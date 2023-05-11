Гороскоп Таро на неделю 15-21 мая: Рыбам – восстановление, Овен - прорыв

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп Таро на неделю 15-21 мая / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Для всех знаков зодиака на неделю 15-21 мая карты Таро предрекают разное. Кому-то отдых и наслаждение, а кому-то много работы.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Туз мечей

Момент прорыва настал! Туз Мечей сигнализирует о том, что туман рассеивается, и на этой неделе у вас будет больше ясности ума. Может показаться, что вы смотрите на мир через совершенно новую линзу, которая помогает вам прорваться сквозь шум и добраться до сути дела. Ситуация не такая, какой кажется? Вас кто-то обманывал? Вы обманывали себя? Вам предоставится возможность прояснить ситуацию и увидеть вещи такими, какие они есть.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Восьмерка мечей

Восьмерка Мечей указывает на то, что вы чувствуете себя в ловушке прямо сейчас, полагая, что нет выхода из этих обстоятельств. На этой неделе вас призывают задаться вопросом, действительно ли вы застряли... или вы просто находитесь в тюрьме, созданной вами самими. Неуверенность, страх и сомнение часто являются чувствами, которые держат нас в ситуациях намного дольше, чем нам нужно. Возможно, вы обнаружите, что наложенные на вас ограничения сдерживали вас все это время.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Волшебник

Звезды призывают вас раскрыть свой потенциал на этой неделе! Волшебник признает, что весь мир у вас под рукой, потому что у вас есть все необходимое, чтобы получить то, что вы хотите. На этой неделе вам стоит направить свою энергию на цели. Ищете новую работу? Пытаетесь завязать романтические отношения? Пытаетесь улучшить свой денежный поток? Не бойтесь идти на это, потому что прямо сейчас всё может получиться.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Туз кубков

На этой неделе вас ждет волна хорошего настроения! Туз Кубков сигнализирует о времени, переполненном положительной эмоциональной энергией. Счастье, творчество и сострадание – все это вы можете испытать. Это также означает возможность укрепить ваши существующие отношения и, возможно, встретить нового друга или любовника! Если в последнее время вы чувствовали себя замкнутым, пришло время открыть свое сердце, чтобы приветствовать любовь и мир, которые вы заслуживаете. Это ваш шанс испить из чаши глубокого духовного наполнения, так что пейте!

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Императрица

Императрица сигнализирует о том, что эта неделя посвящена получению подарков, которые окружают вас повсюду. Легко увлечься бешеным ритмом повседневной жизни, но теперь вас призывают остановиться, замедлиться и соединиться со своими чувствами. Вкусно ешьте. Остановитесь и вдыхайте аромат цветов. Подышите свежим лесным воздухом. Заземляя себя таким образом, вы открываете себя для всех величайших наград жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Справедливость

Совпадают ли ваши убеждения с вашими действиями? Делали ли вы выбор, отражающий ваше высшее "я"? Это вопрос, который карта Справедливости хочет, чтобы вы задали себе на этой неделе. Это особенно важно, если вы стоите перед важным решением. То, что вы делаете, может иметь долгосрочное влияние — как положительное, так и отрицательное — как на вас, так и на окружающих вас людей. Соединитесь со своей интуицией и позвольте ей быть компасом, который ведет вас по правильному пути, чтобы вы могли избежать непредвиденных последствий в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Тройка пентаклей

Тройка пентаклей хочет подтвердить, что вы на правильном пути! Вы работаете над чем-то новым прямо сейчас? Эта карта побуждает вас двигаться дальше. Независимо от того, насколько грандиозна эта идея, у вас есть навыки и возможности, чтобы воплотить ее в жизнь. На этой неделе самое время сделать домашнюю работу и подготовиться, создав комплексный план, если у вас его еще нет. И не бойтесь обращаться за помощью к другим — работа в команде может продвинуть вас дальше, чем вы ожидали.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Шестерка жезлов

На этой неделе победа за вами! 6 жезлов — карта решимости и чести. Это указывает на то, что вы не только усердно работали и достигли своих целей, но и начали получать признание благодаря им. Получали ли вы похвалу от руководства вашей компании за ваши усилия по проекту ранее? Насладитесь ею. Вы можете быть склонны отмахиваться от такого рода признания, но сейчас не время для застенчивости. Это нормально, когда вас признают за ваши достижения, так что наслаждайтесь этим моментом.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Девятка мечей

Девятка Мечей указывает на то, что прямо сейчас вы страдаете от какой-то потери или разочарования. Это могло быть что-то, что вы предвидели, или это могло быть что-то внезапное и неожиданное. Несмотря на это, этот стресс давит на вас, возможно, заставляя вас чувствовать, что вы никогда не оправитесь от этой ситуации. Потратьте время, необходимое для того, чтобы скорбеть и исцеляться, помня о том, что, хотя то, через что вы проходите, чрезвычайно сложно, вы можете двигаться дальше и расти благодаря этому опыту.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Паж кубков

Сохраняйте на этой неделе открытое сердце и непредубежденность! Паж кубков призывает вас вернуться к тому времени в вашей жизни, когда вы были более наивными, более бесстрашными, более идеалистичными. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничными и закрытыми, чтобы защитить себя от боли. Хотя такой подход, безусловно, может помочь вам избежать еще большей боли, он также может помешать вам получать удовольствие от жизни. Не позволяйте своему прошлому диктовать ваше будущее таким образом. Научитесь снова доверять.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Восьмерка жезлов

Восьмерка Жезлов представляет высокую энергию и импульс движения вперед, сигнализируя о времени, когда нужно что-то делать. Вам может показаться, что на этой неделе на вас обрушится много забот, и вам может быть трудно понять, на что следует обратить внимание. Боритесь с этими отвлекающими факторами, сосредотачиваясь на одной цели и удаляя все отвлекающие факторы, чтобы вы могли сосредоточиться на ней. Используя эту энергию в своих интересах, вы превратите этот период в период высокой продуктивности и прогресса.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Четверка мечей

Отдых, размышление и восстановление. Это сообщение для вас на этой неделе. Возможно, недавно вы столкнулись с трудной ситуацией, например, с потерей работы, разрывом отношений или проблемами, связанными с деньгами. Это дело отняло у вас много сил, и теперь вы, возможно, чувствуете умственное, физическое, эмоциональное и духовное истощение. Потратьте некоторое время, чтобы восстановиться и перезарядиться. Важно дать себе эту возможность реактивировать себя — это поможет вам вернуться в мир с обновленным духом и новой перспективой.

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