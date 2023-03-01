Гороскоп Таро на март 2023: Козерогам - козни, Водолеям - бессонница, Рыбам - конфликт

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам стоит опасаться подлых поступков со стороны окружающих. Водолеев одолеет бессонница, а Рыбам нужно пользоваться силой своего обаяния, чтобы достичь поставленной цели.
Гороскоп Таро на март 2023 Козерог
Король мечей Таро - значение
Нужно будет обратиться за помощью к специалисту - врачу, финансисту, архитектору, юристу.
Мужчина (Близнецы, Весы или Водолей) будет принимать активное участие в марте в жизни Козерогов.
7 мечей Таро - значение
Кто-то строит козни за вашей спиной. Какие-то действия уже предпринимаются, но вы о них еще не знаете.
Есть риск кражи. Будьте острожны, предупреждают карты Таро.
Королева кубков Таро - значение
Женщина (Рак, Рыбы, Скорпион), по профессии - медик, психолог, учительница и т.д. Она сыграет роль в жизни Козерогов. Возможно окажет помощь или поддержку, позаботится о вас.
Эта женщина может предложить работу или свои услуги.
Гороскоп Таро на март 2023 Водолей
Иерофант Таро - значение
Эта карта социума и закона или человека, который имеет влияние. В марте в жизни Водолеев может появиться учитель, адвокат, судья, священник, наставник.
Возможно изменятся правила и законы. Водолеев также могут пригласить в марте на крестины или венчание.
9 мечей Таро - значение
Какие-то мысли не будут давать покоя. Наступит кульминация ситуации, нужно принимать решение.
Есть риск плохого самочувствия, необходимо обратиться к врачу.
3 жезлов Таро - значение
Водолеи примут решение двигаться дальше, у вас будут соратники.
Карта означает развитие, обучение, путешествие, переезд.
2 пентаклей Таро - значение
Карта баланса. С финансами придется пожонглировать. Будут и доходы, и расходы.
Могут появиться два источника доходов. Некоторые Водолеи будут обдумывать финансовое партнерство.
Гороскоп Таро на март 2023 Рыбы
5 жезлов Таро - значение
Карта конкуренции и соревнования. Рыбам нужно быть лучше других, выиграть в чем-то.
Есть риск конфликта в семье. Каждый будет отстаивать свое мнение.
Король мечей Таро - значение
Мужчина (Близнецы, Весы или Водолей) сыграет роль в вашей жизни. Он может быть чиновником или специалистом в какой-то области. Рыбам понадобится его консультация или помощь.
3 жезлов Таро - значение
Карта путешествия, дороги, переезда.
У Рыб есть план на будущее. Вы приняли решение и будете предпринимать какие-то шаги.
Также эта карта означает группу людей, с которой вы будете что-то организовывать.
Сила Таро - значение
Вы сильнее, чем думаете, говорит эта карта. Вы справитесь с любой задачей. Поможет в этом харизма, обаяние и креатив.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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