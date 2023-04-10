Гороскоп Таро на май 2023: Ракам - рост доходов, Львам - болезнь, Девам - сюрприз

У Раков улучшится финансовое положение, Львам откроется тайна, а у Дев исполнится желание, говорит прогноз по картам Таро на месяц.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев и Дева / Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на май 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раков ждут комплименты и бескорыстная любовь, Львы обратятся к кому-то за советом, а Девам придется подчиниться кому-то, кто имеет влияние.

Гороскоп Таро на май 2023 Рак

7 пентаклей Таро - значение

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Хорошая финансовая карта. Раки получат прибыль за свои труды. Возможен рост цен за услуги, если вы работаете с клиентами. Вырастет в цене недвижимость. Будет повышение зарплаты. Но роста доходов нужно будет подождать.

Некоторые представители знака будут думать, как потратить или куда вложить деньги.

Император Таро - значение

Эта карта символизирует закон, которому нужно следовать, или человека, ко мнению которого вы прислушиваетесь (начальник, чиновник, отец, муж).

Это человек (по знаку зодиака - Овен) будет влиять на то, когда Раки получат доход.

6 кубков Таро - значение

Эмоциональная карта. Вы встретите кого-то из прошлого. Вам подарят цветы или сделают комплимент.

У Раков появится ощущение, что вас бескорыстно любят и ждут.

Гороскоп Таро на май 2023 Лев

Верховная жрица Таро - значение

Карта, которая означает тайну. Вы получите какую-то информацию, новые знания. Возможно Львы будут спрашивать совета.

5 пентаклей Таро - значение

Карта холода, дискомфорта, плохого самочувствия. Возможно будет плохая погода или вы узнаете что-то, что может омрачить ваши ожидания.

В финансовом отношении не очень хорошая карата. Львам придется больше работать, прибыли будет меньше. Возможно закроется компания, в которой вы работаете.

Перл посоветовала следить за здоровьем и больше отдыхать.

Мир Таро - значение

Кульминация, завершение чего-то. Один цикл закончится и начнется новый. Львы перейдут на новый уровень: поездка за границу, эмиграция, переезд, разрыв отношений, карьерный рост, начало нового бизнеса.

Также это карта освобождения и духовного роста.

Гороскоп Таро на май 2023 Дева

10 кубков Таро - значение

Карта радости и удовольствий. У Дев исполнится желание. Вы достигнете того, к чему стремились.

Ждите приятную новость. В романтических отношениях эта карта говорит о союзе, близости, доверии. Девам будет, что отпраздновать.

Императо Таро - значение

Мужчина (Овен по гороскопу), руководитель, чиновник, отец, муж. От этого человека будет что-то зависеть в жизни Дев. Вам придется его послушаться и подчиниться.

Рыцарь мечей Таро - значение

Карта означает быстрое продвижение дел, дорогу, путешествие, поездку. Что-то произойдет очень спонтанно и неожиданно. Возможен сюрприз. Например, к вам приедут гости, которых вы не ждали, или вас внезапно отправят в командировку.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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