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Гороскоп таро на неделю 13-16 февраля 2023: Овнам – новые дела, Весам – силы, Козерогам – энтузиазм

10 февраля 2023, 19:40
Астрологический прогноз на картах таро подскажет, в каком направлении нужно двигаться каждому из представителей зодиакального круга.
Гороскоп Таро на неделю 13-19 февраля 2023
Гороскоп таро на неделю 13-19 февраля 2023 / ua.depositphotos.com

Символом новой недели станет карта 10 пентаклей. Она предрекает успех, безопасность, достижения. Гороскоп таро на неделю 13-19 февраля 2023 для всех знаков Зодиака объяснит, какие изменения грядут. Стоит отметить, что изменения будут в лучшую сторону. Если на пути возникали препятствия одно за одним, профессиональные достижения не были признаны и оценены, появлялись финансовые проблемы и неприятности в личной жизни. Новая неделя принесет положительные изменения не во все сферы, но одна из них точно изменится в лучшую сторону.

Гороскоп таро на неделю – Овен

Карта: Иерофант.

Период начнется с новых дел. Карта Иерофант символизирует системы верований и традиции. Гороскоп таро на неделю Овнам советует не только начать новые дела, но и присоединиться к новой группе людей, объединенных одной идеей. Находясь в группе единомышленников можно смело реализовывать идеи и пропагандировать комфортный для вас способ мышления. Единомышленники дадут мощную поддержку, которую вы так давно искали.

Гороскоп таро на неделю – Телец

Карта: Рыцарь кубков.

Карта символизирует видение и продвижение. Гороскоп таро на неделю Тельцам советует не отказываться от приглашений и предложений. Это могут быть, как ожидаемые, так и неожиданные предложения. Также карта говорит о необходимости быть открытыми новым возможностям. Одновременно с этим нужно соблюдать осторожность по мере продвижения вперед. Рыцарь предостерегает от чрезмерного увлечения фантазиями. Оцените эту ситуацию, прежде чем продолжить, чтобы убедиться, что все будет так, как вы думаете, и что вы получите от этого пользу.

Гороскоп таро на неделю – Близнецы

Карта: 2 жезлов.

Представителей этого знака призывают провести время в настоящем, одновременно планируя ближайшее будущее. Гороскоп таро на неделю 13-19 февраля Близнецам советует воспользоваться всеми открывающимися возможностями. Однако не стоит руководствоваться эмоциями. Новая неделя должна пройти в раздумьях, нужно тщательно взвесить все за и против, а потом сделать выбор в пользу того или иного пути. Это не означает, что нельзя выходить за пределы привычного. Новые подходы могут помочь достичь успехов.

Гороскоп таро на неделю – Рак

Карта: 3 кубков.

Наступает хорошее и благоприятное время для решения многих проблем и задач. Карта символизирует дружбу, хорошие отношения и даже праздники. Гороскоп таро на неделю Ракам советует не отказывать от приглашений на вечеринки и в гости. Для получения удовольствия и отдыха подойдет любое мероприятие в узком кругу друзей. Также можно собраться с коллегами и отдохнуть от рабочих хлопот. Дело не столько в том, что вы делаете, сколько в товариществе, которое вы будете чувствовать с окружающими. Жизнь состоит не только из обязанностей и обязательств, так что расслабьтесь и получайте удовольствие прямо сейчас!

Гороскоп таро на неделю – Лев

Карта: 8 мечей.

Если выпала эта карта, то представители данного знака чувствуют себя ловушке и не видят выхода из сложившихся обстоятельств. Гороскоп таро на неделю Львам советует задуматься о том, действительно ли ситуация настолько безвыходная или все преграды вы придумали себе сами. Стоит покопаться в себе и найти то, что держит на месте. Это могут быть страхи, неуверенность, сомнения могут удерживать от радикальных изменений. Также стоит поискать ограничения, которые сдерживают развитие. Они могут быть, как внутренними, так и внешними.

Гороскоп таро на неделю – Дева

Карта: 2 мечей.

Выпавшая карта говорит о том, что представители этого знака не уверенны в себе и нерешительны. Это может стать причиной, по которой вы все время откладываете решение важного вопроса. Гороскоп таро на неделю 13-19 февраля 2023 Девам советует выполнить задуманное, так как откладывание дела не решит его, а лишь затянет и усугубит. Также карта заставляет сконцентрироваться не на возможных негативных последствиях дела, а о том, что будет, если решения так и не последует. Бездействие бывает хуже любого действия.

Гороскоп таро на неделю – Весы

Карта: Король кубков.

Неделя потребует от представителей этого знака проявления стойкости и эмоциональных сил. Карта символизирует эмоциональную уравновешенность, проницательность и контроль. Гороскоп таро на неделю Весам советует использовать свою эмоциональную зрелость, так как жизнь может подбросить трудности. Ваш первоначальный инстинкт, возможно, состоял в том, чтобы подавить любые эмоции, которые у вас были по поводу этой ситуации. И наоборот, вы могли бы позволить своим эмоциям взять над вами верх. Эта карта призывает вас использовать свое сердце и разум, чтобы справиться с этим личным испытанием.

Гороскоп таро на неделю – Скорпион

Карта: Весь мир.

Представителям этого знака придется создавать баланс в своей жизни. Гороскоп таро на неделю Скорпионам советует поразмышлять над этим вопросом, а карта "Весь мир" говорит о том, что потребность назрела и требует решения. Карта побуждает пристально присмотреться к каждой сфере жизнь Скорпиона – эмоциональную, физическую, ментальную и духовную. Недостаток гармонии в одной из этих областей смещает все и заставляет искривляться. Карта подталкивает Скорпионов к разрешению сложившейся ситуации.

Гороскоп таро на неделю – Стрелец

Карта: 10 кубков.

Это позитивная карта, которая символизирует рост и развитие, процветание. Представители этого знака испытают подъем эмоций и смогут наладить личную сферу жизни. Гороскоп таро на неделю Стрельцам советует проводить больше время с семьей, а также может сдвинуться с мертвой точки ситуация у одиноких представителей этого знака. Потратьте время, чтобы осмотреться вокруг и поблагодарить за все благословения, которые приходят к вам. Не так уж часто нам удается плавать на седьмом небе от счастья, так что наслаждайтесь каждой секундой!

Гороскоп таро на неделю – Козерог

Карта: Паж пентаклей.

Данная карта символизирует творческое направление, энтузиазм к новым начинаниям. Гороскоп таро на неделю Козерогам советует проявить творческие таланты и сделать то, о чем вы давно думали. Карта говорит о том, что настало благоприятное время для реализации любых творческих планов и задумок. Оставаясь сосредоточенным и применяя рабочую этику, вы даете себе возможность превратить свои мечты в реальность.

Гороскоп таро на неделю – Водолей

Карта: Паж мечей.

Карта говорит о том, что наступает благоприятный период для реализации мечты. Также карта говорит о том, что у Водолеев есть все – силы, энтузиазм, энергия для реализации новых проектов, идей и предприятий. Гороскоп таро на неделю 13-19 февраля 2023 Водолеям советует приложить все усилия, чтобы сохранить энтузиазм и закончить начатое дело. Независимо от того, какое направление в жизни вы выберете, всегда будут препятствия, которые вам придется преодолеть, но не позволяйте этому сдерживать вас. Знайте, что, следуя своим увлечениям, вы сможете сохранить этот импульс.

Гороскоп таро на неделю – Рыбы

Карта: 6 жезлов.

Победа будет за представителями этого знака, так как выпавшая карта символизирует решимость и честь. Она говорит, что представители этого знака усердно работали и готовы получить результаты, достигли поставленных целей. Также гороскоп таро Рыбам сообщает, что в течение недели 13-19 февраля 2023 года они получат признание своих трудов, которое нужно будет запомнить и впитать в себя. Не стоит проявлять застенчивость и отказываться от похвалы. Сейчас время принять ее и признать свои способности.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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