Гороскоп Таро на неделю 15-21 августа: Девам – проблемы, Скорпионам – успех, Рыбам – деньги

Гороскоп Таро на неделю / ua.depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков стоит избегать ссор, кому звезды сулят важную встречу, а кто должен прислушаться к критике окружающих.

О том, какие щедрые подарки и неожиданные повороты судьбы приготовил знакам первый месяц осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Девятка Кубков

Эта карта в раскладе может означать, что период трудностей в жизни Овнов подходит к концу. Приятные события и перемены могут вас ожидать уже совсем скоро. В профессиональной деятельности вы достигаете больших успехов и полностью довольны работой. В личных отношениях все складывается наилучшим образом, появляется шанс помириться с дорогими людьми и укрепить отношения.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Маг

На этой неделе перед Тельцами открываются новые возможности и перспективы. Для вас нет ничего возможного, можно добиваться задуманного и воплощать в жизнь смелые идеи. Удача на вашей стороне. Тельцы в поиске работы смогут получить должность мечты с хорошими условиями труда, а тем, кто мечтает встретить любовь, звезды сулят судьбоносную встречу. Важно во всем проявлять инициативу и не отсиживаться в сторонке.

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Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Рыцарь Жезлов

На этой неделе Близнецов может охватить чувство тревоги и беспокойства. Важно не позволять этим эмоциям брать верх над собой, не стоит терять контроль. Принимая важное решение, не торопитесь, обдумывая все возможные последствия, и как они могут отразиться на вашей жизни. Продумайте ваш план до мелочей, не упустив ни малейшей детали, и тогда сможете достичь успеха.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Пятерка Жезлов

Ракам на этой неделе всеми силами стоит избегать конфликтов. Отношения с окружающими будут складываться напряженно, поэтому лучших результатов можно достичь, работая самостоятельно. Неожиданные обстоятельства могут помешать достижению задуманного, на пути прогресса могут возникать препятствия. Вам предстоит по-настоящему прислушиваться к мнению других. Критика, окружающих может оказаться конструктивной. Не спешите обижаться, а лучше подумайте, как она поможет вам изменить ситуацию в долгосрочной перспективе.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Король Кубков

На этой неделе спокойствие и рассудительность станут ключами к успеху Львов. Эта карта в раскладе свидетельствует о необходимости контроля, ге стоит пускать ситуацию на самотек. Эмоциональная зрелость, это не подавлять в себе любые чувства, а уметь их выражать. Принимая решение, руководствуйтесь подсказками логики и сердца, соблюдая баланс.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Пятерка Пентаклей

На этой неделе проблемы могут навалиться на Дев, как из рога изобилия. Особенно это будет касаться финансов и профессиональной деятельности. Не стоит вступать в споры с начальством, это может иметь непредсказуемые последствия. Трудности этой недели могут выбить вас из колеи, однако не забывайте о том, что ваши родные и близкие люди готовы вас поддержать. Их помощь поможет пережить тяжелые времена.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Семерка Мечей

Весам на этой неделе предстоит столкнуться с проблемой, решение которой они откладывали всеми силами. Даже если первый шаг будет сложным, его необходимо сделать, чтобы разрешить ситуацию. Возможно, это будет неприятный разговор с другом или партнером. Избавившись от всего, что может тормозить ваше движение вперед, вы сможете привлечь энергию позитивных перемен в жизнь. Уклонение от проблемы не улучшит ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Тройка Пентаклей

На этой неделе все, что понадобиться Скорпионам для достижения успеха, это уверенность в собственных силах. Эта карта свидетельствует о том, что вы на правильном пути и не должны останавливаться на достигнутом. Независимо от того, насколько грандиозна эта идея, у вас есть навыки и возможности, чтобы воплотить ее в жизнь. Необходимо продумать план, не упустив ни единой детали, он поможет не сбиться с намеченного пути. Работа в команде поможет достичь наилучших результатов.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Десятка Жезлов

В этом периоде Стрельцы осознают, что не рассчитали своих сил и возможностей, взвалив на свои плечи слишком многое, пытаясь достичь поставленных целей. Вы можете бороться с гордостью, не желая делегировать полномочия, однако вам стоит попросить о помощи, чтобы не допустить непоправимой ошибки. Вы почувствуете облегчение после того, как делегируете часть полномочий, люди готовы оказать вам поддержку. Общими усилиями можно решить проблему.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Умеренность

В жизни Козерога наступило время перемен, которым не стоит сопротивляться. Настало время сбавить обороты и проявляя терпение, следить за развитием событий, не вмешиваясь. Возможно, вы сопротивлялись переменам в своей жизни или позволяли стрессовой ситуации взять над вами верх. Если это так, измените свой подход на этой неделе. Найдя свой внутренний баланс, вы настраиваете себя на то, чтобы снова найти внешнюю гармонию.

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Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Девятка Жезлов

На этой неделе Водолеи в полной мере смогут насладиться результатами упорной работы. Дело, в которое вы вкладывали много времени и сил, сдвинется с мертвой точки. Ваши первоначальные цели и идеи были посажены и выросли, и вы так близки к тому, чтобы, наконец, достичь своей цели. Хотя путь может быть долгим и временами утомительным, сейчас не время сдаваться. Стойкость — ваше самое большое преимущество прямо сейчас, так что продолжайте двигаться вперед, независимо от того, что жизнь может преподнести вам.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Девятка Пентаклей

На этой неделе Рыбы смогут увидеть заслуженный успех. Ваши достижения поднимут уверенность в собственных силах и настроят на новые свершения. Вы сможете укрепить свое финансовое положение. Солидные денежные поступления позволят отправиться за покупками и побаловать себя приятными мелочами. Небольшое путешествие и смена обстановки пойдут вам на пользу.

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