Гороскоп Таро на неделю 12-18 сентября: Львам – важное решение, Стрельцам – успех, Водолеям – счастливые события

Гороскоп Таро на неделю / ua.depositphotos.com

Гороскоп Таро на неделю расскажет, для кого из знаков настанет белая полоса в жизни, кому придется выйти из зоны комфорта и расстаться с привычными убеждениями, а кто будет праздновать победу.

О том, кто из знаков станет счастливчиком в начале осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Возлюбленные

На этой неделе возникнет необходимость прояснить свои чувства и убеждения. Не исключено, что вам придется принимать важное решение. Не стоит торопиться с выводами, и не позволяйте другим вас подгонять и как-то влиять на вашу точку зрения. Вам стоит разобраться со своими истинными желаниями и тогда ваш выбор будет верным. Страхи и чувство вины стоит оставить позади.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Восьмерка Жезлов

В этом периоде Тельцам для того, чтобы добиться успехов, необходимо активно включиться в работу. Обязанностей может прибавиться, и вам необходимо правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на важном. Вы полны жизненных сил, используя эту энергию в своих интересах, вы превратите это время в период высокой продуктивности и прогресса.

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Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Король Жезлов

Перед Близнецами на этой неделе открываются блестящие перспективы и возможности, у вас есть все для достижения успеха. Время отстаивать свои интересы и точку зрения. Самые амбициозные смогут добиться повышения в должности. Важно осознавать, что постановка реальных целей – это ключ к успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Паж Кубков

Сохраняйте открытое сердце и открытый разум на этой неделе. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас циничными и замкнутыми, чтобы защитить себя от боли. Хотя такой подход, безусловно, может помочь вам избежать большей боли, он также может помешать вам получать удовольствие от жизни. Не позволяйте своему прошлому диктовать ваше будущее.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Повешенный

На этой неделе какое-то обстоятельство может изменить ваши устоявшиеся взгляды. Возможно, вам предстоит принять важное решение или пожертвовать чем-нибудь значимым для того, чтобы открыть дорогу к позитивным изменениям. Выходить из зоны комфорта всегда неприятно, однако избавившись от старых установок, вы сможете двигаться вперед. Эти неверные убеждения могли сдерживать ваш успех, стоит распрощаться с ними раз и навсегда.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Пятерка Мечей

Эта карта может свидетельствовать о том, что в какой-то сфере вашей жизни назревает конфликтная ситуация. Не стоит провоцировать разногласия и тем более пытаться выиграть спор любой ценой. Ничего, кроме обид и разлада отношений этот не принесет, Более того, может обернуться неприятностями. Прежде чем вступать в конфнонтацию, подумайте, как победа в данный момент может привести к долгосрочному поражению.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Паж Мечей

Новые начинания на этой неделе увенчаются успехом. Вы полны энергии и энтузиазма, не боитесь брать на себя ответственность и беретесь за выполнение даже самых сложных задач. Независимо от того, какое направление вы выберете в жизни, всегда будут препятствия, которые вам придется преодолеть, но не позволяйте этому сдерживать вас. Знайте, что, следуя своим увлечениям, вы сможете сохранить этот импульс.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Восьмерка Мечей

На этой неделе Скорпионы могут почувствовать себя словно в ловушке. Вам может показаться, что ситуация безвыходная. Вам нужно разобраться, действительно ли вы застряли или просто находитесь в тюрьме, созданной вами самими. Неуверенность, страх и сомнение часто являются чувствами, которые держат нас в подобных ситуациях намного дольше, чем это необходимо. Ограничения, которые сдерживали вас все это время, могут быть навязаны вами самими.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Девятка Жезлов

На этой неделе Стрельцы будут праздновать свои успехи. Дело, в которое вы вложили много времени и сил начнет приносить первые результаты. Возможно, вы доведете до конца важные проект. Не исключены мелкие трудности на пути, однако сейчас не время опускать руки. Ваши стойкость и решительность становятся фундаментом успеха. Продолжайте двигаться вперед, независимо от того, что жизнь может преподнести вам.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Императрица

На этой неделе Козерогам нужно обратить внимание на отношения с окружающими. Вам может неожиданно поступить помощь от женщины. Ее совет поможет разрешить важную проблему. В профессиональной деятельности можно достичь желаемого, проявив гибкость и способность принимать решения в быстро изменяющихся обстоятельствах.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Солнце

Водолеев ждет неделе. Наполненная радостными и счастливыми событиями. Ситуация улучшается и после трудного периода в жизни наступает белая полоса. Вы вынесли ценный опыт и обрели большую уверенность в собственных силах. Эта неделя станет периодом, когда нужно больше внимания уделять отдыху и общению с родными и близкими.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Король Мечей

В этом периоде сообразительность и смекалка Рыб не раз будет выручать в затруднительных ситуациях. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы определите правильный путь только тогда, когда действительно доберетесь до сути дела, а это может произойти только тогда, когда вы проявляете беспристрастность. Если вы дадите себе возможность взглянуть на эту дилемму через более объективную призму, путь вперед станет ясным.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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