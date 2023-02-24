Гороскоп Таро на март 2023: Овнам - ожидание, Тельцам - решение проблем, Близнецам - вдохновение

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны рискуют оказаться на больничной койке, Тельцам придется отстаивать свое мнение, а Близнецы получат важную информацию.
Гороскоп Таро на март 2023 Овен
4 мечей Таро - значение
Овнам стоит сделать перерыв и отдохнуть. Если нужно принять решение, возьмите паузу и тщательно все продумайте.
Может быть период изоляции или ожидания.
В негативе карта говорит о болезни и операции.
Туз пентаклей Таро - значение
У Овнов появится возможность хорошо зарабатывать. Это может быть хорошая работа или прибыльный заказ.
Представители знака получат источник прибыли или купят что-то ценное.
Также эта карта может говорить о новых начинаниях. Возможно Овны станут инициатором финансового проекта.
Рыцарь мечей Таро - значение
Карта скорости. События будут развиваться быстро. Возможно состоится неожиданная поездка. Также будет прогресс в делах.
Гороскоп Таро на март 2023 Телец
Паж пентаклей Таро - значение
Небольшие деньги, подработка, новая работа.
Некоторые Тельцы потратят деньги на обучение.
Туз мечей Таро - значение
Тельцам нужно будет принять важное решение. Появится ясность в каком-то вопросе. Разрешится конфликтная ситуация, и перед вами откроются новые возможности.
9 жезлов Таро - значение
Какие-то процессы будут даваться тяжело. Возможны проблемы со здоровьем.
Тельцы получат поддержку окружающих людей. Однако придется отстаивать свое мнение.
Гороскоп Таро на март 2023 Близнецы
8 жезлов Таро - значение
Карта скорости и полетов. Возможно Близнецы куда-то поедут, переедут, получат посылки, письма, важную информацию.
Даже если у вас много дел, то вы быстро сможете их решить.
Паж кубков Таро - значение
Карта детей, учеников, планирования.
Вам нужно быстро составить картину будущего, говорит гороскоп. Вы будете полны вдохновения.
Некоторым Близнецам эта карта может принести новость о ребенке.
Король кубков Таро - значение
Мужчина (Рак, Рыбы или Скорпион) сыграет роль в жизни Близнецов в марте. Он может быть врачом, психологом или представителем творческой профессии.
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