Гороскоп Таро на февраль 2023: Ракам - важная новость, Львам - изобилие, Девам - деньги

Астролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на февраль 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раки получат важную новость и хороший доход, Львам стоит не брать на себя слишком много обязанностей, а Девы рискуют заскучать в феврале.
Гороскоп Таро на февраль 2023 Рак
Суд Таро - значение
Ждите важное сообщение. Если у вас на самом деле есть юридические дела, то вы получите документ.
У некоторых Раков наступит прозрение относительно дальнейшей жизни и планов на будущее. Пришло время принимать решение, говорят карты.
6 пентаклей Таро - значение
Хорошая финансовая карта для того, чтобы и получать, и отдавать деньги. Возможно кому-то потребуется ваша помощь. Если вам обещали деньги, то вы их получите.
2 кубков Таро - значение
Свободных Раков ждет романтическое знакомство, свидание. У тех представителей знака, которые состоят в браке или отношениях, начнется чудесное время. Вы будете понимать друг друга с полуслова.
Некоторых Раков ждет помолвка, предложение руки и сердца.
10 пентаклей Таро - значение
Карта изобилия. Ждите прибыль или пополнение в семье.
Гороскоп Таро на февраль 2023 Лев
10 пентаклей Таро - значение
Шикарная карта для прибыли. Причем она может проявиться не только в финансах. Львы получат желаемое именно тогда, когда это нужно. Вселенная принесет Львам подарки и изобилие.
8 мечей Таро - значение
Карта страха. Львы будут бояться сделать шаг вперед, опасаясь осуждения или из-за неуверенности в своих силах. Могут быть иные ограничивающие факторы.
10 жезлов Таро - значение
Работы, проблем и разных дел будет настолько много, что Львам будет тяжело все тащить.
Карта советует делегировать обязанности или сфокусироваться на чем-то одном. Иначе вы рискуете получить проблемы со здоровьем.
Гороскоп Таро на февраль 2023 Дева
7 пентаклей Таро - значение
Деньги, финансы, рост, прибыль. Ваши труды увенчаются успехом, осталось совсем немного подождать, говорит расклад Таро на месяц.
4 кубов Таро - значение
Вы получите предложение, от которого в результате откажетесь. Перл советует присмотреться внимательней, вы можете упустить что-то важное.
Некоторые Девы пойдут в отпуск.
Также эта карта говорит о пассивной позиции, скуки и депрессии. Девы будут думать, какое решение принять.
Некоторые представители знака могут скучать по своей второй половине, потому что находятся в разлуке.
2 кубков Таро - значение
Карта любви и романтических свиданий. Если вас будут приглашать - идите, советует специалист.
Девы также могут заключать сделки в феврале.
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