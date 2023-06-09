Гороскоп Таро на неделю 12-18 июня: Раку – улучшение жизни, Льву - перемены

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп Таро на неделю 12-18 июня / Коллаж: Главред, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 12-18 июня карты Таро предрекают разное. Кому-то новые вызовы, а кому-то улучшение жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Семерка кубков

На этой неделе карта признает, что у вас есть много конкурирующих приоритетов, и хотя благородно отдавать свою энергию стольким разным вещам, оказалось невозможным уделить должное внимание ни одной из них. В результате пострадали одна или несколько из этих областей. Выбор может быть нашим другом, но он также может быть нашим врагом. Сейчас самое время выяснить, на что лучше всего тратить свое время и энергию.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Семерка жезлов

Семерка жезлов призывает вас стоять на своем на этой неделе. Получение этой карты указывает на то, что вы сейчас испытываете какое-то сопротивление или препятствие в своей жизни. Ваш первоначальный инстинкт может заключаться в том, чтобы отступить, поддавшись любому вызову, стоящему на вашем пути. Однако важно отстаивать то, во что вы верите. Неудачи неизбежны, но сдаваться нельзя. Наденьте свою эмоциональную броню и используйте свое мужество и внутреннюю силу, чтобы справиться с этим препятствием, чтобы в конечном итоге вы могли его преодолеть.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Туз мечей

Момент прорыва настал! Туз мечей сигнализирует о том, что туман рассеивается, и на этой неделе у вас больше ясности ума. Может показаться, что вы смотрите на мир через совершенно новую линзу, которая помогает вам прорваться сквозь шум и добраться до сути дела. Ситуация не такая, какой кажется? Вас кто-то обманывал? Вы обманывали себя? Вам предоставляется возможность прояснить ситуацию и увидеть вещи такими, какие они есть.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Девятка кубков

Получение этой карты может сигнализировать о том, что это неделя, когда ваши звезды, наконец, начнут выравниваться. Когда эта карта появляется в раскладе, это сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть. Эта доза удачной энергии может означать, что вы чувствуете себя совершенно довольным своей работой, вашими отношениями, вашей дружбой — ваша эмоциональная чаша может действительно переполниться! Потратьте время, чтобы остановиться и оценить изобилие благословений, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Башня

Готовьтесь! На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Изменения, о которых говорит Башня, внезапны и непредвиденны. Вашим первым побуждением может быть отказ от этого перехода, но спросите себя, почему вы так сопротивляетесь. Да, через такие ситуации пройти непросто, но для прогресса необходимы перемены. Этот толчок к вашей системе — то, что вам нужно, чтобы увидеть, где трещины в вашем фундаменте. В свою очередь, это позволяет перестраиваться на более устойчивом грунте. Принятие этого переходного периода и того, чему он может научить вас, приведет к большему личному вознаграждению в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Туз пентаклей

Туз пентаклей сигнализирует о том, что на этой неделе для вас откроется множество новых возможностей в вашем материальном мире. Вы чувствуете, что ваша карьера застопорилась? Инвестиции не окупились так, как вы ожидали? Вы не смогли заработать деньги на идее, которая у вас была? Теперь все может измениться! Держите глаза и уши начеку, так как новое начало в любой из этих областей может быть не за горами. Решите ли вы воспользоваться этим, зависит от вас, но вариант, безусловно, есть.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Двойка кубков

Двойка Кубков признает, что партнерство будет для вас в центре внимания на этой неделе. Это партнерство может носить романтический характер, или это может быть что-то, что вы построили с платоническим или профессиональным союзником. Несмотря на то, что ваши отношения с этим человеком все еще находятся на ранней стадии, у них есть потенциал перерасти во что-то, что принесет пользу вам обоим в долгосрочной перспективе. Потратьте время на развитие этих отношений сейчас, а также радуйтесь тому факту, что ваши объединенные усилия и взаимное восхищение уведут вас обоих далеко.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Тройка кубков

Тройка Кубков — это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в "режиме вечеринки" с самыми близкими вам людьми. Организуйте вечеринку в городе с друзьями. Устройте семейный ужин. Соберите несколько коллег и начните счастливый час. Дело не столько в том, что вы делаете, сколько в товариществе, которое вы будете чувствовать с окружающими. Жизнь состоит не только из обязанностей и обязательств, так что расслабьтесь и получайте удовольствие прямо сейчас!

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Дьявол

Грань между удовольствием и болью тонка как бритва! Дьявол представляет ваши привычки, искушения и пороки — все то, что активирует вашу теневую сторону и уводит вас от истинного "я". Вас призвали выяснить, не создает ли краткосрочное удовлетворение долгосрочную проблему. На этой неделе обдумайте свои действия. Вы действительно все контролируете? Являются ли эти модели поведения здоровыми? Какие выгоды кроме временного удовлетворения? Если вы зашли слишком далеко, сейчас самое время отступить, пока вы не отклонились слишком далеко от курса.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Сила

Карта Силы сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя сила духа, необходимая для того, чтобы изящно справиться с трудной жизненной ситуацией. Легко потеряться в таких эмоциях, как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над этим и сохранять спокойствие в это время невзгод. Не действуйте в соответствии со своими базовыми инстинктами. Вместо этого примите свою более сострадательную и прощающую сторону. Это позволяет вам стать молчаливым воином, который сохраняет контроль не только над собой, но и над ситуацией.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Король пенткалей

Успех в ваших руках! Король пентаклей указывает на то, что у вас есть все необходимое для создания финансового изобилия в вашей жизни, и теперь вам просто нужно двигаться вперед с любыми идеями, которые вы, возможно, обдумывали. Вы думали о том, чтобы начать новый бизнес или инвестиции? Это может быть сигналом, которого вы ждали, чтобы пойти на это, но не бросайтесь вперед. Придумав план и собрав все свои утки подряд, вы получите максимально плодотворный результат

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Двойка мечей

Двойка Мечей указывает на то, что в это время вы можете испытывать приступ нерешительности. На самом деле, вы можете быть настолько не уверены в том, как поступить, что активно откладываете решение этого вопроса. На этой неделе вам напоминают, что как бы вы ни старались избегать этой ситуации, она не исчезнет сама собой. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на последствиях принятия неправильного решения, подумайте, что может произойти, если вы вообще не примете решение. Бездействие часто может привести к более серьезным проблемам в будущем.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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