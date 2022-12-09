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Гороскоп таро на неделю 12-18 декабря 2022: Тельцы окажутся на финише, а Рыбам придется попотеть

9 декабря 2022, 01:00
Астрологический прогноз по картам таро расскажет, как нужно поступить, чтобы достичь цели.
Гороскоп Таро на неделю 12-18 декабря 2022
Гороскоп Таро на неделю 12-18 декабря 2022 / ua.depositphotos.com

Неделя пройдет под влиянием карты "Двойка жезлов". Эта карта отвечает за настоящее и планы на будущее, поэтому представителям всех знаков Зодиакального круга стоит задуматься о будущем. Также важно переоценить настоящее. При этом карта не будет покровительствовать ведомым эмоциями. Действовать нужно только спокойно и осознанно.

Гороскоп таро на неделю 12-18 декабря 2022 советует тщательно взвесить все плюсы и минусы принимаемых решений, подумать о последствиях. Это не значит, что нужно оставаться на прежнем месте, нужно двигаться и открывать новое. Там вас могут поджидать неожиданные выгоды.

Гороскоп таро на неделю – Овен

Карта: Глупец.

Карта олицетворяет начало всего нового, поэтому перед Овнами открывается новые перспективы. Если вы планировали начать новое дело сменить работу, то нужно сделать шаг. Гороскоп таро на неделю 12-18 декабря рекомендует исследовать новую область, получать новые знания. В привычной сфере спокойнее, но тут не будет желанного роста, поэтому стоит отбросить страхи и сделать шаг в неизвестность.

Гороскоп таро на неделю – Телец

Карта: 9 жезлов.

Новая неделя может стать для вас финишной прямой. Эта карта символизирует настойчивость и самоотверженность, которые были вложены в достижение цели. Вы посадили свои цели в плодородную почву, и они дали всходы. Сейчас вы можете получить плоды – результаты приложенных ранее усилий. Гороскоп таро на неделю Тельцам советует не сдаваться, сохранить положительный настрой и дойти до конца. Запаситесь стойкостью, чтобы прийти к цели. Осталось совсем немного.

Гороскоп таро на неделю – Близнецы

Карта: Король пентаклей.

Представителям этого знака светит успех. У Близнецов есть все, чтобы добиться успеха, финансового изобилия, а также семейного счастья. Гороскоп таро на неделю Близнецам советует двигаться вперед. Успешным будет все – бизнес, инвестиции, свадьба. Если Близнецы искали какого-то знака от Вселенной, то это именно он и есть. Не бросайтесь в омут с головой, действуйте осмысленно, по заранее составленному плану. Так вы получите результат быстрее.

Гороскоп таро на неделю – Рак

Карта: Сила.

Эта карта символизирует внутреннюю силу духа, которая есть у представителей этого знака. С ее помощью Раки отлично справляются и выходят сухими из самых сложных ситуаций. Гороскоп таро на неделю рекомендует взять себя в руки, собрать силы и отбросить эмоции, страх, гнев, печаль и стыд. Вы сможете подняться над этими эмоциями и сохранить спокойствие. Также стоит отказаться от базовых инстинктов. На пользу пойдет сострадание и прощение, что удается вам лучше всего. В результате вы станете молчаливым воином, сохраняющим контроль над собой и над ситуацией.

Гороскоп таро на неделю 12-18 декабря 2022 – Лев

Карта: Весь мир.

Представителям этого знака Вселенная дает послание о создании большого баланса в их жизни. У Львов будет много возможностей для размышлений о том, как добиться равновесия. Карта Мир – окончательное выражение потребности. Гороскоп таро на неделю Львам советует пересмотреть каждую сферу – духовную, физическую, эмоциональную и ментальную. Придется выяснить, как сбалансировать энергию во всех этих сферах.

Гороскоп таро на неделю – Дева

Карта: Туз кубков.

Неделя пройдет под влиянием хорошего настроения и легкости. Карта говорит о том, что наступает время, переполненное положительными эмоциями, положительной энергией. Также царить будут счастье, творчество и сострадание. Карта также символизирует крепление отношений с партнером или же новое романтическое знакомство. Гороскоп таро на неделю Девам советует открыть свое сердце для мира, полного положительных и ярких возможностей.

Гороскоп таро на неделю – Весы

Карта: 8 кубков.

В период 12018 декабря представителям этого знака придется разбираться в себе и отношениях с любимым человеком. Вам удастся отделить себя от разочаровывающих отношений, неприятностей. Карта говорит и о том, что расставание будет болезненным. Именно ваше душевное состояние может стать причиной отсутствия продвижения вперед. Гороскоп таро на неделю Весам советует принять ситуацию такой, какая она есть и не мучится. Продолжение таких отношений нанесет еще больше боли, чем их разрыв.

Гороскоп таро на неделю – Скорпион

Карта: 10 кубков.

Эта карта символизирует эмоциональный подъем, увеличение сил, успех в делах сердечных. Гороскоп таро на неделю 12-18 декабря 2022 советует проводить больше времени с семьей, и вы увидите, как укрепляются отношения в кругу семьи. Также важно поблагодарить Высшие силы за все хорошее, что происходит в жизни. Не так часто выпадает время, когда счастье есть во всем.

Гороскоп таро на неделю – Стрелец

Карта: Суд (Судья, Правосудие).

Представителей этого знака ждет период, когда нужно будет принимать важное решение. От того, каким оно будет, будет зависеть ваше будущее. Стрельцы уже стоят на распутье и не знают, куда повернуть. Карта Правосудия говорит о том, что наилучший выбор скрывается там, где царят разум и сердце. Оглянувшись назад в прошлое и оценив настоящее, Стрельцы смогут выбрать путь. Нельзя отказывать себе в желании уединиться и заглянуть в себя, поговорить с самим собой. Гороскоп таро на неделю Стрельцам советует принять решение и двигаться дальше.

Гороскоп таро на неделю – Козерог

Карта: 6 жезлов.

Эта карта символизирует победу, похвалу, решимость и честь. Она символизирует признание, которое представители этого знака получат после усердной работы. Также это символ достижения целей. Гороскоп таро на неделю козерогам обещает похвалу со стороны начальства и признание коллег за проделанную работу. Также ваши усилия по изменению образа жизни могут признать окружающие. Это может быть результат занятий спортом, курса похудения. Все лавры нужно принять, так как вы их заслужили. Сейчас не время для застенчивости. Признание достижений – нормально, поэтому впитывайте эти ощущения.

Гороскоп таро на неделю 12-18 декабря 2022 – Водолей

Карта: 5 жезлов.

Представителям этого знака нужно остерегаться конфликтов, в которые их могут незаметно вовлечь окружающие. Карта также указывает на желание достичь цели, но на пути появляются препятствия. Также может появиться ощущение, что слова и действия подвергаются сомнению, кто-то из коллег создает дискомфорт. Гороскоп таро на неделю Водолеям советует прислушаться к мнению окружающих. Взгляд на критику изменится, а высказанное мнение будет важным и конструктивным отзывом.

Гороскоп таро на неделю – Рыбы

Карта: Колесница.

Эта карта ассоциируется с силой воли, самоконтролем, выдержкой. Гороскоп таро на неделю Рыбам советует взять себя в руки и продвигаться к намеченной цели. Сейчас нельзя ждать чего-то, хорошее произойдет лишь по результатам вашей работы. Также Рыбам предстоит проявить дисциплинированность. Колесница символизирует получение результата после прохождения определенных испытаний, работы и дисциплины. Надев эмоциональную и ментальную броню, вы позволяете себе устремиться в будущее, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, возникающими на пути.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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