Гороскоп Таро на май 2023: Весам - выбор, Стрельцам - много работы , Скорпионам - победа

В мае Весы получат признание. Скорпионы справятся с любой ситуацией, а Стрельцы будут очень заняты работой, говорит таро-прогноз.

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​ Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весы возьмут паузу и получат желаемое, Скорпионам "светит" изобилие и удача в любых делах. У Стрельцов есть риск заболеть из-за того, что они возьмут на себя слишком много обязательств.

Гороскоп Таро на май 2023 Весы

4 кубков Таро - значение

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Вы захотите отдохнуть, взять паузу. Возможно вы ждете какое-то предложение. Вы его получите, но откажетесь, так как будете надеяться на лучший вариант.

Этот период хорош для самопознания и медитаций.

7 кубков Таро - значение

Карта выбора. Весам нужно определиться, что для вас самое важное. Варианты развития событий есть, все будет зависеть от вашего желания и решения.

9 кубков Таро - значение

Вас ждет творческий и креативный месяц. Весы будут довольны, горды собой и уверены в своих силах. Будет, что отпраздновать.

Вы примете решение и получите то, чего заслуживаете. К вам придет признание.

Гороскоп Таро на май 2023 Скорпион

Сила Таро - значение

Сила харизмы и обаяния поможет Скорпионам справиться с любой ситуацией и на работе, и в романтических отношениях. Вы сильнее, чем вы думаете, говорит гороскоп Таро.

С финансами все будет хорошо, май - месяц изобилия.

Королева чаш Таро - значение

Это либо вы сами, либо женщина, которая находится рядом с вами (подруга, сестра, мама). Она может вас выслушать, посоветовать. Возможно самим Скорпионам нужно будет выступить в роли психолога.

Паж мечей Таро - значение

Вы получите новости, информацию. Скорпионы будут заботиться о детях, пожилых людях, животных.

У вас появиться идея начать что-то, воплощать в жизнь свою идею.

Гороскоп Таро на май 2023 Стрелец

3 пентаклей Таро - значение

Стрельцы получат прибыль за свое мастерство. Вам заплатят или отблагодарят. Возможно вы будете чему-то учиться либо работать в команде с группой людей.

8 пентаклей Таро - значение

Занятость, работа, клиенты в мае у Стрельцов будут. Вы будете делать то, что вы умеете.

10 мечей Таро - значение

Стрельцы очень сильно устанут. Есть риск перетрудиться. Не берите на себя слишком много обязательств, иначе вы можете заболеть, советует гороскоп Таро.

Также это карта завершения. Вы можете завершить что-то, отрезать от себя.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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