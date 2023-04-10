Гороскоп Таро на май 2023: Ракам - рост доходов, Львам - болезнь, Девам - сюрприз

Астролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на май 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раков ждут комплименты и бескорыстная любовь, Львы обратятся к кому-то за советом, а Девам придется подчиниться кому-то, кто имеет влияние.
Гороскоп Таро на май 2023 Рак
7 пентаклей Таро - значение
Хорошая финансовая карта. Раки получат прибыль за свои труды. Возможен рост цен за услуги, если вы работаете с клиентами. Вырастет в цене недвижимость. Будет повышение зарплаты. Но роста доходов нужно будет подождать.
Некоторые представители знака будут думать, как потратить или куда вложить деньги.
Император Таро - значение
Эта карта символизирует закон, которому нужно следовать, или человека, ко мнению которого вы прислушиваетесь (начальник, чиновник, отец, муж).
Это человек (по знаку зодиака - Овен) будет влиять на то, когда Раки получат доход.
6 кубков Таро - значение
Эмоциональная карта. Вы встретите кого-то из прошлого. Вам подарят цветы или сделают комплимент.
У Раков появится ощущение, что вас бескорыстно любят и ждут.
Гороскоп Таро на май 2023 Лев
Верховная жрица Таро - значение
Карта, которая означает тайну. Вы получите какую-то информацию, новые знания. Возможно Львы будут спрашивать совета.
5 пентаклей Таро - значение
Карта холода, дискомфорта, плохого самочувствия. Возможно будет плохая погода или вы узнаете что-то, что может омрачить ваши ожидания.
В финансовом отношении не очень хорошая карата. Львам придется больше работать, прибыли будет меньше. Возможно закроется компания, в которой вы работаете.
Перл посоветовала следить за здоровьем и больше отдыхать.
Мир Таро - значение
Кульминация, завершение чего-то. Один цикл закончится и начнется новый. Львы перейдут на новый уровень: поездка за границу, эмиграция, переезд, разрыв отношений, карьерный рост, начало нового бизнеса.
Также это карта освобождения и духовного роста.
Гороскоп Таро на май 2023 Дева
10 кубков Таро - значение
Карта радости и удовольствий. У Дев исполнится желание. Вы достигнете того, к чему стремились.
Ждите приятную новость. В романтических отношениях эта карта говорит о союзе, близости, доверии. Девам будет, что отпраздновать.
Императо Таро - значение
Мужчина (Овен по гороскопу), руководитель, чиновник, отец, муж. От этого человека будет что-то зависеть в жизни Дев. Вам придется его послушаться и подчиниться.
Рыцарь мечей Таро - значение
Карта означает быстрое продвижение дел, дорогу, путешествие, поездку. Что-то произойдет очень спонтанно и неожиданно. Возможен сюрприз. Например, к вам приедут гости, которых вы не ждали, или вас внезапно отправят в командировку.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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