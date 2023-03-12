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Гороскоп Таро на неделю 13-19 марта: Тельцам – сильные волнения, Львам - успех

12 марта 2023, 15:40
Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.
Гороскоп Таро на неделю 13-19 марта
Гороскоп Таро на неделю 13-19 марта / pexels.com

Для всех знаков зодиака на неделю 13-19 марта карты Таро предрекают разное. Кому-то предстоят душевные терзания, кому-то баланс и стабилизацию.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Рыцарь пентаклей

Карта призывает Овнов вернуться в реальность и продолжить прилагать как можно больше усилий к своим задумкам. Для того, чтобы меньше отвлекаться от своих задач – сейчас можно на время отложить домашние заботы.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Десятка мечей

У Тельцов болезненные времена. Возможно, сердце тревожится из-за предательства или разрушенных планов. Однако карты призывают Тельцов сосредоточиться на новых начинаниях, чтобы вдохновение заглушило боль.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Колесница

Близнецам сейчас как никогда необходимо быть особенно сильными и во всем проявлять силу воли, контроль над эмоциями. В этот период счастье и покой Близнецов только в их руках, и за них сейчас нужно бороться, прикладывая особенные усилия.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Королева жезлов

Данная карта указывает на то, что представители знака Рак будут испытывать наполненность восторгом и приятной энергией, которые выведут Раков в центр внимания. Этот период стоит использовать для того, чтобы проявить все свои самые сильные стороны и таланты.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Десятка монет

Карта, которая выпала Львам на грядущую неделю – гласит о безопасности и успехе. Сейчас будут признаны и реализованы все ваши профессиональные умения. Все трудности, которые Львам посылала Вселенная наконец-то подойдут к концу и настанет белая полоса.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Смерть

Карта, которую все боятся, однако которая не несет никакого негативного подтекста. Как правило, она указывает на перерождение – в отношениях, в личном росте, в карьере. Возможно, новая неделя подарит Девам освобождение от мучений.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Король пентаклей

Весы будут успешны, жизнь подарит им возможность улучшения своего финансового состояния и достижения достатка. Вселенная будет дарить знаки, которые нужно замечать, чтобы понять – приступать к новым целям или пока подождать.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Башня

Скорпионам необходимо быть готовыми к серьезным изменениям. Несмотря на то, что первой реакцией будет отторжение, нужно постараться сразу принять то, что перемены неизбежны. Кризис перемен изменит жизнь к лучшему.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Четверка монет

Карта призывает Стрельцов обратить особенное внимание на отношения с деньгами и свое финансовое положение. Скорее всего, присутствуют какие-то комплексы, которые мешают зарабатывать больше.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Королева кубков

У Козерогов настанет неделя эмпатии, мудрости, зрелости и сострадания. Лучше всего эти энергии отдать тем, кто в этом нуждается: позаботиться, уделить время, внимание другим людям, или, может, животным.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Девятка кубков

Водолеям наконец начнет становиться легче. Девять кубков пророчат стабилизацию планет и порядка в жизни. Совсем скоро представители этого знака почувствуют баланс в практически всех сферах своей жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Отшельник

Рыбам стоит немного отойти от бытовых вопросов и посвятить больше времени себе и отдыху. Скорее всего – необходимо провести немного времени в одиночестве чтобы в полной мере обдумать все события своей жизни.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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