Гороскоп Таро на май 2023: Козерогам - новые возможности, Водолеям - кража, Рыбам - прибыль

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам не стоит расстраиваться из-за неприятностей, в результате вы выйдете победителями. Водолеи могут захотеть побыть в одиночестве, а Рыб ждет успех, в том числе и финансовый.
Гороскоп Таро на май 2023 Козерог
3 мечей Таро - значение
Козерогов ждет новость, которая их расстроит. Не исключены проблемы с сердцем, стоит быть осторожными и сходить к врачу.
Могут сгущаться тучи у вас на работе или случится другое неприятное событие.
Справедливость Таро - значение
Если у вас есть какие-то юридические дела, то все будет происходить непросто. Может появиться третья сторона.
Что-то Козерогов выведет из равновесия, нужно попытаться удержать баланс.
Колесо фортуны Таро - значение
По итогу удача улыбнется Козерогам. Все, что происходит, все к лучшему. Изменится картина мира, появятся новые возможности. Вас ждет победа, триумф и гордость за свои достижения.
Возможно состоится поездка или путешествие.
Гороскоп Таро на май 2023 Водолей
7 мечей Таро - значение
Вам захочется уехать, убежать, исчезнуть, отключить телефон. Водолеи постараются не привлекать к себе внимание. Например, если вы хотите уволиться с работы, то сделаете это по-тихому, забрав с собой клиентов.
Есть опасность краж. Причем украсть могут не только ваши вещи, но и идеи.
Туз мечей Таро - значение
Эта карта всегда открывает правду, вносит ясность. Возможно вы получите новую информацию о ком-то, и эта новость вас удивит.
8 пентаклей Таро - значение
У Водолеев будет много работы в течение всего месяца и хороший доход. Вас будут ценить за мастерство.
Гороскоп Таро на май 2023 Рыбы
Паж мечей Таро - значение
Карта, которая говорит о детях или новых начинаниях. Вы получите новость, будете оформлять документы. Рыбы могут захотеть научиться чему-то новому.
Звезда Таро - значение
Карта исполнения желания. Ваша мечта может стать реальностью. Рыбы получат награду. Кроме того, представители знака могут понять, в каком направлении двигаться.
10 пентаклей Таро - значение
Это хорошая финансовая карта. Вы получите хорошую прибыль. Рыбы будут гордиться собой благодаря своим достижениям.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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