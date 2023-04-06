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Гороскоп Таро на май 2023: Овнам - отпуск, Тельцам - конкуренция, Близнецам - расходы

6 апреля 2023, 11:05
Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в последний месяц весны 2023.
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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Овнов май будет важным месяцем, Тельцам стоит опасаться конфликта, а Близнецы будут строить грандиозные планы на будущее.

Гороскоп Таро на май 2023 Овен

Отшельник Таро - значение

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Овнам захочется побыть в одиночестве или изоляции. Возможно вы поедете в отпуск. Второй вариант - представители знака будут проводить обследование организма. Третий - некоторые Овны будут делиться знаниями или заниматься поиском какой-то информации.

Иерофант Таро - значение

Госслужащий, преподаватель, судья, отец или другой человек, который имеет влияние, сыграет роль в жизни Овнов в мае.

Некоторые будут заниматься поиском недвижимости, тогда карта говорит о юристе.

Рыцарь мечей Таро - значение

События в мае будут развиваться стремительно. Овнам нужно будет быстро реагировать и принимать решения.

Гороскоп Таро на май 2023 Телец

Королева мечей Таро - значение

Девушка или женщина, которая не проявляет эмоций и является профессионалом в своей деятельности, сыграет роль в жизни Тельцов в мае. Это может быть преподаватель, врач, юрист, судья. По гороскопу она - Близнецы, Весы, Водолей.

5 жезлов Таро - значение

В мае Тельцов ждет конкуренция, соревнование или конфликт с кем-то.

9 кубков Таро - значение

По итогу Тельцы будут довольны результатами борьбы. Вы выйдете победителем и будете горды. Представителям знака будет, что отпраздновать в мае.

Гороскоп Таро на май 2023 Близнецы

2 пентаклей Таро - значение

У Близнецов будут финансовые качели, два источника дохода. Близнецам нужно балансировать, чтобы удержаться на плаву. Доходы будут, но и расходов также ожидается немало.

4 кубков Таро - значение

Вы будете получать предложения, но они вас не устроят. Близнецы будут ждать своего часа и самого выгодного варианта. Карта советует соглашаться только на то, что вам действительно нравится.

2 жезлов Таро - значение

Карта желаний. Вам хочется быть в другом месте, расширить свои горизонты, поменять работу, отношения, место жительства. Вы держитесь за то, что у вас есть, но хочется чего-то большего. Вы будете планировать, как масштабировать процессы.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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