Гороскоп таро на неделю 14-20 ноября 2022: Тельцам - разочарование, а Рыбам – возвращение в прошлое

Гороскоп таро на неделю 14-20 ноября 2022 / Фото ua.depositphotos.com

Карта новой недели – Пять Кубков. Она указывает на преодоление трудностей и неприятностей, на ощущение боли, о которых нельзя забывать, но и нельзя их ставить во главу угла. Гороскоп таро на неделю 14-20 ноября 2022 для всех знаков Зодиака расскажет, кому придется несладко, а кто может расслабиться и отдохнуть.

О том, кому из знаков Зодиака улыбнется удача можно узнать в материале "Знаки Зодиакак, которым повезет в ноябре встретить любовь, получить прибыль и повышение".

Гороскоп таро на неделю – Овен

Карта: 5 кубков

Эта карта свидетельствует о том, что представитель знака Зодиака пройдут через сожаление и разочарование. Однако нельзя концентрироваться на своих ошибках и неудачах. Гороскоп таро на неделю для Овнов рекомендует отодвинуть на второй план неприятности и увидеть положительные моменты в жизни, которые лежат у вас под ногами. Это позволит двигаться дальше и добиться успеха.

Гороскоп таро на неделю – Телец

Карта – Два жезла

Ситуация сложится так, что Телец вынужден будет планировать своих действий. Гороскоп таро на неделю 14-20 ноября обещает множество возможностей. Успеху воспрепятствуют импульсивность и эмоциональность. Действовать нужно осознанно. Тельцам нужно спокойно взвесить все "за" и "против" каждого пути, по которому вы пойдете. Выход из зоны комфорта приведет к успеху.

Гороскоп таро на неделю – Близнецы

Карта – Дьявол.

Карта символизирует тонкую грань между удовольствием и неприятностями. Это олицетворение негативных сторон личности Близнецов. Гороскоп таро на неделю 14-20 ноября призывает остановиться и подумать о том, что принесет сиюминутное удовольствие, взвесить все "за" и "против". Также стоит обдумать поступки и действия. Если вы выходили за рамки дозволенного, сейчас самое время вернуться и исправить ошибки.

Гороскоп таро на неделю – Рак

Карта – 5 пентаклей.

Ракам придется признать, что наступили трудные времена, оценить свои финансовые возможности и наконец понять, что деньги не появляются из неоткуда. Гороскоп таро на неделю 14-20 ноября рекомендует не взваливать на себя все проблемы. Лучше обратиться за помощью к друзьям и семье. Все трудности проходят, пройдет и эта. Уже совсем скоро проблемы удастся решить.

Гороскоп таро на неделю – Лев

Карта – 9 жезлов.

На грядущей неделе придет понимание и оценка прошлых усилий. 9 жезлов примет настойчивость и целеустремленность, с которыми Раки шли к поставленной цели. На этой неделе гороскоп таро на неделю 14-20 ноября 2022 обещает завершение пути. Он был долгим и трудным, но нельзя бросать все на последнем этапе. Настойчивость поможет преодолеть последние трудности и получить результат.

Гороскоп таро на неделю 14-20 ноября 2022 – Дева

Карта – 6 жезлов.

Гороскоп таро на неделю для Девы обещает победы. 6 жезлов означает решимость и честь. Ваши усилия оценят по достоинству, и вы получите признание. Также стоит обратить внимание на свое здоровье. Результативными будут любые процедуры по укреплению иммунитета, оздоровлению.

Гороскоп таро на неделю – Весы

Карта – Туз кубков

На грядущей неделе представители этого знака покорят волны положительных вибраций. Туз кубков символизирует наступление времени, переполненного положительными изменениями. Вы будете испытывать счастье и сострадание. Гороскоп таро на неделю 14-20 ноября 2022 рекомендует заняться творчеством в свободное от работы время. Пришло время открыть свое сердце, чтобы получить любовь и добро.

Гороскоп таро на неделю – Скорпион

Карта – Король мечей.

На следующей неделе вы будете по полной использовать свой разум. Придется хорошенько подумать и принять важное решение. Также гороскоп таро на неделю для Скорпиона рекомендует использовать логику и аналитические способности, чтобы получить максимальный результат. Эмоции Скорпионам принесут только проблемы.

Гороскоп таро на неделю – Стрелец

Карта – Туз жезлов.

Если представители знака Зодиака ждали подсказки от звезд или судьбы, то это оно. Перед вами открывается что-то новое и интересное. После этого Стрельцам придется задействовать весь свой потенциал, а в результате усилий получить вознаграждение в виде порции новой энергии для новых свершений. Это время нельзя упустить, нужно успеть сделать шаги на пути к успеху.

Гороскоп таро на неделю – Козерог

Карта – Колесо Фортуны.

Козерогам хотят напомнить, что в жизни бывают, как взлеты, так и падения. Если в вашей жизни трудности, то эта карта означает окончание сложного периода. Если же в жизни Козерога все идет отлично, то ситуация может повернуться на 180 градусов. Горевать по поводу утраченного не стоит, так как это начало пути к новым свершениям.

Гороскоп таро – Водолей

Карта – Туз пентаклей

В жизни Водолеев множество новых возможностей для достижения материальных целей. Именно сейчас отличный момент, чтобы получить повышение по службе, прибыль или дивиденды от инвестиций. Гороскоп на неделю для Водолея рекомендует внимательно наблюдать и слушать, чтобы не пропустить именно тот счастливый момент.

Гороскоп таро на неделю 14-20 ноября 2022 – Рыбы

Карта – Страница кубков.

Представителям этого знака нужно сохранить открытое сердце и ум. Рыбам нужно будет вернуться в детство, в тот момент, когда вы чувствовали бесстрашие. Сделать это нужно будет несмотря на приобретенные с годами черствость и циничность, закрытость от окружающего мира в результате эмоциональной травмы. Такие приемы помогут защититься от еще большей боли, но они мешают получать удовольствие от жизни. Поэтому важно не дать прошлому диктовать условия настоящему и будущему.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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