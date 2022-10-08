Гороскоп Таро на неделю 10-16 октября: Тельцам - ревность, Ракам - лень, Весам - прибыль

Гороскоп Таро на неделю 10-16 октября для всех знаков зодиака / Фото ua.depositphotos.com

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кого ждет встреча с неприятным человеком, несущим только лишь неприятности, а кто из знаков зодиака достигнет головокружительного успеха.

Для кого из представителей зодиакального круга средина осени станет временем невероятных возможностей, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Правосудие

Чья-то помощь улучшит ваше положение на работе. Вам помогут выполнить поручение в установленные сроки. Если вы организовываете вечеринку или мероприятие, то оно пройдет на "ура".

Если вы уделите внимание здоровью, то сможете значительно улучшить физическую форму и зарядиться энергией. Благоприятное время для того, чтобы вывести ваши отношения на новый уровень.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Дьявол

В течение этой недели вы рискуете принять неправильное решение. Вы либо почувствуете угрозу из-за ревности, либо из-за назойливой мысли о том, что вы недостаточно хороши.

Если вы потратите слишком много времени на эту мысль, то найдете все больше причин не любить себя, и это станет вашей ахиллесовой пятой.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: 6 жезлов

Большую часть этой недели вы проведете в предвкушении чего-то ужасного. Например, к вам может приехать человек, которого вы очень сильно не хотите видеть.

Вы чувствуете, что как только этот человек объявится, начнутся проблемы. Эта карта говорит о том, что скорее всего ваши опасения не напрасны. Этот человек приносит лишь неприятности.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Шут

Раки будут подвержены лени. Возможно вы будете игнорировать все свои обязанности.

Вы думаете, что сможете уйти от ответственности, но вы находитесь под пристальным вниманием. И последнее, что вам нужно делать, это доказывать наблюдателям, что вы неспособны работать. Не рискуйте всем только потому, что у вас нет желания что-то делать.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: 2 жезлов

Львов ждет очень хорошая и продуктивная неделя. Все, чем вы занимались в последнее время, пойдет на пользу.

Все новые возможности, которые появятся, это результат вашего труда. Вы можете похвалить себя за хорошо выполненную работу на этой неделе, поскольку ваши предыдущие действия проложили путь к успеху в ближайшие недели.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Рыцарь мечей

Вы потратите слишком много денег на этой неделе. Причем сделаете вы это лишь потому, что будет чувствовать угрозу для своих финансов.

Девы найдут множество способов избавиться от наличных, и хотя это не лучшее время для транжирства, вы наверняка получите удовольствие от этого.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Колесо фортуны

Весы, вас ждет удача и отличные новости. Вы сделали что-то хорошее, и теперь будете пожинать плоды своих усилий.

Вы раскрутили колесо, тяжелая работа помогла направить ход событий в вашу пользу. Ожидайте, что на этой неделе к вам придут деньги, а также откроются новые финансовые возможности.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Влюбленные, перевернутая.

Если вы влюблены, не будьте назойливы и не навязываете свое внимание объекту вожделения. Было бы лучше держаться подальше от романтических отношений, поскольку на этой неделе все на самом деле не создано для вашего успеха в любви.

Лучше сделать паузу, разобраться в себе и подобрать нужные слова. Эта карта советует подождать хотя бы неделю, прежде чем вы изольете свои истинные чувства любимому человеку.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Король пентаклей

На этой неделе вы покажете свою худшую сторону, потому что будете очень сильно паниковать из-за денег.

В течение недели вы будете вести себя очень неуважительно к другим просто потому, что втайне волнуетесь из-за финансов.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Рыцарь пентаклей

Не каждая неделя является суперпродуктивной и успешной. Козерогов может одолеть лень, и если это произойдет, вы будете чрезвычайно пассивны. Вы очень мало заинтересованы в том, чтобы быть продуктивным или творческим в течение этой недели.

Кстати, если вам захочется проявить свою бунтарскую сторону, то стоит учитывать, что этот бунт невыгоден прежде всего вам.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: 9 кубков

Путем проб и усилий вы добьетесь успеха, к которому стремились. Как только это произойдет, вы почувствуете себя прекрасно. Однако знайте, что "пробы и ошибки" реальны, а это значит, что на этой неделе вам придется пережить определенные трудности.

Вы преодолеете эти трудности, но это как испытание: вам нужно пройти через эти препятствия, чтобы достичь успеха.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Королева кубков

Вы будете работать с женщиной, которой не стоит доверять. С ней не рекомендуется делиться определенной информацией.

Карта советует больше наблюдать. Этот человек определенно может помочь вам в достижении ваших целей, но он также преследует свои собственные интересы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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