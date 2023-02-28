Гороскоп Таро на март 2023: Весам - хорошие новости, Стрельцам - успех, Скорпионам - потеря

Март будет невероятным месяцем перемен практически для всех знаков зодиака. Анжела Перл рассказала, что ждет трех из них.

Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весов ждут хорошие новости и первые шаги в новом направлении. Скорпионы получат предложение, но оно им не понравится. Стрельцы получат поддержку Вселенной и окружающих.

Гороскоп Таро на март 2023 Весы

10 кубков Таро - значение

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Очень хорошая карта, которая говорит о воссоединении семьи, покупке недвижимости, рождении ребенка, браке, предложении руки и сердца.

В целом, Весы получат результат своих трудов. У вас будет то, чего вы хотели, или даже больше.

Справедливость Таро - значение

Юридическая карта, которая означает сделку, заключение контракта, переезд в другую страну, получение гражданства.

Карта также может говорить о свадьбе или разводе - и в первом, и во втором случае вы будете рады этому событию.

Паж жезлов Таро - значение

Карта детей. Возможно вы узнаете о беременности, родится ребенок или вы получите хорошие новости о детях или от детей.

Также Паж жезлов символизирует новые идеи и шаги в новом направлении или профессии.

Гороскоп Таро на март 2023 Скорпион

4 кубка Таро - значение

Скорпионы получат предложение, но оно им не понравится. Также будет период ожидания лучшего варианта.

В эмоциональном плане Скорпионы погрузятся в себя.

5 кубков Таро - значение

Карта перемен и разочарования. Вы будете сожалеть о какой-то потере. Не стоит зацикливаться на проблеме. Выход из ситуации есть, вы просто пока что его не видите.

4 жезлов Таро - значение

Карта стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Если месяц начнется не очень удачно, то потом ситуация изменится к лучшему.

Вас ждет радостная новость в семье или в окружении.

Гороскоп Таро на март 2023 Стрелец

Солнце Таро - значение

Карта успеха, радости, хорошего здоровья, детей. У Стрельцов будет поддержка Вселенной и окружающих. Вы продвинетесь вперед в делах, работе, карьере, бизнесе. Также эта карта очень хорошая в финансовом плане.

5 пентаклей Таро - значение

У Стрельцов в марте будет много трат. Возможно вам придется кому-то помочь или потратить деньги на услуги врачей, например, на стоматолога. Стоит начать экономить средства.

Туз жезлов Таро - значение

Карта силы, смелости, энергии. Стрельцы проявят инициативу, займут лидерскую позицию. Все задуманное получится, откроется новая возможность. Быстро произойдет какое-то событие, которое поможет в чем-то.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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