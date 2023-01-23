Гороскоп Таро на февраль 2023: Весам - свидание, Стрельцам - уныние, Скорпионам - прибыль

У Весов в феврале будет все стабильно с финансами, у Скорпионов появится повод для гордости, а Стрельцам нужно побороть уныние и действовать.

Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весов ждет стабильный и размеренный месяц. У Скорпионов февраль будет удачным и прибыльным, представители знака будут очень довольны собой. Стрельцов ждет непростая ситуация на работе, но из нее есть выход.

Гороскоп Таро на февраль 2023 Весы

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Весов ждет продвижение в финансах, работе, бизнесе. Это карта стабильности. Резких перемен не ожидается.

3 пентаклей Таро - значение

Весы будут работать с клиентами или в группе людей. Будет больше творческих процессов. Весы будут вливаться в коллектив или нанимать сотрудников. В перспективе деятельность принесет прибыль.

Рыцарь кубков Таро - значение

Эта карта может означать человека искусства или эмоционального, влюбчивого человека.

Весов ждет романтическое знакомство, свидание. Перл советует не верить всему, что говорит новый знакомый - он может сильно преувеличивать свои чувства.

Гороскоп Таро на февраль 2023 Скорпион

6 кубков Таро - значение

Скорпионов ждет приятное событие, которое заставит Скорпионов испытывать теплые эмоции. Вы можете получить подарок, встретиться с человеком, которого вы давно не видели, поехать в место детства.

9 кубков Таро - значение

Карта радости и исполнения желания. Скорпионы получат то, чего они хотели. Им будет, чем гордиться. Скорпионы захотят отпраздновать свои достижения.

Король жезлов Таро - значение

Мужчина (Овен, Лев или Стрелец) сыграет роль в жизни Скорпионов в феврале.

Паж кубков Таро - значение

Карта означает детей, беременность, рождение ребенка.

Если детей нет, Паж кубков говорит о каком-то начинании, в которое нужно вкладываться и эмоционально, и ресурсами.

9 пентаклей Таро - значение

У Скорпионов будет хороший доход в феврале. Вы потратите деньги на себя, поедете в красивое место.

В целом, в феврале представители знака будут довольны собой.

Гороскоп Таро на февраль 2023 Стрелец

Дьявол Таро - значение

У Стрельцов будет много работы. Кто-то попытается на вас давить или контролировать.

5 кубков Таро - значение

Карта перемен, потери и сожаления. Вы можете переживать из-за того, что что-то не получилось так, как вы хотели.

Стрельцам не стоит грустить и бездействовать. Из этой сложной ситуации есть как минимум два выхода.

10 пентаклей Таро - значение

Ситуация разрешится в вашу пользу. Кроме того, Стрельцы получат хорошую прибыль.

Луна Таро - значение

Стрельцы будут в чем-то сомневаться. Ситуация будет не до конца понятной.

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