить внимание не только на материальную сторону жизни, но и духовные ценности.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Паж Кубков

На этой неделе Стрельцы должны позволить своему внутреннему ребенку выйти на свободу и проявить себя. На этой неделе стоит сбавить обороты и больше времени уделять отдыху ив приятной компании и общению близкими людьми. Не стоит относиться к себе слишком самокритично, позвольте ребенку внутри вас выйти на поверхность и повеселиться от души.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Шестерка Пентаклей

Позитивная карта, которая указывает на то, что финансовые затруднения в этом периоде подойдут к концу. Вам удастся укрепить материальное положение, найти новую работу или дополнительные источники заработка. Вы сможете получить выгоду. Но также карта говорит о том, что возможно вам нужно будет поделиться чем-то ценным и помочь человеку в нужде. Однако речь может идти не только о материальных ценностях, но и о духовной стороне жизни. Моральная поддержка иногда может сыграть большую роль, чем деньги.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Тройка Пентаклей

На этой неделе Водолеев ждут приятные изменения в профессиональной деятельности. Тройка Пентаклей ответственна за работу и карьерные успехи. Вы можете преуспеть в любимом деле и получить повышение. Ваш упорный труд принесет свои плоды. Чтобы достичь желаемого, необходимо приложить максимальные усилия. Повысится ваш авторитет и уважение коллег, ваше мнение будет важным.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Десятка Кубков

Десятка Кубков – карта глобального счастья и является позитивной при любом раскладе. Она сулит счастье в семейной жизни. Вы сможете достичь взаимопонимания с партнером и помириться с дорогими сердцу людьми, забыв старые обиды. Может свидетельствовать о том, что вам удастся решить серьезную проблему и найти ответ на вопрос, который тревожил в последнее время.

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