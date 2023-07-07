Гороскоп Таро на неделю 10-16 июля: Овну – вызов, Тельцу – болезненное время

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели

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Гороскоп Таро на неделю 10-16 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 10-16 июля карты Таро предрекают разное. Кому-то написан жизненный вызов, а кому-то отдых.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Двойка мечей

Двойка Мечей указывает на то, что в это время вы можете испытывать приступ нерешительности. На самом деле, вы можете быть настолько не уверены в том, как поступить, что активно откладываете решение этого вопроса. На этой неделе вам напоминают, что как бы вы ни старались избегать этой ситуации, она не исчезнет сама собой.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Десятка мечей

Десятка Мечей признает, что вы сейчас переживаете болезненные времена. Возможно, вас предали, или вы переживаете период, когда на вас всё рушится. Такие переживания никогда не бывают приятными, но на этой неделе вас призывают сосредоточиться на новом начале, которое может уступить место этому завершению.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Иерофант

На этой неделе вы можете заняться новым делом! Иерофант — это карта, которая представляет системы верований, традиции и институты. Возможно, вы чувствовали себя потерянным, бесцельным и нуждающимся в руководстве. Если вы давно хотели присоединиться к новой группе, сейчас самое время!

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Пятерка кубков

Пятерка кубков указывает на то, что вы позволили себе погрузиться в море сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы чувствуете, вполне реальна, и ее не следует преуменьшать, застрять в этом режиме навсегда — не выход. Выбирая сосредоточиться на своих предполагаемых неудачах или ошибках, вы не можете видеть положительные вещи прямо перед собой.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Принцесса жезлов

Карта хочет, чтобы на этой неделе вы приняли свою более свободолюбивую сторону! Иногда нам легко застрять в своей рутине или продолжать делать то, что нам наиболее удобно. Тем не менее, в жизни осталось так много интересного! Что вы хотели сделать, но думали, что не можете? Ни одна мечта сейчас не является слишком большой или маленькой.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Семерка кубков

Вам не казалось, что вы жонглируете слишком многими вещами одновременно? На этой неделе карта признает, что у вас есть много конкурирующих приоритетов, и хотя благородно отдавать свою энергию разным вещам, оказалось невозможным уделить должное внимание ни одной из них.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Десятка пентаклей

Вам повезло! Карта представляет безопасность, а также успех и достижения. Разве вы не были должным образом признаны за ваши профессиональные усилия? Вам не казалось, что Вселенная ставила перед вами одно препятствие за другим? С деньгами было туго? Чувствовали ли вы себя подавленным в делах сердечных? Что ж, хорошие времена наступают.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Четверка пентаклей

Четверка пентаклей хочет, чтобы вы сосредоточились на своих отношениях с деньгами на этой неделе. Вы экономите свои деньги, но при этом по-прежнему балуетесь маленькими радостями жизни? Или вы копите каждую копейку, потому что боитесь все потерять? Изучите, что движет этим мышлением. Не позволяйте своим чувствам, связанным с финансами, отвлекать вас от эффективного управления своим богатством.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Девятка пентаклей

На этой неделе карта приглашает вас насладиться плодами своего труда. Вы вкладывали свою кровь, пот и слезы в свои цели, и теперь вы видите заслуженный успех в результате ваших усилий. Настало время воспользоваться материальным комфортом, который вы создали для себя.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Тройка мечей

Карта хочет признать горе или разбитое сердце, от которых вы, возможно, страдаете в настоящее время. Возможно, вас предали, а может быть, вы испытываете какие-то душевные страдания. На этой неделе эта карта просит вас проявлять настойчивость и контролировать свои эмоции, чтобы вы могли двигаться вперед.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Взорванная башня

На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Изменения, о которых говорит карта, внезапны и непредвиденны. Вашим первым побуждением может быть отказ от этого перехода, но спросите себя, почему вы так сопротивляетесь. Да, через такие ситуации пройти непросто, но для прогресса необходимы перемены.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Шестерка мечей

Это может быть неделя, когда вы, наконец, освободитесь от чего-то, что слишком долго висело над вами. Шестерка мечей служит напоминанием о том, что, хотя это может быть трудно, иногда у нас нет другого выбора, кроме как выйти из сложной ситуации.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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