Гороскоп Таро на март 2023: Ракам - потеря денег, Львам - новая возможность, Девам - плохая новость

В марте Раки примут важное решение, Львам стоит поберечь здоровье, а Дев ждут бессонные ночи, говорит гороскоп Таро.

Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев и Дева / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на март 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Ракам нужно сначала думать, а потом действовать. Перед Львами откроется новая финансовая возможность. После бессонных ночей у Дев начнется белая полоса в жизни.

Гороскоп Таро на март 2023 Рак

Тройка жезлов Таро - значение

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Карта развития, путешествия, поездки, обучения.

Похоже, вы приняли како-то решение и будете делать шаг вперед.

Король пентаклей Таро - значение

Мужчина (Телец, Козерог или Дева), по характеру - бережливый и экономный, по профессии - финансист, банкир, руководитель. Практичный человек, на которого можно положиться. С ним будет какой-то контакт или разговор.

Пятерка пентаклей Таро - значение

Карта плохой погоды или самочувствия.

Есть риск потери денег. Ракам нужно быстрее принимать решение.

Возможно расширение бизнеса, переезд.

Астролог предупредила, что вы сначала делаете, а потом думаете, а нужно действовать наоборот.

Гороскоп Таро на март 2023 Лев

Туз пентаклей Таро - значение

Финансовый поток открыт. Появится новая возможность, вы получите прибыль, подарок, предложение о сотрудничестве или работе.

Львы пойдут по новому пути, и он будет очень прибыльным.

5 пентаклей Таро - значение

Возникнет некомфортная ситуация. Вы можете не очень хорошо себя чувствовать. Стоит поберечь здоровье.

Львам придется оказывать кому-то помощь.

Король кубков Таро - значение

Мужчина (Рак, Рыбы, Скорпион), его работа связана с заботой (врач, психолог). Он позаботится о вас или сыграет какую-то роль в вашей жизни.

Гороскоп Таро на март 2023 Дева

Дьявол Таро - значение

Карта обозначает работу, службу, вы будет связаны какими-то обязательствами, например, с банком, налоговой и т.д. Кто-то будет давить на вас своим авторитетом и манипулировать. В любви это обозначает зависимые отношения.

В самом негативном случае Дьявол может означать алкогольную или наркотическую зависимость. В плюсе эта карта может означать бесшабашную вечеринку.

9 мечей Таро - значение

Карта плохого самочувствия. Возможна плановая операция.

В каком-то процессе наступит кульминация, пришло время принимать решение. Что-то не будет давать покоя Девам, вы будете думать о том, в каком направлении двигаться.

Возможно вы получите не очень приятную новость о сыне или муже.

6 мечей Таро - значение

Дев ждет переезд в другое место, движение вперед. Вы увидите перед собой новые берега. Проблемы решатся, начнется белая полоса в жизни.

Если состоится разрыв отношений, то это будет к лучшему.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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