Гороскоп Таро на февраль 2023: Весам - свидание, Стрельцам - уныние, Скорпионам - прибыль

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весов ждет стабильный и размеренный месяц. У Скорпионов февраль будет удачным и прибыльным, представители знака будут очень довольны собой. Стрельцов ждет непростая ситуация на работе, но из нее есть выход.
Гороскоп Таро на февраль 2023 Весы
Рыцарь пентаклей Таро - значение
Весов ждет продвижение в финансах, работе, бизнесе. Это карта стабильности. Резких перемен не ожидается.
3 пентаклей Таро - значение
Весы будут работать с клиентами или в группе людей. Будет больше творческих процессов. Весы будут вливаться в коллектив или нанимать сотрудников. В перспективе деятельность принесет прибыль.
Рыцарь кубков Таро - значение
Эта карта может означать человека искусства или эмоционального, влюбчивого человека.
Весов ждет романтическое знакомство, свидание. Перл советует не верить всему, что говорит новый знакомый - он может сильно преувеличивать свои чувства.
Гороскоп Таро на февраль 2023 Скорпион
6 кубков Таро - значение
Скорпионов ждет приятное событие, которое заставит Скорпионов испытывать теплые эмоции. Вы можете получить подарок, встретиться с человеком, которого вы давно не видели, поехать в место детства.
9 кубков Таро - значение
Карта радости и исполнения желания. Скорпионы получат то, чего они хотели. Им будет, чем гордиться. Скорпионы захотят отпраздновать свои достижения.
Король жезлов Таро - значение
Мужчина (Овен, Лев или Стрелец) сыграет роль в жизни Скорпионов в феврале.
Паж кубков Таро - значение
Карта означает детей, беременность, рождение ребенка.
Если детей нет, Паж кубков говорит о каком-то начинании, в которое нужно вкладываться и эмоционально, и ресурсами.
9 пентаклей Таро - значение
У Скорпионов будет хороший доход в феврале. Вы потратите деньги на себя, поедете в красивое место.
В целом, в феврале представители знака будут довольны собой.
Гороскоп Таро на февраль 2023 Стрелец
Дьявол Таро - значение
У Стрельцов будет много работы. Кто-то попытается на вас давить или контролировать.
5 кубков Таро - значение
Карта перемен, потери и сожаления. Вы можете переживать из-за того, что что-то не получилось так, как вы хотели.
Стрельцам не стоит грустить и бездействовать. Из этой сложной ситуации есть как минимум два выхода.
10 пентаклей Таро - значение
Ситуация разрешится в вашу пользу. Кроме того, Стрельцы получат хорошую прибыль.
Луна Таро - значение
Стрельцы будут в чем-то сомневаться. Ситуация будет не до конца понятной.
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