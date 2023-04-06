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Гороскоп Таро на неделю 10-16 апреля: Близнецам - боль, Львам - предложения

6 апреля 2023, 20:09
Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.
Гороскоп таро на неделю 10-16 апреля 2023
Гороскоп таро на неделю 10-16 апреля 2023

Для всех знаков зодиака на неделю 10-16 апреля карты Таро предрекают разное. Кому-то крайне необходимо двигаться дальше, а кому-то остановиться и думать.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Шестерка пентаклей

На этой неделе вы можете почувствовать необходимость сделать все возможное для других! 6 пентаклей — карта щедрости, милосердия, дарения и получения. Это может быть буквальное указание на то, что вы можете дать кому-то финансовую поддержку. Однако это также может быть время, когда вы щедры духом, помогаете кому-то переехать, даете советы или предлагаете столь необходимую поддержку близкому человеку, переживающему трудные времена. Некоторые из самых ценных подарков, которые мы дарим другим, бесплатны.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Рыцарь жезлов

Рыцарь Жезлов — импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к турбулентности в вашей жизни. На этой неделе вас просят взглянуть на решение, которое вам предстоит принять, и подумать о последствиях поспешных действий. Возможно, вы уже были готовы выбрать, но, возможно, вам следует еще раз взглянуть, прежде чем прыгать. Это нелегко сделать, когда вы чем-то взволнованы, но эта карта служит напоминанием о том, что хорошо продуманный план способствует долгосрочному успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Десятка мечей

Десятка Мечей признает, что вы сейчас переживаете болезненные времена. Возможно, вас предали, или вы переживаете период, когда на вас все рушится. Такие переживания никогда не бывают приятными, но на этой неделе вас призывают сосредоточиться на новом начале, которое может уступить место этому завершению. Даже если вы чувствуете, что достигли дна, утешайтесь тем фактом, что вам больше некуда идти, кроме как вверх. Помните, что препятствия могут быть замаскированными возможностями.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Тройка пентаклей

Тройка пентаклей хочет подтвердить, что вы на правильном пути! Вы работаете над чем-то новым прямо сейчас? Эта карта побуждает вас двигаться дальше. Независимо от того, насколько грандиозна эта идея, у вас есть навыки и возможности, чтобы воплотить ее в жизнь. На этой неделе самое время сделать домашнюю работу и подготовиться, создав комплексный план, если у вас его еще нет. И не бойтесь обращаться за помощью к другим — работа в команде может продвинуть вас дальше, чем вы ожидали.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Рыцарь пентаклей

Вы недавно витали в облаках? Рыцарь Пентаклей призывает вас вернуться на Землю и приложить усилия к своим идеям на этой неделе. Возможно, вы страдали от случая, когда "все говорят и ничего не делают". В качестве альтернативы вы можете отложить свои повседневные обязанности в пользу более интересных предложений. В какой бы ситуации вы ни находились, вас призывают составить план действий или придерживаться распорядка, поскольку прогресса лучше всего добиться с помощью дисциплины.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Паж жезлов

Паж Жезлов хочет, чтобы на этой неделе вы приняли свою более свободолюбивую сторону! Иногда нам легко застрять в своей рутине или продолжать делать то, что нам наиболее удобно. Тем не менее, в жизни осталось так много интересного! Что вы хотели сделать, но думали, что не можете? Ни одна мечта сейчас не является слишком большой или маленькой.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Король мечей

Ваш ум — ваш самый большой актив на этой неделе! Вы можете столкнуться с важным решением или исследовать неизведанную территорию в определенной области своей жизни. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы определите правильный путь только тогда, когда действительно доберетесь до сути дела, а это может произойти только тогда, когда вы проявляете беспристрастность. Дайте себе возможность увидеть это через гораздо более четкую линзу, и вы увидите, как появится путь.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Король кубков

Ваша тема на неделю — успешное применение силы — или, точнее, эмоциональной стойкости. Король Кубков — человек проницательный, очень эмоционально уравновешенный и контролирующий. Получение этой карты является напоминанием о том, что вам нужно использовать свою эмоциональную зрелость, поскольку вы имеете дело с кривым жизненным шаром, который недавно бросила вам жизнь. Ваш первоначальный инстинкт, возможно, состоял в том, чтобы подавить любые эмоции, которые у вас были по поводу этой ситуации. И наоборот, вы могли бы позволить своим эмоциям взять над вами верх. Эта карта призывает вас использовать свое сердце и разум, чтобы справиться с этим личным испытанием.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Двойка мечей

Двойка Мечей указывает на то, что в это время вы можете испытывать приступ нерешительности. На самом деле, вы можете быть настолько не уверены в том, как поступить, что активно откладываете решение этого вопроса. На этой неделе вам напоминают, что как бы вы ни старались избегать этой ситуации, она не исчезнет сама собой. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на последствиях принятия неправильного решения, подумайте, что может произойти, если вы вообще не примете решение. Бездействие часто может привести к более серьезным проблемам в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Восьмерка мечей

Восьмерка Мечей указывает на то, что вы чувствуете себя в ловушке прямо сейчас, полагая, что нет выхода из ваших нынешних обстоятельств. На этой неделе вас призывают задаться вопросом, действительно ли вы застряли... или вы просто находитесь в тюрьме, созданной вами самими. Неуверенность, страх и сомнение часто являются чувствами, которые держат нас в ситуациях намного дольше, чем нам нужно. Изучите это дело более внимательно. Возможно, вы обнаружите, что наложенные на вас ограничения сдерживали вас все это время.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Дурак

Эта неделя может стать для вас началом новых начинаний! Дурак олицетворяет собой начало пути и объятие неизвестного. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении, это сигнал от Вселенной, чтобы наконец сделать это! Да, исследовать неизведанную территорию может быть страшно. Всегда намного легче придерживаться того, что знаешь. Однако ваша зона безопасности — это не то место, где происходит наибольший рост и удовлетворение. Выбросьте дорожную карту и совершите прыжок веры. Вы можете оказаться в лучшем месте, чем ожидали.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Шестерка жезлов

На этой неделе победа за вами! 6 Жезлов — карта решимости и чести. Это указывает на то, что вы не только усердно работали и достигли своих целей, но и начали получать признание благодаря им. Получали ли вы похвалу от руководства вашей компании за ваши усилия по проекту? Ввели ли вы новый режим здоровья, и другие обратили на это внимание? Впитайте это. Вы можете быть склонны отмахиваться от такого рода признания, но сейчас не время для застенчивости. Это нормально, когда вас признают за ваши достижения, так что наслаждайтесь этим моментом.

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