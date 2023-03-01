УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп Таро на март 2023: Козерогам - козни, Водолеям - бессонница, Рыбам - конфликт

1 марта 2023, 11:31
Рыбам нужно показать себя и быть лучше других. Козероги обратятся за помощью к специалисту, а Водолеев одолеют сомнения, говорит расклад Таро.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Фото pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам стоит опасаться подлых поступков со стороны окружающих. Водолеев одолеет бессонница, а Рыбам нужно пользоваться силой своего обаяния, чтобы достичь поставленной цели.

Гороскоп Таро на март 2023 Козерог

Король мечей Таро - значение

видео дня

Нужно будет обратиться за помощью к специалисту - врачу, финансисту, архитектору, юристу.

Мужчина (Близнецы, Весы или Водолей) будет принимать активное участие в марте в жизни Козерогов.

7 мечей Таро - значение

Кто-то строит козни за вашей спиной. Какие-то действия уже предпринимаются, но вы о них еще не знаете.

Есть риск кражи. Будьте острожны, предупреждают карты Таро.

Королева кубков Таро - значение

Женщина (Рак, Рыбы, Скорпион), по профессии - медик, психолог, учительница и т.д. Она сыграет роль в жизни Козерогов. Возможно окажет помощь или поддержку, позаботится о вас.

Эта женщина может предложить работу или свои услуги.

Гороскоп Таро на март 2023 Водолей

Иерофант Таро - значение

Эта карта социума и закона или человека, который имеет влияние. В марте в жизни Водолеев может появиться учитель, адвокат, судья, священник, наставник.

Возможно изменятся правила и законы. Водолеев также могут пригласить в марте на крестины или венчание.

9 мечей Таро - значение

Какие-то мысли не будут давать покоя. Наступит кульминация ситуации, нужно принимать решение.

Есть риск плохого самочувствия, необходимо обратиться к врачу.

3 жезлов Таро - значение

Водолеи примут решение двигаться дальше, у вас будут соратники.

Карта означает развитие, обучение, путешествие, переезд.

2 пентаклей Таро - значение

Карта баланса. С финансами придется пожонглировать. Будут и доходы, и расходы.

Могут появиться два источника доходов. Некоторые Водолеи будут обдумывать финансовое партнерство.

Гороскоп Таро на март 2023 Рыбы

5 жезлов Таро - значение

Карта конкуренции и соревнования. Рыбам нужно быть лучше других, выиграть в чем-то.

Есть риск конфликта в семье. Каждый будет отстаивать свое мнение.

Король мечей Таро - значение

Мужчина (Близнецы, Весы или Водолей) сыграет роль в вашей жизни. Он может быть чиновником или специалистом в какой-то области. Рыбам понадобится его консультация или помощь.

3 жезлов Таро - значение

Карта путешествия, дороги, переезда.

У Рыб есть план на будущее. Вы приняли решение и будете предпринимать какие-то шаги.

Также эта карта означает группу людей, с которой вы будете что-то организовывать.

Сила Таро - значение

Вы сильнее, чем думаете, говорит эта карта. Вы справитесь с любой задачей. Поможет в этом харизма, обаяние и креатив.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Рыбы Водолей Козерог Гороскоп на март гороскоп Рыбы гороскоп Козерог гороскоп Водолей знак Зодиака Козерог знак Зодиака Водолей Рыбы знак Зодиака Анжела Перл гороскоп 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:27

Модные причуды королевской семьи: 5 странных правил этикета монархов

12:16

Поп УПЦ МП боялся патриотов: на Буковине священник не дал отпеть погибшего защитника Украины в храме

12:01

Гороскоп на март от астролога Влада Росса: Украина готовит России большие сюрпризыВидео

11:49

ВСУ смогут бить по Крымскому мосту: эксперт озвучил сценарий освобождения Бердянска и ГеническаВидео

11:47

"Помешанная на деньгах": принц Гарри сильно разочаровал Меган МарклВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:44

Какое тесто лучше всего подходит для пиццы: не уступит итальянскому рецептуВидео

11:31

Гороскоп Таро на март 2023: Козерогам - козни, Водолеям - бессонница, Рыбам - конфликтВидео

11:21

На Закарпатье 20-летняя вышла замуж и забеременела от 60-летнего переселенца из Мариуполя

11:07

Заплатила 330$: девушка хотела прическу как у Рэйчел из "Друзей", но стала звездой СетиВидео

Реклама
10:56

Авто от благотворителей спасло 28 раненых на фронте

10:42

"Наступление происходит никак": военный эксперт пояснил, как оккупанты сели в лужу с атаками на ВСУ

10:29

О мохе можно забыть навсегда: 2 способа спасти ваши деревья

10:03

iPhone 14 Pro Max – идеальный смартфон во всех отношениях новости компании

10:01

В боях за Украину погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу Олег Рысак

09:53

Война может закончиться уже в этом году - генерал ХоджесВидео

09:31

"Плакала, но решила бороться": 19-летняя защитница потеряла ногу в бою против оккупантовВидео

09:25

В Греции лоб в лоб столкнулись два поезда: 32 человека погибли, еще 85 - раненыВидео

09:20

Оккупанты вывозят свои семьи из Крыма в Россиию - Генштаб ВСУВидео

09:01

Тело в черных пятнах: российский актер умирает от рака в нищете

09:00

Украина может вернуть Мариуполь в этом году, но на границы 1991-го выйдет в 2024-м - КоваленкоЭксклюзив

Реклама
08:56

Помощь Китая РФ сейчас не изменит баланс на поле боя, но в перспективе станет проблемой – Бридлав

08:53

Повышение пенсий на 1500 грн: что изменилось с 1 мартаВидео

08:52

Оружие "вдогонку" или Как Запад прозевал атаку Путина на Украинумнение

08:25

Гороскоп на сегодня 1 марта 2023: Стрельцу – риск, Тельцу - провокацииВидео

08:12

Пытаются наступать сразу на нескольких участках: в ISW рассказали о провале оккупантов в Кременной

08:10

В Украине изменятся цены на мясо: какое именно взлетит в цене, а какое - подешевеетВидео

07:31

Путин заговорил о распаде России: политолог объяснил причинуВидео

07:20

Путин использует оперативную паузу для подготовки к затяжной войне в Украине – итальянская разведка

06:51

Лукашенко может помочь России и Китаю обойти западные санкции - ISW

06:09

Как Китай будет доедать Россиюмнение

05:59

Холодильник будет сиять: простые лайфхаки с уксусом и содойВидео

05:20

Чем подкормить лук, чтобы хорошо рос: простые советы для всех дачников

04:45

Видят ли кошки сны: чем отличается сон и зрение четырехлапого от человекаВидео

04:15

Даша Кацурина призналась, что делала пластику, и показала интимное фото

03:45

Как в пакете сварить сало: хитрая уловка для идеальной закуски

03:20

Очень вкусная закуска из грибов за 15 минут: рецепт корзиночек, которые покорят любого мужчинуВидео

03:15

Военный эксперт рассказал, почему враги в марте понесут большие потери в боях с ВСУ

02:45

Как без лишних усилий разделать тушку курицы: фантастические секреты, которые удивят своей простотойВидео

02:12

Морковь будет как палка колбасы: как правильно подкармливать овощ солью

01:43

Обострение на фронте, травмы и ДТП: чего опасаться в полнолуние 7 марта 2023Видео

Реклама
00:51

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

00:00

Мейхер выгнулась в прозрачном платье и показала кругленькие бедра

28 февраля, вторник
23:45

Россияне готовят массированную ракетную атаку: в ОК "Юг" сообщили об активности вражеской авиацииВидео

23:42

"У нее болезнь": Киркоров назвал "настоящую" причину переезда Пугачевой в ИзраильВидео

23:01

"Готовим наших воинов к активным действиям": Зеленский провел срочное заседание СтавкиВидео

22:48

В начале марта ударит мороз: синоптики дали тревожный прогноз для УкраиныВидео

22:29

"Начнутся разброд и шатание": астролог предупредил о стрессовом периоде в мартеВидео

22:12

Звезда сериала "Зачарованные" догола разделась на камеру

21:58

Пережил горе: жизнь известного актера "Кавказской пленницы" превратилась в настоящий ужас

21:50

Алена Мозговая перенесла операцию

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять