Гороскоп Таро на неделю 11-17 апреля: Близнецам – щедрые подарки, Козерогам – семейное счастье

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Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из представителей зодиакального круга улыбнется денежная удача, кто должен прислушиваться к интуиции, а кому предстоит встреча с дорогим человеком после долгой разлуки.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из знаков зодиака повезет в профессиональной деятельности, а кого не коснутся финансовые затруднения.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Шестерка Кубков

На этой неделе Овны могут быть подвержены ностальгии. Будь то воспоминания о прошедших днях или отношениях. Это может быть связано с детством. Карта предостерегает не слишком зацикливаться на этих воспоминаниях. Если начать копаться в себе глубже и думать, что лучшие дни уже прошли, можно невольно запрограммировать себя на негатив и привлечь в жизнь неприятности.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Королева Посохов

Эта карта в раскладе несет хорошую энергетику. Может означать появление в жизни женщины со светлыми волосами, которая сыграет важную роль. Возможно она будет Львом, Овном или Стрельцом по знаку зодиака, человеком с огненной энергетикой. Вы сможете добиться высоких результатов в карьере или важной для вас жизненной сфере. Может свидетельствовать о том, что наступило благоприятное время для зачатия ребенка.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Шестерка Пентаклей

На этой недели Близнецам улыбнется денежная удача. Благоприятный период для решения финансовых вопросов. Шестерка Пентаклей – карта щедрости. Не исключено, что вы получите ценный подарок или сами окажете помощь и поделитесь с людьми. Причем речь идет не только о материальных благах. Можно оказать духовную поддержку, которая в некоторых случаях важнее денег.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Четверка Мечей

Эта карта может означать, что Ракам пора сбавить обороты. Уделите больше внимания отдыху и не взваливайте на плечи груз непосильных обязанностей. Возможно, вы слишком долго подавляли свои желания. Пришло время вынести их на первый план. Здоровый эгоизм поможет выставить правильные границы. Не стесняйтесь говорить "нет". Кто-то или что-то на некоторое время уйдет из вашей жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Тройка Кубков

Оптимистичная карта, которая может означать воссоединение с кем-то после продолжительной разлуки. Обычно это счастливая встреча с дорогим сердцу человеком. Но может означать, что вы столкнетесь с ситуацией, которая не происходила в жизни в течении длительного периода. Также Тройка Кубков может означать празднование. Возможно, в вашей жизни или у близких людей намечается знаменательное событие.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Императрица

Девам в этом периоде стоит больше прислушиваться к подсказкам своего внутреннего голоса и отдавать приоритет чувствам и эмоциям. Эта карта символизирует женскую силу и призывает быть в контакте с женским началом. Благоприятное время для знакомств. Вы сможете оказать поддержку людям, оказавшимся в трудной ситуации и поделиться своей мудростью. Ваше мнение будет важным.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Семерка Кубков

Весам на этой неделе предстоит столкнуться с непростым выбором. На вас навалится все и сразу, может возникать неразбериха и путаница в делах. Карта указывает на то, что пришло время навести порядок в делах и выставить определенные рамки. Не пытайтесь взвалить на плечи слишком много обязанностей, главное это качество работы. Сосредоточившись на нескольких задачах вы сможете достичь наилучших результатов.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Восьмерка Пентаклей

На этой неделе Скорпионам придется закатать рукава и хорошенько поработать. Нужно приложить все усилия, чтобы добиться желаемого. Помните, что под лежачий камень вода не течет. Однако в погоне за высокими результатами не забывайте и о качественном отдыхе. Это поможет восстановить силы и избежать выгорания.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Двойка Мечей

Двойка Мечей в раскладе свидетельствует о том, что партнерские отношения будь то в личной или профессиональной жизни сложатся успешно. Вам придется вкладываться в этот союз на равных: отдавать и получать. Эта карта всегда о соблюдении баланса. Чтобы восстановить гармонию, возможно, придется поговорить по душам.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Десятка Кубков

Эта карта указывает на получение счастья в целом, возможно, более зрелым и всеобъемлющим способом, в отличие от более личного, менее глобального, исполнения желаний. Может свидетельствовать, что в семейной жизни наступит период гармонии и взаимопонимания, когда вы будете наслаждаться каждой проведенной минутой со своим партнером. Отношения родственниками тоже будут складываться наилучшим образом.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Император

На этой неделе Водолеям следует больше прислушиваться к доводам разума и не торопиться принимать важные решения в порыве эмоций. Сосредоточенность и предельная внимательность помогут вам избежать досадных ошибок и опрометчивых поступков, о которых можно пожалеть. Ваша уверенность в собственных силах укрепится, и вы почувствуете себя спокойнее.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Паж Кубков

Рыбы на этой неделе должны выпустить наружу своего внутреннего ребенка. Возможно, вы относитесь к себе слишком серьезно, однако иногда нужно позволять себе расслабляться и выпускать детское начало, которое есть в каждом из нас. Карта Пажа Кубков может свидетельствовать о том, что вы получите важное сообщение от молодого человека. Это благоприятный период для того, чтобы планировать, мечтать и веселиться.

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