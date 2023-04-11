УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп Таро на май 2023: Весам - выбор, Стрельцам - много работы , Скорпионам - победа

Анна Ярославская
11 апреля 2023, 05:29
88
В мае Весы получат признание. Скорпионы справятся с любой ситуацией, а Стрельцы будут очень заняты работой, говорит таро-прогноз.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
​ Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весы возьмут паузу и получат желаемое, Скорпионам "светит" изобилие и удача в любых делах. У Стрельцов есть риск заболеть из-за того, что они возьмут на себя слишком много обязательств.

Гороскоп Таро на май 2023 Весы

4 кубков Таро - значение

видео дня

Вы захотите отдохнуть, взять паузу. Возможно вы ждете какое-то предложение. Вы его получите, но откажетесь, так как будете надеяться на лучший вариант.

Этот период хорош для самопознания и медитаций.

7 кубков Таро - значение

Карта выбора. Весам нужно определиться, что для вас самое важное. Варианты развития событий есть, все будет зависеть от вашего желания и решения.

9 кубков Таро - значение

Вас ждет творческий и креативный месяц. Весы будут довольны, горды собой и уверены в своих силах. Будет, что отпраздновать.

Вы примете решение и получите то, чего заслуживаете. К вам придет признание.

Гороскоп Таро на май 2023 Скорпион

Сила Таро - значение

Сила харизмы и обаяния поможет Скорпионам справиться с любой ситуацией и на работе, и в романтических отношениях. Вы сильнее, чем вы думаете, говорит гороскоп Таро.

С финансами все будет хорошо, май - месяц изобилия.

Королева чаш Таро - значение

Это либо вы сами, либо женщина, которая находится рядом с вами (подруга, сестра, мама). Она может вас выслушать, посоветовать. Возможно самим Скорпионам нужно будет выступить в роли психолога.

Паж мечей Таро - значение

Вы получите новости, информацию. Скорпионы будут заботиться о детях, пожилых людях, животных.

У вас появиться идея начать что-то, воплощать в жизнь свою идею.

Гороскоп Таро на май 2023 Стрелец

3 пентаклей Таро - значение

Стрельцы получат прибыль за свое мастерство. Вам заплатят или отблагодарят. Возможно вы будете чему-то учиться либо работать в команде с группой людей.

8 пентаклей Таро - значение

Занятость, работа, клиенты в мае у Стрельцов будут. Вы будете делать то, что вы умеете.

10 мечей Таро - значение

Стрельцы очень сильно устанут. Есть риск перетрудиться. Не берите на себя слишком много обязательств, иначе вы можете заболеть, советует гороскоп Таро.

Также это карта завершения. Вы можете завершить что-то, отрезать от себя.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Весы Стрелец гороскоп на май Скорпион гороскоп Скорпион Стрелец гороскоп гороскоп Весы знак Зодиака Стрелец знак Зодиака Скорпион таро карты таро гороскоп Таро гороскоп 2023
Реклама

Главное за день

"Ждем подходящего момента": в Минобороны анонсировали "сюрприз" для российских кораблей

"Ждем подходящего момента": в Минобороны анонсировали "сюрприз" для российских кораблей

23:41 Украина
Мощная поддержка от Дании: ВСУ скоро получат САУ Caesar и первые танки Leopard

Мощная поддержка от Дании: ВСУ скоро получат САУ Caesar и первые танки Leopard

20:40 Мир
В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату знойной жары - карта

В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату знойной жары - карта

19:56 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

06:02

Почему болтовня о контрнаступлении вредит

05:29

Гороскоп Таро на май 2023: Весам - выбор, Стрельцам - много работы , Скорпионам - победаВидео

04:15

"Осталась неделя": Свитан раскрыл планы оккупантов на фронте к ПасхеВидео

03:30

Зачем обжаривать макароны в суп: хитрость, о которой знают единицы

02:35

Украинка с самыми большими скулами в мире показала необъятную грудь с литровыми имплантатамиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:05

"Из пистолета в лобешник": журналист РФ раскрыл сценарий ликвидации Путина и назвал преемника

01:36

"Жить с бешеной собакой по соседству": Комаровский предложил свой послевоенный рецепт жизни с РФ

00:10

Как за 10 минут начистить гору креветок: этот простой трюк знают лишь единицыВидео

10 апреля, понедельник
23:41

"Ждем подходящего момента": в Минобороны анонсировали "сюрприз" для российских кораблей

Реклама
23:11

Скандал на Хмельнитчине: имя известной певицы использовали для защиты церкви УПЦ МП

22:23

"Россияне очень быстро учатся": Резников рассказал, как оккупанты противодействуют HIMARSВидео

22:22

Нет, не слипнется: топ-5 главных сладкоежек по знаку зодиака

21:55

"Должны варить кашу": священник РПЦ заявил, что женщины "не должны управлять своей жизнью"Видео

20:49

Соседи слышали сильный крик: во Львове сломанный лифт убил мать двоих детей

20:49

Виталий Портников. Украина меняет свои военные планы?Видеоблоги

20:40

Мощная поддержка от Дании: ВСУ скоро получат САУ Caesar и первые танки LeopardВидео

19:56

В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату знойной жары - картаВидео

19:53

"Это просто ужас!": Анастасия Приходько потеряла слух из-за тяжелой болезни

19:40

Россияне мечтают расколоть Украину из-за языкового вопросамнение

19:39

Минобороны могло попасть в ловушку: Резников удивил подробностями о секретном бункере в Гостомеле

Реклама
19:21

Байден планирует баллотироваться на второй срок – NBC NewsВидео

19:20

Российское общество начинают морально готовить к предстоящему бегству оккупационных войскмнение

18:49

"Бои очень горячие": оккупанты ведут наступление сразу на четырех направлениях - МалярВидео

18:29

Беда притянется магнитом: когда нельзя мыть окна

18:21

Дашу Астафьеву заподозрили в беременности - певица раскрыла правду

18:18

Великий вторник 2023: приметы и 2 строгих запрета для каждой женщиныВидео

17:45

"Идут лучшие": в тяжелых боях за Украину погиб молодой защитник Артур АсадовВидео

17:26

Младшему 19 лет: из российского плена в Украину вернулись 100 военныхВидео

17:05

"Хватит вам рожать": Тарабарова столкнулась с жестким хейтом в Сети из-за беременностиВидео

17:03

В ВСУ предупредили, что РФ может атаковать Украину новыми иранскими дронамиВидео

16:55

Легкий салат на Пасху 2023 вместо Оливье: рецепт давно забытого блюда, который стоит копейкиВидео

16:26

Какой чай нельзя пить перед сном и какой можно: любопытные сведения о напитках

16:17

Человек без родины: бывшая Cтупки удивила примитивным высказыванием

16:05

"Путин исчерпал свой лимит времени": Данилов сказал, на чьей стороне сейчас время в войнеВидео

15:54

"Надеюсь, не украдут": Топольский впервые показал свою девушкуВидео

15:22

РФ едва не сбила разведывательный самолет Британии: одно событие могло втянуть НАТО в войну – WPВидео

15:21

Выплаты 30 тысяч гривен военным снова вернули: все подробностиВидео

15:14

Умер член группы ABBA Лассе ВелландерВидео

15:00

Отмена брони от мобилизации: в Кабмине рассказали, в каких случаях ее аннулируютВидео

14:58

Страстная неделя 2023: 5 самых строгих запретов в году перед Пасхой, которые никогда не нарушалиВидео

Реклама
14:31

Михаил Поплавский накануне тридцатилетия ректорства заявил о передаче полномочийВидео актуально

14:29

Громыхало и взрывалось: у Авдеевки ВСУ уничтожили систему ПВО и Ми-24 РФВидео

14:12

"Малышка на миллион" 48-летняя Хилари Суонк впервые стала мамой

13:55

Обеспечат крепкий и здоровый сон: какие комнатные цветы должны быть в спальнеВидео

13:37

Как выглядит единственная дочь пресс-атташе РФ, путинистки ЗахаровойВидео

13:28

Заработала сотни тысяч долларов: бывшая жена Путина обогатилась на войне c Украиной

13:20

Чтобы во рту таяло: как засолить сало по-украински – хитрый способ, о котором мало кто знает

12:35

Пересчитали пенсии: кто из украинцев получит доплату в 1,2 тысячи грнВидео

12:13

Больше не прячется: Паперная блеснула на красной дорожке в РФ и возобновляет выходы в свет

12:05

Два дрона получили защитники Авдеевки при содействии Favbet Foundation

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять