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Гороскоп Таро на февраль 2023: Ракам - важная новость, Львам - изобилие, Девам - деньги

21 января 2023, 05:30
Гороскоп Таро на месяц говорит о том, что у Раков наступит прозрение, а Девы будут скучать по любимому человеку.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц - Рак, Лев и Дева / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на февраль 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раки получат важную новость и хороший доход, Львам стоит не брать на себя слишком много обязанностей, а Девы рискуют заскучать в феврале.

Гороскоп Таро на февраль 2023 Рак

Суд Таро - значение

Ждите важное сообщение. Если у вас на самом деле есть юридические дела, то вы получите документ.

У некоторых Раков наступит прозрение относительно дальнейшей жизни и планов на будущее. Пришло время принимать решение, говорят карты.

6 пентаклей Таро - значение

Хорошая финансовая карта для того, чтобы и получать, и отдавать деньги. Возможно кому-то потребуется ваша помощь. Если вам обещали деньги, то вы их получите.

2 кубков Таро - значение

Свободных Раков ждет романтическое знакомство, свидание. У тех представителей знака, которые состоят в браке или отношениях, начнется чудесное время. Вы будете понимать друг друга с полуслова.

Некоторых Раков ждет помолвка, предложение руки и сердца.

10 пентаклей Таро - значение

Карта изобилия. Ждите прибыль или пополнение в семье.

Гороскоп Таро на февраль 2023 Лев

10 пентаклей Таро - значение

Шикарная карта для прибыли. Причем она может проявиться не только в финансах. Львы получат желаемое именно тогда, когда это нужно. Вселенная принесет Львам подарки и изобилие.

8 мечей Таро - значение

Карта страха. Львы будут бояться сделать шаг вперед, опасаясь осуждения или из-за неуверенности в своих силах. Могут быть иные ограничивающие факторы.

10 жезлов Таро - значение

Работы, проблем и разных дел будет настолько много, что Львам будет тяжело все тащить.

Карта советует делегировать обязанности или сфокусироваться на чем-то одном. Иначе вы рискуете получить проблемы со здоровьем.

Гороскоп Таро на февраль 2023 Дева

7 пентаклей Таро - значение

Деньги, финансы, рост, прибыль. Ваши труды увенчаются успехом, осталось совсем немного подождать, говорит расклад Таро на месяц.

4 кубов Таро - значение

Вы получите предложение, от которого в результате откажетесь. Перл советует присмотреться внимательней, вы можете упустить что-то важное.

Некоторые Девы пойдут в отпуск.

Также эта карта говорит о пассивной позиции, скуки и депрессии. Девы будут думать, какое решение принять.

Некоторые представители знака могут скучать по своей второй половине, потому что находятся в разлуке.

2 кубков Таро - значение

Карта любви и романтических свиданий. Если вас будут приглашать - идите, советует специалист.

Девы также могут заключать сделки в феврале.

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