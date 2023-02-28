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Гороскоп Таро на март 2023: Весам - хорошие новости, Стрельцам - успех, Скорпионам - потеря

28 февраля 2023, 09:37
Март будет невероятным месяцем перемен практически для всех знаков зодиака. Анжела Перл рассказала, что ждет трех из них.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весов ждут хорошие новости и первые шаги в новом направлении. Скорпионы получат предложение, но оно им не понравится. Стрельцы получат поддержку Вселенной и окружающих.

Гороскоп Таро на март 2023 Весы

10 кубков Таро - значение

видео дня

Очень хорошая карта, которая говорит о воссоединении семьи, покупке недвижимости, рождении ребенка, браке, предложении руки и сердца.

В целом, Весы получат результат своих трудов. У вас будет то, чего вы хотели, или даже больше.

Справедливость Таро - значение

Юридическая карта, которая означает сделку, заключение контракта, переезд в другую страну, получение гражданства.

Карта также может говорить о свадьбе или разводе - и в первом, и во втором случае вы будете рады этому событию.

Паж жезлов Таро - значение

Карта детей. Возможно вы узнаете о беременности, родится ребенок или вы получите хорошие новости о детях или от детей.

Также Паж жезлов символизирует новые идеи и шаги в новом направлении или профессии.

Гороскоп Таро на март 2023 Скорпион

4 кубка Таро - значение

Скорпионы получат предложение, но оно им не понравится. Также будет период ожидания лучшего варианта.

В эмоциональном плане Скорпионы погрузятся в себя.

5 кубков Таро - значение

Карта перемен и разочарования. Вы будете сожалеть о какой-то потере. Не стоит зацикливаться на проблеме. Выход из ситуации есть, вы просто пока что его не видите.

4 жезлов Таро - значение

Карта стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Если месяц начнется не очень удачно, то потом ситуация изменится к лучшему.

Вас ждет радостная новость в семье или в окружении.

Гороскоп Таро на март 2023 Стрелец

Солнце Таро - значение

Карта успеха, радости, хорошего здоровья, детей. У Стрельцов будет поддержка Вселенной и окружающих. Вы продвинетесь вперед в делах, работе, карьере, бизнесе. Также эта карта очень хорошая в финансовом плане.

5 пентаклей Таро - значение

У Стрельцов в марте будет много трат. Возможно вам придется кому-то помочь или потратить деньги на услуги врачей, например, на стоматолога. Стоит начать экономить средства.

Туз жезлов Таро - значение

Карта силы, смелости, энергии. Стрельцы проявят инициативу, займут лидерскую позицию. Все задуманное получится, откроется новая возможность. Быстро произойдет какое-то событие, которое поможет в чем-то.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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