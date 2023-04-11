Гороскоп Таро на май 2023: Весам - выбор, Стрельцам - много работы , Скорпионам - победа

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весы возьмут паузу и получат желаемое, Скорпионам "светит" изобилие и удача в любых делах. У Стрельцов есть риск заболеть из-за того, что они возьмут на себя слишком много обязательств.
Гороскоп Таро на май 2023 Весы
4 кубков Таро - значение
Вы захотите отдохнуть, взять паузу. Возможно вы ждете какое-то предложение. Вы его получите, но откажетесь, так как будете надеяться на лучший вариант.
Этот период хорош для самопознания и медитаций.
7 кубков Таро - значение
Карта выбора. Весам нужно определиться, что для вас самое важное. Варианты развития событий есть, все будет зависеть от вашего желания и решения.
9 кубков Таро - значение
Вас ждет творческий и креативный месяц. Весы будут довольны, горды собой и уверены в своих силах. Будет, что отпраздновать.
Вы примете решение и получите то, чего заслуживаете. К вам придет признание.
Гороскоп Таро на май 2023 Скорпион
Сила Таро - значение
Сила харизмы и обаяния поможет Скорпионам справиться с любой ситуацией и на работе, и в романтических отношениях. Вы сильнее, чем вы думаете, говорит гороскоп Таро.
С финансами все будет хорошо, май - месяц изобилия.
Королева чаш Таро - значение
Это либо вы сами, либо женщина, которая находится рядом с вами (подруга, сестра, мама). Она может вас выслушать, посоветовать. Возможно самим Скорпионам нужно будет выступить в роли психолога.
Паж мечей Таро - значение
Вы получите новости, информацию. Скорпионы будут заботиться о детях, пожилых людях, животных.
У вас появиться идея начать что-то, воплощать в жизнь свою идею.
Гороскоп Таро на май 2023 Стрелец
3 пентаклей Таро - значение
Стрельцы получат прибыль за свое мастерство. Вам заплатят или отблагодарят. Возможно вы будете чему-то учиться либо работать в команде с группой людей.
8 пентаклей Таро - значение
Занятость, работа, клиенты в мае у Стрельцов будут. Вы будете делать то, что вы умеете.
10 мечей Таро - значение
Стрельцы очень сильно устанут. Есть риск перетрудиться. Не берите на себя слишком много обязательств, иначе вы можете заболеть, советует гороскоп Таро.
Также это карта завершения. Вы можете завершить что-то, отрезать от себя.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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