Гороскоп Таро на неделю 11-17 июля: Овнам – денежное везение, Близнецам – важные новости, Девам – удача

Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков аукнутся их предыдущие поступки, кто сможет достичь успеха в любых начинаниях, а у кого начнется полоса везения.

О том, кто из знаков станет счастливчиком в средине лета, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Король Пентаклей

Эта карта в раскладе обещает Овнам удачную финансовую неделю. Вы сможете достичь успеха в денежных вопросах, ваша "чуйка" позволяет принимать верные решения и оставаться в выигрыше. В профессиональной деятельности стоит придерживаться четкого плана, эксперименты стоит отложить на более благоприятный период. Рационально распределяйте энергию, рассчитывайте силы и возможности. Может указывать на мужчину, который завоюет ваше доверие.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Паж Кубков

На этой неделе Тельцам следует осознать, что серьезное отношение к жизни не всегда приводит к нужным результатам. Выпустите внутреннего ребенка на волю и позвольте себе прожить этот период с детской беззаботностью. Карта Пажа Кубков – это воодушевляющий знак, стоит только немного сбавить обороты и позволить себе мечтать и развлекаться. Слишком серьезное отношение к себе может стать губительным.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели:Паж Мечей

Близнецы на этой неделе получат важную информацию. Новости могут быть не такими, как вы ожидали, однако вам нужно постараться извлечь их них максимум пользы. Эта карта предостерегает от поспешных решений, каждое свое действие нужно тщательно обдумывать. Используйте свою физическую и умственную энергию мудро. Критика окружающих может вызывать чувство раздражения, однако стоит задуматься есть ли в ней конструктивное зерно.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Шестерка Пентаклей

Эта карта свидетельствует о том, что "черная полоса" в вашей жизни подошла к концу. Она символизирует справедливость и цикличность жизни. И в вашем цикле намечаются позитивные изменения. Особенно в финансовой сфере. Не исключены солидные денежные поступления или ценные подарки. Благотворительность и помощь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации вернется вам сторицей.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Девятка Жезлов

На этой неделе Львов может охватить беспричинные тревога и беспокойство. Нужно сохранять спокойствий и рассудительность, не позволяя негативным мыслям взять верх. Многие из ваших предполагаемых страхов могут оказаться надуманными. Не стоит накручивать себя. Ваши близкие и родные люди готовы оказать помощь и поддержку в трудную минуту. Просить о помощи — признак сильного человека.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Десятка Пентаклей

Десятка Пентаклей – карта успеха и достижений. На этой неделе вы сможете достичь запланированного и получить щедрое вознаграждение за свои труды. Представится шанс продемонстрировать свои сильные деловые стороны и получить одобрение начальства. Проявив смекалку, можно продвинуться по карьерной лестнице. Свободным Девам звезды сулят судьбоносную встречу. Вы сможете наладить отношения с дорогими людьми.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Королева Пентаклей

На этой неделе вашим близким людям может потребоваться помощь. Будьте готовы ее оказать. Не исключено, что за поддержкой придется обратиться и вам. Не стоит взваливать на плечи груз непосильных обязанностей, этим вы только доведете себя до нервного истощения. Делегируйте часть работы и вы почувствуете себя намного лучше.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Король Жезлов

Скорпионам на этой неделе придется разбираться с последствиями своих плохих поступков. Вы сможете разобраться какие именно действиястали причиной того, что сейчас происходит в вашей жизни. Это станет ценным опытом, который больше не захочется повторять. Урок усвоен. Если вы обидели кого-то из близких своими высказываниями или действиями – это самое благоприятное время попросить прощения.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Семерка Мечей

На этой неделе Стрельцам следует особо прислушиваться к подсказкам интуиции. Ими можно руководствоваться и помогая другим. К вашим советам прислушиваются, а кому то они могут стать неоценимыми подсказками. Не исключено, что вы станете наставником для того, кто больше всего нуждается в помощи.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Паж Жезлов

Ожидайте, что весь ад разразится в социальных сетях, поскольку вы нагло пытаетесь кого-то уничтожить только для того, чтобы узнать, сколько людей на самом деле на их стороне, а не на вашей. Это поглотит вашу неделю; вы чувствуете, что правы, и ваше мнение должно учитываться. Тем не менее, вы будете окружены анонимными незнакомцами, которые не пожалеют язвительных оскорблений, чтобы сломить ваш дух.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Восьмерка Мечей

На этой неделе Водолеям потребуется повышенное чувство осознания, поскольку есть что-то, чего вы не видите ясно. Возможно, вы убедили себя, что все просто прекрасно, но есть кое-что, что требует вашего внимания, и вам нужно быть начеку и быстро. От вас могут потребовать быстрых действий; не сомневайтесь и не будьте наивны. Вещи вашей жизни хрупки; позаботься о том, что твое.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Тройка Пентаклей

Рыбам на этой неделе придется столкнуться с последствиями своей плохой работы. Вы знаете, где совершили ошибку и не приложили максимум усилия для ее исправления. Возможно, вас заела рутина и привычные обязанности стали в тягость. Не исключено, что у вас эмоциональное выгорание. Чтобы собраться с мыслями нужно хорошенько отдохнуть. Оправляйтесь в отпуск, это поможет перезарядить батарейку и настроиться на новые свершения.

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