Гороскоп Таро на июнь 2022: Львам – исполнение желаний, Скорпионам – важные новости

Гороскоп Таро на июнь 2022 / depositphotos.com/, pixaby

Гороскоп Таро на месяц расскажет, кого из знаков будут одолевать печальные воспоминания прошлого, кто сможет помириться с дорогими людьми, а кто сможет насладиться месяцем по-полной.

О том, что приготовил зодиакам первый месяц лета, читайте в нашем материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Гороскоп Таро на июнь – Овен

Карта месяца: Туз Пентаклей

Первый месяц лета откроет перед Овнами массу новых возможностей и перспектив. У вас появится шанс изменить свою жизнь к лучшему. Главное не упустить шанс и вовремя проявлять инициативу. Держите глаза открытыми и разум открытыми — эта возможность или человек, который ее вам представляет, могут выглядеть не так, как вы ожидали. Вы сможете наладить отношения с близкими людьми и укрепить союз со своей второй половинкой. Пришло время простить друг другу старые обиды и двигаться дальше.

Гороскоп Таро на июнь – Телец

Карта месяца: Влюбленные

В фокусе внимания Тельцов в июне будут личные отношения. Звезды сулят удачу в любви. Свободные представители знака могут повстречать человека, с которым захотят построить отношения. Если вы уже в отношениях, ожидайте, что любовь, которой вы делитесь, станет глубже. В этом месяце вас чаще обычного могут посещать воспоминания о прошлом и навевать печаль. Позвольте себе выплеснуть чувства наружу, не скрывайте свои эмоции. В профессиональной деятельности вы сможете достичь успехов. Ваши идеи высоко оценит начальство. Благоприятный период для подведения итогов и планирования будущего.

Гороскоп Таро на июнь – Близнецы

Карта месяца: Четверка Пентаклей

В последнее время от вас исходит некоторая замкнутость. Будь то вопрос сердца или ума, это ваш знак отпустить предвзятые представления и открыть новую главу! Вы не должны оставаться прежними; вы гибкая и любопытная душа, которая лучше всего проявляет себя, когда ищет новые впечатления. Нет ничего плохого в стремлении к расширению горизонтов. В этом месяце вам нужно заглянуть внутрь себя и разобраться со своими желаниями и устремлениями. Ориентируйтесь на то, чего больше всего хотите.

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Гороскоп Таро на июнь – Рак

Карта месяца: Справедливость

В этом месяце Раки в полной мере могут испытать на себе последствия своих недавних поступков и деяний. И если вы придерживаетесь правильного пути, вам не стоит беспокоиться о карме. В любом случае вы получите то, что заслуживаете, а для некоторых это будут весьма щедрые подарки. Если вы чаще обычного чувствуете тревогу и волнение, это сигнал того, что нужно больше времени проводить на свежем воздухе. Стоит также провести информационный детокс и ограничить время просмотра ленты новостей и социальных сетей. В профессиональной деятельности ситуация будет ровной. Вы сможете довести до конца важный проект, однако для этого потребуется больше времени. Проявите терпение, не стоит торопить события.

Гороскоп Таро на июнь – Лев

Карта месяца: Шестерка Кубков

Первый месяц лета подарит Львам массу приятных эмоций и ярких впечатлений. Почаще проявляйте благодарность за то что имеете и Вселенная щедро вас наградит. Появится шанс исполнить давнюю детскую мечту. А возможно она уже исполнилась, а вы в суматохе дней не обратили на это внимания. Для некоторых это возможность любви, которая отличается от всего, что у вас было раньше. Не принимайте как должное тех, кто действительно появляется. Те, кого считают редкими, редки не просто так. Если в вашей рабочей или домашней обстановке произошли недавние изменения, это принесет вам новые возможности для счастья!

Гороскоп Таро на июнь – Дева

Карта месяца: Четверка Жезлов

Июнь станет поворотным моментом для Дев не только в этом году, но и в вашей дальнейшей жизни в целом. Приятные изменения не за горами, начинается "белая полоса". Тем, кто в поисках работы посчастливится найти вакансию с лучшими условиями труда и карьерными возможностями. Повезет вам и в личной жизни, важно проявить инициативу. Вера в собственные силы поможет не опустить руки в моменты трудностей и достичь успехов.

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Гороскоп Таро на июнь – Весы

Карта месяца: Девятка Жезлов

В этом месяце представителям знака судьба подкинет испытания на прочность. Однако стоит помнить, что трудности закаляют характер и становятся ценным жизненным опытом. Если вы чувствуете, что кто-то или что-то в вашей жизни тормозит ваше движение вперед самое время расставить приоритеты и определиться с тем, что вам действительно нужно. Примите замешательство и неуверенность как знак. Правильные люди и обстоятельства в вашей жизни будут звучать как громкое "да".

Гороскоп Таро на июнь – Скорпион

Карта месяца: Колесница

Пришло время действовать. Вы восходите к новым высотам, и все это благодаря вашему упорному труду и недавним достижениям. Вы прошли свой путь через множество трудностей, Скорпион, и теперь настало время пожинать плоды своей работы, наслаждаясь прогрессом. Вам представится шанс найти ответы на важные вопросы или получить долгожданные новости. В этом месяце вам важно овладеть искусством терпения. Покорив эту добродетель, вы сможете достичь наилучших результатов во всех важных для вас сферах.

Гороскоп Таро на июнь – Стрелец

Карта месяца: Мир

Если в предыдущие месяцы Стрельцы могли чувствовать некоторую стагнацию и замедление, то июнь принесет вам долгожданную динамику. Особое внимание будет занимать ваша личная жизнь и ее эмоциональная составляющая. Вы сможете признаться в чувствах дорогому человеку и открыть свое сердце. Это поможет укрепить вашу связь. Для того, чтобы принести в свою жизнь изменения, достаточно начать с малого – сделать первый шаг навстречу переменам. Исправьте свое прошлое или людей в нем, чтобы приблизиться к видению будущего, которое вы так ясно держите в своем уме.

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Гороскоп Таро на июнь – Козерог

Карта месяца: Двойка Мечей

В этом месяце Козерогам нужно будет рассчитывать на собственные силы и возможности. Никто не знает, что вам нужно и как будет правильно поступить лучше вас, однако это не значит что любые предложения помощи нужно отвергать. Совместная работа поможет достичь лучших результатов, однако убедитесь, что вы получаете советы и идеи из надежного источника. В июне нужно обратить больше внимания на свои чувства, желания и эмоции. Стоит заглянуть внутрь себя и расчистить пространство для позитивных изменений и новых интересных знакомств, избавивших от тех, которые больше не приносят удовольствия.

Гороскоп Таро на июнь – Водолей

Карта месяца: Дурак

Водолеи в июне столкнутся с моментом, когда смогут либо остаться на своем пути, либо полностью изменить траекторию жизни. Если вы обдумывали большие перемены в своей карьере или учебе, сейчас будет идеальный момент, чтобы подумать о том, чтобы принять меры. В отношениях с родственниками наступает оттепель. Вы сможете поговорить по душам, обсудить важные вопросы и найти компромисс. В делах любовных, чтобы достичь желаемого, нужно проявлять инициативу.

Гороскоп Таро на июнь – Рыбы

Карта месяца: Восьмерка Пентаклей

Рыбы, не сбрасывайте со счетов ценность тяжелой работы. Вы воин и прошли через то, что некоторые другие могли только представить. Это не значит, что вы заслужили, чтобы все это случилось с вами, а скорее для того, чтобы задуматься о том, насколько вы сильны, чтобы пережить свое прошлое и на мгновение насладиться этим фактом. В этом месяце определенные проблемы потребуют от вас взяться за дело и применить себя и свой прошлый опыт к настоящему моменту. Не исключены встречи с людьми из прошлого. Они помогут вам понять насколько вы выросли за последние годы. У вас нет временной шкалы того, как все пойдет, и единственное ожидание, которое вам нужно оправдать, — это ваше собственное. Позвольте себе совершать ошибки на пути к своим целям.

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