Гороскоп Таро на март 2023: Ракам - потеря денег, Львам - новая возможность, Девам - плохая новость

Астролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на март 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Ракам нужно сначала думать, а потом действовать. Перед Львами откроется новая финансовая возможность. После бессонных ночей у Дев начнется белая полоса в жизни.
Гороскоп Таро на март 2023 Рак
Тройка жезлов Таро - значение
Карта развития, путешествия, поездки, обучения.
Похоже, вы приняли како-то решение и будете делать шаг вперед.
Король пентаклей Таро - значение
Мужчина (Телец, Козерог или Дева), по характеру - бережливый и экономный, по профессии - финансист, банкир, руководитель. Практичный человек, на которого можно положиться. С ним будет какой-то контакт или разговор.
Пятерка пентаклей Таро - значение
Карта плохой погоды или самочувствия.
Есть риск потери денег. Ракам нужно быстрее принимать решение.
Возможно расширение бизнеса, переезд.
Астролог предупредила, что вы сначала делаете, а потом думаете, а нужно действовать наоборот.
Гороскоп Таро на март 2023 Лев
Туз пентаклей Таро - значение
Финансовый поток открыт. Появится новая возможность, вы получите прибыль, подарок, предложение о сотрудничестве или работе.
Львы пойдут по новому пути, и он будет очень прибыльным.
5 пентаклей Таро - значение
Возникнет некомфортная ситуация. Вы можете не очень хорошо себя чувствовать. Стоит поберечь здоровье.
Львам придется оказывать кому-то помощь.
Король кубков Таро - значение
Мужчина (Рак, Рыбы, Скорпион), его работа связана с заботой (врач, психолог). Он позаботится о вас или сыграет какую-то роль в вашей жизни.
Гороскоп Таро на март 2023 Дева
Дьявол Таро - значение
Карта обозначает работу, службу, вы будет связаны какими-то обязательствами, например, с банком, налоговой и т.д. Кто-то будет давить на вас своим авторитетом и манипулировать. В любви это обозначает зависимые отношения.
В самом негативном случае Дьявол может означать алкогольную или наркотическую зависимость. В плюсе эта карта может означать бесшабашную вечеринку.
9 мечей Таро - значение
Карта плохого самочувствия. Возможна плановая операция.
В каком-то процессе наступит кульминация, пришло время принимать решение. Что-то не будет давать покоя Девам, вы будете думать о том, в каком направлении двигаться.
Возможно вы получите не очень приятную новость о сыне или муже.
6 мечей Таро - значение
Дев ждет переезд в другое место, движение вперед. Вы увидите перед собой новые берега. Проблемы решатся, начнется белая полоса в жизни.
Если состоится разрыв отношений, то это будет к лучшему.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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