Гороскоп Таро на март 2023: Овнам - ожидание, Тельцам - решение проблем, Близнецам - вдохновение

Март станет переломным месяцем для всех знаков зодиака. Что ждет представителей трех из них, рассказала астролог Анжела Перл.

Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны рискуют оказаться на больничной койке, Тельцам придется отстаивать свое мнение, а Близнецы получат важную информацию.

Гороскоп Таро на март 2023 Овен

4 мечей Таро - значение

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Овнам стоит сделать перерыв и отдохнуть. Если нужно принять решение, возьмите паузу и тщательно все продумайте.

Может быть период изоляции или ожидания.

В негативе карта говорит о болезни и операции.

Туз пентаклей Таро - значение

У Овнов появится возможность хорошо зарабатывать. Это может быть хорошая работа или прибыльный заказ.

Представители знака получат источник прибыли или купят что-то ценное.

Также эта карта может говорить о новых начинаниях. Возможно Овны станут инициатором финансового проекта.

Рыцарь мечей Таро - значение

Карта скорости. События будут развиваться быстро. Возможно состоится неожиданная поездка. Также будет прогресс в делах.

Гороскоп Таро на март 2023 Телец

Паж пентаклей Таро - значение

Небольшие деньги, подработка, новая работа.

Некоторые Тельцы потратят деньги на обучение.

Туз мечей Таро - значение

Тельцам нужно будет принять важное решение. Появится ясность в каком-то вопросе. Разрешится конфликтная ситуация, и перед вами откроются новые возможности.

9 жезлов Таро - значение

Какие-то процессы будут даваться тяжело. Возможны проблемы со здоровьем.

Тельцы получат поддержку окружающих людей. Однако придется отстаивать свое мнение.

Гороскоп Таро на март 2023 Близнецы

8 жезлов Таро - значение

Карта скорости и полетов. Возможно Близнецы куда-то поедут, переедут, получат посылки, письма, важную информацию.

Даже если у вас много дел, то вы быстро сможете их решить.

Паж кубков Таро - значение

Карта детей, учеников, планирования.

Вам нужно быстро составить картину будущего, говорит гороскоп. Вы будете полны вдохновения.

Некоторым Близнецам эта карта может принести новость о ребенке.

Король кубков Таро - значение

Мужчина (Рак, Рыбы или Скорпион) сыграет роль в жизни Близнецов в марте. Он может быть врачом, психологом или представителем творческой профессии.

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