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Гороскоп Таро на май 2023: Козерогам - новые возможности, Водолеям - кража, Рыбам - прибыль

Анна Ярославская
14 апреля 2023, 11:13 обновлено 14 апреля, 11:20
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Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в мае 2023.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам не стоит расстраиваться из-за неприятностей, в результате вы выйдете победителями. Водолеи могут захотеть побыть в одиночестве, а Рыб ждет успех, в том числе и финансовый.

Гороскоп Таро на май 2023 Козерог

3 мечей Таро - значение

видео дня

Козерогов ждет новость, которая их расстроит. Не исключены проблемы с сердцем, стоит быть осторожными и сходить к врачу.

Могут сгущаться тучи у вас на работе или случится другое неприятное событие.

Справедливость Таро - значение

Если у вас есть какие-то юридические дела, то все будет происходить непросто. Может появиться третья сторона.

Что-то Козерогов выведет из равновесия, нужно попытаться удержать баланс.

Колесо фортуны Таро - значение

По итогу удача улыбнется Козерогам. Все, что происходит, все к лучшему. Изменится картина мира, появятся новые возможности. Вас ждет победа, триумф и гордость за свои достижения.

Возможно состоится поездка или путешествие.

Гороскоп Таро на май 2023 Водолей

7 мечей Таро - значение

Вам захочется уехать, убежать, исчезнуть, отключить телефон. Водолеи постараются не привлекать к себе внимание. Например, если вы хотите уволиться с работы, то сделаете это по-тихому, забрав с собой клиентов.

Есть опасность краж. Причем украсть могут не только ваши вещи, но и идеи.

Туз мечей Таро - значение

Эта карта всегда открывает правду, вносит ясность. Возможно вы получите новую информацию о ком-то, и эта новость вас удивит.

8 пентаклей Таро - значение

У Водолеев будет много работы в течение всего месяца и хороший доход. Вас будут ценить за мастерство.

Гороскоп Таро на май 2023 Рыбы

Паж мечей Таро - значение

Карта, которая говорит о детях или новых начинаниях. Вы получите новость, будете оформлять документы. Рыбы могут захотеть научиться чему-то новому.

Звезда Таро - значение

Карта исполнения желания. Ваша мечта может стать реальностью. Рыбы получат награду. Кроме того, представители знака могут понять, в каком направлении двигаться.

10 пентаклей Таро - значение

Это хорошая финансовая карта. Вы получите хорошую прибыль. Рыбы будут гордиться собой благодаря своим достижениям.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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