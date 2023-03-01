Гороскоп Таро на март 2023: Козерогам - козни, Водолеям - бессонница, Рыбам - конфликт

Рыбам нужно показать себя и быть лучше других. Козероги обратятся за помощью к специалисту, а Водолеев одолеют сомнения, говорит расклад Таро.

Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Фото pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам стоит опасаться подлых поступков со стороны окружающих. Водолеев одолеет бессонница, а Рыбам нужно пользоваться силой своего обаяния, чтобы достичь поставленной цели.

Гороскоп Таро на март 2023 Козерог

Король мечей Таро - значение

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Нужно будет обратиться за помощью к специалисту - врачу, финансисту, архитектору, юристу.

Мужчина (Близнецы, Весы или Водолей) будет принимать активное участие в марте в жизни Козерогов.

7 мечей Таро - значение

Кто-то строит козни за вашей спиной. Какие-то действия уже предпринимаются, но вы о них еще не знаете.

Есть риск кражи. Будьте острожны, предупреждают карты Таро.

Королева кубков Таро - значение

Женщина (Рак, Рыбы, Скорпион), по профессии - медик, психолог, учительница и т.д. Она сыграет роль в жизни Козерогов. Возможно окажет помощь или поддержку, позаботится о вас.

Эта женщина может предложить работу или свои услуги.

Гороскоп Таро на март 2023 Водолей

Иерофант Таро - значение

Эта карта социума и закона или человека, который имеет влияние. В марте в жизни Водолеев может появиться учитель, адвокат, судья, священник, наставник.

Возможно изменятся правила и законы. Водолеев также могут пригласить в марте на крестины или венчание.

9 мечей Таро - значение

Какие-то мысли не будут давать покоя. Наступит кульминация ситуации, нужно принимать решение.

Есть риск плохого самочувствия, необходимо обратиться к врачу.

3 жезлов Таро - значение

Водолеи примут решение двигаться дальше, у вас будут соратники.

Карта означает развитие, обучение, путешествие, переезд.

2 пентаклей Таро - значение

Карта баланса. С финансами придется пожонглировать. Будут и доходы, и расходы.

Могут появиться два источника доходов. Некоторые Водолеи будут обдумывать финансовое партнерство.

Гороскоп Таро на март 2023 Рыбы

5 жезлов Таро - значение

Карта конкуренции и соревнования. Рыбам нужно быть лучше других, выиграть в чем-то.

Есть риск конфликта в семье. Каждый будет отстаивать свое мнение.

Король мечей Таро - значение

Мужчина (Близнецы, Весы или Водолей) сыграет роль в вашей жизни. Он может быть чиновником или специалистом в какой-то области. Рыбам понадобится его консультация или помощь.

3 жезлов Таро - значение

Карта путешествия, дороги, переезда.

У Рыб есть план на будущее. Вы приняли решение и будете предпринимать какие-то шаги.

Также эта карта означает группу людей, с которой вы будете что-то организовывать.

Сила Таро - значение

Вы сильнее, чем думаете, говорит эта карта. Вы справитесь с любой задачей. Поможет в этом харизма, обаяние и креатив.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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