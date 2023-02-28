Гороскоп Таро на март 2023: Весам - хорошие новости, Стрельцам - успех, Скорпионам - потеря

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весов ждут хорошие новости и первые шаги в новом направлении. Скорпионы получат предложение, но оно им не понравится. Стрельцы получат поддержку Вселенной и окружающих.
Гороскоп Таро на март 2023 Весы
10 кубков Таро - значение
Очень хорошая карта, которая говорит о воссоединении семьи, покупке недвижимости, рождении ребенка, браке, предложении руки и сердца.
В целом, Весы получат результат своих трудов. У вас будет то, чего вы хотели, или даже больше.
Справедливость Таро - значение
Юридическая карта, которая означает сделку, заключение контракта, переезд в другую страну, получение гражданства.
Карта также может говорить о свадьбе или разводе - и в первом, и во втором случае вы будете рады этому событию.
Паж жезлов Таро - значение
Карта детей. Возможно вы узнаете о беременности, родится ребенок или вы получите хорошие новости о детях или от детей.
Также Паж жезлов символизирует новые идеи и шаги в новом направлении или профессии.
Гороскоп Таро на март 2023 Скорпион
4 кубка Таро - значение
Скорпионы получат предложение, но оно им не понравится. Также будет период ожидания лучшего варианта.
В эмоциональном плане Скорпионы погрузятся в себя.
5 кубков Таро - значение
Карта перемен и разочарования. Вы будете сожалеть о какой-то потере. Не стоит зацикливаться на проблеме. Выход из ситуации есть, вы просто пока что его не видите.
4 жезлов Таро - значение
Карта стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Если месяц начнется не очень удачно, то потом ситуация изменится к лучшему.
Вас ждет радостная новость в семье или в окружении.
Гороскоп Таро на март 2023 Стрелец
Солнце Таро - значение
Карта успеха, радости, хорошего здоровья, детей. У Стрельцов будет поддержка Вселенной и окружающих. Вы продвинетесь вперед в делах, работе, карьере, бизнесе. Также эта карта очень хорошая в финансовом плане.
5 пентаклей Таро - значение
У Стрельцов в марте будет много трат. Возможно вам придется кому-то помочь или потратить деньги на услуги врачей, например, на стоматолога. Стоит начать экономить средства.
Туз жезлов Таро - значение
Карта силы, смелости, энергии. Стрельцы проявят инициативу, займут лидерскую позицию. Все задуманное получится, откроется новая возможность. Быстро произойдет какое-то событие, которое поможет в чем-то.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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