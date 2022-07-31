Гороскоп Таро на неделю 1-7 августа: Близнецам – большие деньги, Скорпионам – опасная энергия, Рыбам – карта желаний

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Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков добиться успеха поможет счастливое стечение обстоятельств, кто должен распрощаться с прошлым, а кому избегать обмана и хитростей.

О том, кто из знаков станет везунчиком в конце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Король Кубков

Эта карта в раскладе свидетельствует о правильном балансе женской и мужской энергий. Она зачастую указывает на появление в жизни светловолосого мужчины. Этому человеку можно доверять, он всегда готов подставить плечо в трудную минуту. На этой неделе Овны будут в большей мере сосредоточены на личных отношениях. Вы испытаете любовь или поймете, что в вашей жизни присутствует элемент любви, который проявляется независимо от того, в какой ситуации вы находитесь. В этом периоде стоит больше себя баловать и ставить на первое место собственные желания. Здоровый эгоизм всегда пойдет на пользу.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Шестерка Жезлов

Тельцы на этой неделе смогут преодолеть все проблемы и справиться с трудностями на пути к достижению желаемого. Шестерка Жезлов символизирует движение, изменения к лучшему. Эта карта позитивного предзнаменования, которая несет счастье. Уже совсем скоро вы сможете насладиться результатами своих трудов. Время отдыхать и радоваться. Побалуйте себя приятным подарком, вы это заслужили.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Туз Пентаклей

Эта карта является хорошим сигналом для новых начинаний. Если вы задумывались над чем-нибудь, то сейчас самое время сделать первый шаг в направлении вашей мечты. Ваше здоровье и жизненная сила, похоже, будут на высоком уровне. Туз Пентаклей – эта карта перемен к лучшему в финансовом плане. Не исключено, что вас ждут неожиданные большие деньги, непредвиденный доход или наследство. В профессиональной сфере вы можете добиться успехов благодаря счастливому стечению обстоятельств.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Справедливость

На этой неделе Раки могут столкнуться с ситуацией, которая будет следствием поступков и действий близких или небезразличных вам людей. Это может быть сложно, однако, преодолев трудности, вы увидите четкое видение дальнейшего пути. Принимая важные решение, необходимо тщательно обдумать все последствия. Эта карта пробуждает потребность в справедливости, равновесии и гармонии. Действуйте как можно более сбалансированно и разумно. Это включает в себя то, как вы думаете о себе и относитесь к себе.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Четверка Пентаклей

Четверка Пентаклей может означать, что некоторые Львы не готовы распрощаться с прошлым. Вы продолжаете "цепляться" за вещи или людей, которые могут замедлять ваше движение вперед. Не стоит зацикливаться на негативных мыслях, если хотите достичь успеха и реализовать свои идеи и планы, вам необходимо пересмотреть свой круг общения и поставить точку в отношениях, которые не приносят удовольствия или себя изжили. Вам нужно понять, что эти вещи не приносят безопасности, а только сидят грузом на ваших плечах.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Умеренность

Умеренность — это карта баланса во многих отношениях и отношений всех видов. Дружба, семья, романтические отношения и партнерские отношения на работе — все это требует вашего внимания. Возможно, вам придется попробовать несколько подходов, прежде чем вы найдете то, что действительно подходит именно вам. Хотя все ваши отношения, вероятно, складываются довольно хорошо, вам, возможно, придется взглянуть на свои более глубокие личные проблемы и посмотреть, стоят ли они на вашем пути и каким образом. И если они есть, как их проработать и интегрировать. Идея сейчас состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы найти баланс в себе, в своих отношениях, а также в своих целях и стремлениях.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Королева Пентаклей

Королева Пентаклей может символизировать появление в жизни Весов женщины с темными глазами и волосами. Энергия этой карты типично женская – материнство, дом, семейный уют. На этой неделе ваше внимание будет сосредоточено в большей мере на вопросах личных отношений. Возможно, вы займетесь обустройством дома и начнете ремонт. Основные траты этой недели будут связаны с домом. Однао старайтесь не влезать в долги и обращаться в кредитные организации. Люди будут обращаться к вам за пониманием и/или советом. Вы сможете им помочь, если захотите. Это период, когда вы можете добиться многого.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Королева Мечей

Эта карта может указывать на то, что Скорпионам следует проявить решительность и настойчивость, чтобы добиться задуманного. Не стоит идти на хитрость, достигать своего нужно только честным путям. Интриги и обман, могут в будущем сыграть с вами плохую шутку. В целом, Королева Мечей может показать, что вы на правильном пути. Вы уже знаете, чего хотите и что вам нужно, теперь просто нужно двигаться в этом направлении. Однако помните о других людях, не ступайте по головам. Эта королева обладает мощной энергией, которую некоторые считают довольно опасной.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Звезда

На этой неделе Стрельцы почувствуют прилив жизненных сил и вдохновения. Вы уверенны в своих силах и вас не способны остановить трудности. Не исключены денежные поступления, которые помогут решить некоторые проблемы или удачные стечения обстоятельств, благодаря которым удастся найти ответ на вопрос, который тревожил вас некоторое время. Это период позитивных изменений в жизни, звезды на вашей стороне в любых начинаниях.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Десятка Пентаклей

Козероги на этой неделе смогут решить большинство финансовых вопросов в свою пользу. Ваше материальное положение укрепится, не исключено, что вам удастся найти дополнительный источник дохода. В профессиональной деятельности все будет складываться наилучшим образом. В личной жизни представителей знака порадуют приятные события. Одинокие смогут встретить свою вторую половинку, те, кто в паре укрепить свою союз. Обязательно возвращайте, то что вам дает вселенная, не отказывайте в помощи окружающим. Благие дела обернутся сторицей

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Восьмерка Мечей

Восьмерка Мечей предполагает, что вы, возможно, сдерживаете себя, потому что боитесь двигаться в будущее, или потому, что опасаетесь пострадать от новой ситуации, или, может быть, вообще без причины. Подумайте, чего именно вы боитесь. На самом деле ситуация, вероятно, гораздо менее пугающая, чем кажется вашему разуму. В целом, карта говорит вам, что вы должны быть готовы к поражению, чтобы когда-нибудь победить. Не бойтесь неизвестного; многие благословения обитают для вас там. Исследуйте свои мысли, речь и поведение на наличие негатива и знайте, что то, что вы говорите и делаете, и ваш выбор влияют на результаты вашей жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Девятка Кубков

Девятка Кубков — одна из самых воодушевляющих и приятных карт в раскладе. Часто известная как "карта желаний", она может означать, что то, на что вы больше всего надеетесь или о чем мечтаете, скорее всего, станет вашим — в том числе и через короткий промежуток времени. Появление этой карты обычно предвещает счастье и хорошие вещи. собирается прийти. Это также обычно означает, что то, чего вы хотите, придет в вашу жизнь.

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